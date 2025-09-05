Tecno

Cuánto le dejará Bill Gates a sus hijos: esto es lo que va a pasar con su herencia

Próximo a cumplir 70 años, gran parte de la fortuna del cofundador de Microsoft será destinada a su fundación y a proyectos filantrópicos

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La mayor parte de su
La mayor parte de su riqueza irá a la Fundación Gates, y solo un 1% será para sus hijos. REUTERS/Brian Snyder

Bill Gates posee un patrimonio neto estimado de USD 106,2 mil millones y ya ha definido cómo repartirá su herencia. La mayor parte de su fortuna se destinará a la Fundación Gates, mientras que sus hijos recibirán solo un uno por ciento.

A través de su blog Gates Notes, Gates anunció su decisión: “Donaré prácticamente toda mi riqueza a través de la Fundación Gates durante los próximos veinte años con el objetivo de salvar y mejorar vidas en todo el mundo. El 31 de diciembre de 2045, la fundación cerrará sus puertas definitivamente”, afirmó.

El cofundador de Microsoft detalló que esta decisión representa un giro respecto a sus planes originales. Al fundar la organización junto a Melinda en el año 2000, establecieron una cláusula para que desapareciera varias décadas después de su fallecimiento.

Sin embargo, en los últimos años, Gates reconsideró este enfoque y, con el respaldo de la junta directiva, concluyó que los objetivos de la fundación pueden alcanzarse en menos tiempo, especialmente si se incrementan las inversiones clave y se ofrece mayor seguridad a los socios.

El cofundador de Microsoft señaló
El cofundador de Microsoft señaló que esta decisión marca un cambio frente a sus planes iniciales. REUTERS/Mike Segar

Gates señaló que, en los primeros 25 años de la Fundación Gates, apoyada en parte por la generosidad de Warren Buffett, se donaron más de 100.000 millones de dólares.

Para los próximos 20 años, anticipa que esa cifra se duplicará. Aunque el monto final dependerá de factores como los mercados y la inflación, calcula que la fundación destinará más de 200.000 millones de dólares hacia 2045, incluyendo tanto el capital ya existente como sus futuras aportaciones.

A qué se dedica actualmente Bill Gates

Bill Gates está al frente de la Gates Foundation, desde donde lidera una ambiciosa campaña para distribuir más de 200 mil millones de dólares hacia 2045, con objetivos claros como la erradicación de enfermedades prevenibles, la mejora de la salud materno-infantil y el combate a la pobreza global.

Gates indicó que, en los
Gates indicó que, en los primeros 25 años, la Fundación Gates, con apoyo de Warren Buffett, donó más de 100.000 millones de dólares. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Además, está impulsando iniciativas de alto impacto como el Alzheimer’s Insights AI Prize, una competición que busca herramientas de inteligencia artificial para avanzar en el tratamiento y diagnóstico del Alzheimer.

Paralelamente, no ha abandonado su vínculo con Microsoft: mantiene un papel de asesor parcial, con reuniones periódicas con el CEO Satya Nadella y el equipo técnico, enfocándose en el desarrollo a largo plazo de la compañía y la evolución de tecnologías como la inteligencia artificial.

Bill Gates conserva un rol
Bill Gates conserva un rol de asesor parcial y se reúne de forma periódica con el CEO Satya Nadella. REUTERS/Fabian Bimmer

A qué se dedica la fundación de Bill Gates

La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las organizaciones filantrópicas privadas más grandes e influyentes del mundo. Su labor se centra en reducir la pobreza, mejorar la salud global y ampliar las oportunidades de educación, especialmente en países en desarrollo.

Entre sus principales áreas de trabajo están:

  • Salud global: financia proyectos para erradicar enfermedades como la malaria, la polio y la tuberculosis, además de apoyar programas de vacunación y el fortalecimiento de sistemas de salud en países con menos recursos.
Gates señala que la misión
Gates señala que la misión de la Fundación Gates parte de la premisa de que el lugar de nacimiento no debería definir las oportunidades de una persona. Justin Tallis//Pool via REUTERS/File Photo
  • Desarrollo agrícola y seguridad alimentaria: impulsa iniciativas para mejorar la productividad de pequeños agricultores, con el fin de reducir el hambre y garantizar el acceso a alimentos nutritivos.
  • Educación: apoya proyectos que promuevan el acceso equitativo a una educación de calidad, especialmente en Estados Unidos, con un enfoque en la innovación tecnológica para el aprendizaje.
  • Acceso a saneamiento y agua potable: financia investigaciones y soluciones sostenibles para que comunidades vulnerables tengan acceso a servicios básicos.

La misión de la Fundación Gates se basa en la idea de que el lugar donde nacemos no debe determinar nuestras oportunidades. Me entusiasma ver cómo nuestro próximo capítulo continúa acercando al mundo a un futuro donde todas las personas, en todas partes, tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”, reflexionó Gates.

Temas Relacionados

Bil GatesFortunaHerenciaHijosFundación GatesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp: cómo puedo encontrar la papelera secreta

Esta sección está disponible en el apartado de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil, tanto en iPhone como en Android

WhatsApp: cómo puedo encontrar la

El curioso truco de la sal en el microondas: para qué sirve y por qué muchos la usan

Este truco casero no sustituye la limpieza regular, pero reduce olores y suciedad

El curioso truco de la

Cómo identificar enlaces maliciosos: claves y herramientas para navegar sin riesgos

La sofisticación de los ataques digitales obliga a usuarios y empresas a emplear combinaciones de herramientas, protocolos seguros y buenas prácticas para evitar fraudes, malware y el robo de datos personales

Cómo identificar enlaces maliciosos: claves

Magis TV en Argentina: por qué se considera ilegal

Esta plataforma, que nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS, fue bloqueada por orden judicial, dejando sin servicio a cientos de miles de usuarios

Magis TV en Argentina: por

Qué es y cómo funciona Diario de Google, la nueva app que puede ser instalada en Android

Diario busca competir con la app de iOS ofreciendo un espacio personal para escribir, guardar imágenes y conectar datos de otras apps

Qué es y cómo funciona
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Museo del Holocausto y

El Museo del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos firmaron nuevos convenios con la Justicia

Saltó el muro de la casa de una mujer para robarle y mató al perro para que no ladrara: era el jardinero

Murió Guillermo Brizzio, referente de la música clásica argentina

Las principales figuras del PJ volverán a unirse en el búnker el domingo: Máximo Kirchner no confirmó asistencia

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes en Mar del Plata: los videos

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de Bolivia ordenó

Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Áñez por la violencia en Sacaba en 2019

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

TELESHOW
Quienes son los últimos cuatro

Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”