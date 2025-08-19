Bill Gates ofrece un millón de dólares a quien descubra la cura del Alzheimer con IA

El concurso otorgará 1 millón de dólares a la propuesta más innovadora que emplee agentes de IA. REUTERS/Mike Segar

Bill Gates, junto a un grupo de socios, está impulsando una competencia global llamada Alzheimer’s Insights AI Prize | Accelerating Discovery with Agentic Intelligence, con el objetivo de aprovechar la inteligencia artificial para avanzar en la investigación del Alzheimer y otras demencias.

El concurso premiará con 1 millón de dólares a la propuesta más innovadora que utilice agentes de IA, sistemas capaces de planificar, razonar y actuar de manera autónoma, para acelerar descubrimientos a partir de los datos existentes.

La herramienta ganadora se pondrá a disposición pública en ADWorkbench, una plataforma gratuita y segura que permite a investigadores de todo el mundo acceder, compartir y analizar datos sobre el Alzheimer.

La herramienta ganadora estará disponible en ADWorkbench. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La IA tiene el potencial de revolucionar el ritmo y la escala de la investigación sobre la demencia, brindando una oportunidad que no podemos permitirnos desaprovechar, especialmente con tantas vidas en riesgo”, afirmó Niranjan Bose, director ejecutivo interino de la Iniciativa de Datos sobre la EA y director general de Ciencias de la Salud y la Vida en Gates Ventures, la oficina privada de Bill Gates.

“El Premio de IA Alzheimer’s Insights es nuestro llamado al ecosistema global de innovación para que actúe con urgencia. La IA muestra potencial para acelerar aún más el proceso de los datos al descubrimiento”, agrega.

Lo que necesitas saber sobre este concurso respaldado por Gates

Las inscripciones abren el 19 de agosto de 2025 y estarán dirigidas a ingenieros en IA y aprendizaje automático, expertos en biomedicina computacional, investigadores en ADRD, profesionales clínicos, compañías tecnológicas, equipos multidisciplinarios e innovadores de distintos campos.

Pueden participar expertos en biomedicina computacional, investigadores en ADRD, profesionales de la salud, empresas tecnológicas, equipos multidisciplinarios e innovadores de diversos sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los proyectos seleccionados como semifinalistas se presentarán en la Conferencia de Ensayos Clínicos para la Enfermedad de Alzheimer (CTAD), que se celebrará en San Diego en diciembre.

Posteriormente, los finalistas competirán en la Conferencia de la Enfermedad de Alzheimer y el Parkinson (AD/PD), que tendrá lugar en Copenhague en marzo de 2026.

Cuál es la cercanía de Bill Gates con el Alzheimer

Bill Gates mantiene una relación cercana con la enfermedad de Alzheimer, ya que su padre la padeció. En su blog Gates Notes, el cofundador de Microsoft compartió una emotiva carta en la que expresó:

“Mi padre fue un gigante en todo el sentido de la palabra. Más que nadie, moldeó los valores de la Fundación Gates, y todo lo que hemos logrado es testimonio de su visión de un mundo mejor. Lamentablemente, lo perdimos hace cinco años a causa del Alzheimer. Fue una experiencia brutal ver a mi brillante y cariñoso padre decaer y desaparecer”.

Bill Gates tiene un vínculo personal con el Alzheimer, pues su padre fue diagnosticado con esta enfermedad. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Desde entonces, Gates ha conocido a muchas personas que enfrentaron historias similares con sus seres queridos. Actualmente, más de 7 millones de personas en Estados Unidos viven con Alzheimer, lo que equivale a 1 de cada 9 mayores de 65 años. Con el aumento de la esperanza de vida, estas cifras seguirán creciendo.

Sin embargo, Gates destaca un aspecto alentador: se están logrando avances significativos en la investigación y en la lucha contra el Alzheimer y otras demencias relacionadas.

Bill Gates subraya que “todo este progreso depende, por supuesto, de la financiación continua de la investigación sobre el Alzheimer. Algunos de los mayores avances hasta la fecha han sido posibles gracias a subvenciones federales, como el descubrimiento de la conexión entre las proteínas amiloides y la enfermedad”.

Gates resalta que se han logrado avances importantes en la investigación y la lucha contra el Alzheimer y otras demencias. REUTERS/Denis Balibouse

El magnate añade que este es el momento de invertir más dinero en investigación, no menos.

Actualmente, científicos de todo el mundo recopilan datos sobre el Alzheimer, y gracias a nuevas herramientas pueden compartir información y colaborar con mayor facilidad. Como resultado, la lucha por frenar la enfermedad nunca había tenido tanto impulso.

Gates explica que, en su caso, ha colaborado con una coalición de socios para crear la Iniciativa de Datos sobre la Enfermedad de Alzheimer y la Plataforma Global de Investigación e Imagenología, además de apoyar proyectos como el Acelerador de Diagnóstico y Part the Cloud de la ADDF.