Google refuerza la protección antirrobo en Android con una actualización de Play Services

Google ha introducido una mejora en la seguridad de los teléfonos Android que facilitará a los usuarios mantener activa la protección de sus dispositivos frente a robos y extravíos. A partir de ahora, será posible guardar la configuración de la función antirrobo en la nube y restaurarla automáticamente al cambiar de dispositivo o después de un restablecimiento de fábrica.

Los teléfonos con sistema operativo Android cuentan con un conjunto de funciones destinadas a proteger la información personal en caso de pérdida o robo. Entre ellas destacan el bloqueo de pantalla, el bloqueo completo del dispositivo cuando detecta movimientos bruscos como un tirón, y la posibilidad de bloquear el equipo de manera remota o incluso borrarlo para evitar accesos no autorizados.

Hasta el momento, estas funciones debían configurarse de manera manual. Esto implicaba que cada vez que un usuario adquiría un nuevo teléfono o realizaba un reseteo de fábrica, debía volver a establecer sus preferencias de seguridad desde cero. La nueva actualización soluciona este inconveniente al permitir que toda la configuración se conserve mediante una copia de seguridad.

Copias de seguridad integradas en los Servicios de Google Play

La novedad se ha implementado a través de los Servicios de Google Play, lo que garantiza su disponibilidad en un amplio número de dispositivos con Android. Según detalló el portal especializado Android Authority, la configuración de la protección antirrobo ahora se incluirá automáticamente en las copias de seguridad que el sistema operativo guarda en la nube.

Esto significa que, al restaurar el teléfono tras un cambio de equipo o un reseteo, las preferencias establecidas en la protección antirrobo se recuperarán de forma inmediata, sin necesidad de volver a configurarlas manualmente. El proceso será completamente transparente para el usuario y se ejecutará al mismo tiempo que la restauración de otros datos, como contactos, aplicaciones o historial de llamadas.

Un paso más en la estrategia de seguridad de Google

La decisión de Google refuerza la estrategia de ofrecer mayores niveles de seguridad y comodidad a los usuarios de Android. En los últimos años, la compañía ha introducido diversas mejoras para proteger la privacidad, como la verificación de aplicaciones mediante Google Play Protect o los sistemas de bloqueo biométrico.

Con esta nueva medida, la empresa busca cerrar una de las brechas que aún existían en la experiencia del usuario: la necesidad de repetir la configuración de las funciones antirrobo tras cada actualización importante o cambio de dispositivo. Ahora, este procedimiento será automático, lo que incrementa la eficacia del sistema.

Disponibilidad y proyección futura

Si bien la compañía no ha dado a conocer una fecha exacta de implementación global, la mejora ya se está integrando en la actualización más reciente de los Servicios de Google Play. Esto significa que llegará de forma progresiva a los distintos fabricantes y modelos de teléfonos que utilizan el sistema operativo Android.

De esta manera, Google no solo simplifica la experiencia de configuración, sino que también garantiza que más usuarios mantengan activas sus opciones de seguridad. Con la copia de seguridad en la nube, Android se convierte en una plataforma más confiable y práctica para resguardar la información personal en un entorno en el que la protección digital resulta cada vez más esencial.