Tecno

Grupo de seguridad recomienda que menores de 18 años no utilicen aplicaciones de acompañamiento de IA

En investigaciones realizadas con cuentas de prueba en apps de acompañamiento de IA, se detectaron conversaciones explícitas y respuestas capaces de generar graves consecuencias para el bienestar de los adolescentes

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Los chatbots pueden promover la
Los chatbots pueden promover la manipulación emocional e incluso desincentivar la vinculación con el entorno social real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de Common Sense Media en colaboración con expertos de la Universidad de Stanford expone graves riesgos vinculados al uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) de acompañamiento en niños y adolescentes. El documento surge tras polémicas y demandas asociadas a conductas inapropiadas y desinformación promovidas por chatbots conversacionales como Character.AI, Replika y Nomi.

Los hallazgos subrayan la facilidad con la que estos sistemas pueden generar respuestas nocivas —incluidos “consejos” peligrosos, juegos de rol sexuales e incluso mensajes que incitan a autolesiones— y advierten sobre los peligros de tratar estas IA como sustitutos de relaciones humanas o fuentes confiables de apoyo emocional.

Recomiendan que menores de 18 años no utilicen aplicaciones de acompañamiento de IA

El informe de Common Sense Media señala que las aplicaciones de IA diseñadas para interactuar con usuarios de un modo interpersonal, propiciando la compañía virtual, plantean “riesgos inaceptables” para menores. En investigaciones realizadas con cuentas de prueba, se detectaron conversaciones explícitas y respuestas que podrían tener graves consecuencias en la salud y el bienestar de los adolescentes.

Hasta que existan salvaguardas más
Hasta que existan salvaguardas más robustas y eficaces, los menores de 18 años no deberían tener acceso a aplicaciones de compañía de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

James Steyer, fundador y CEO de la organización, alertó: “Estos sistemas producen fácilmente respuestas nocivas… que, de seguirse, podrían poner en peligro la vida o tener consecuencias mortales en el mundo real para los adolescentes y otras personas vulnerables".

Este posicionamiento cobra fuerza luego de la demanda vinculada a la muerte por suicidio de un joven usuario de Character.AI y tras otros episodios detectados en plataformas como Replika y Nomi, donde es sencillo que los adolescentes eludan los controles de edad con fechas de nacimiento falsas.

Además, los chatbots pueden promover la manipulación emocional e incluso desincentivar la vinculación con el entorno social real, priorizando su propia interacción sobre el bienestar del usuario joven.

Las apps de acompañamiento de
Las apps de acompañamiento de IA son plataformas diseñadas para interactuar con los usuarios mediante chatbots avanzados. (Dean Lewins/AAP Image vía AP)

En ese contexto, Nina Vasan, fundadora y directora de Stanford Brainstorm, el laboratorio universitario de tecnología y salud mental que colaboró con Common Sense Media en la elaboración del informe, dijo que “hasta que no haya salvaguardas más fuertes, los niños no deberían usarlas”. Esto en referencia a Character.AI y otras aplicaciones de acompañamiento de IA.

Por su parte, Alex Cardinell, CEO de Glimpse AI, la empresa detrás de Nomi, manifestó lo siguiente: “Los niños no deben usar Nomi ni ninguna otra aplicación de IA conversacional”. Es pertinente señalar que su declaración y la de Vasan fueron dadas a conocer inicialmente por CNN en Español.

Presión regulatoria y respuesta de las empresas

El debate generado por estos hallazgos ha impulsado acciones legislativas y regulatorias en Estados Unidos; algunos senadores y autoridades de California han propuesto normativas que exijan que las IA recuerden regularmente a los usuarios jóvenes que interactúan con un robot y no con una persona real.

El uso de este tipo
El uso de este tipo de aplicaciones conlleva riesgos importantes, sobre todo para niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida correctiva, Character.AI y otras aplicaciones han implementado ventanas emergentes para orientar a servicios de prevención de suicidio, filtros de contenido sensible y controles parentales adicionales.

Aun así, los investigadores advierten que estas iniciativas resultan insuficientes ante la persistencia de riesgos concretos. Como expresó Nina Vasan, responsable del laboratorio Stanford Brainstorm: “Estos acompañantes de IA están fallando las pruebas más básicas de seguridad infantil y ética psicológica”.

Hasta que existan salvaguardas más robustas y eficaces —sostienen desde Common Sense Media—, los menores de 18 años no deberían tener acceso a aplicaciones de compañía de IA, priorizando la protección psicológica, la ética y el desarrollo saludable de niños y adolescentes sobre el avance tecnológico y el entretenimiento digital.

Alex Cardinell, CEO de Glimpse
Alex Cardinell, CEO de Glimpse AI, la empresa detrás de Nomi, manifestó lo siguiente: “Los niños no deben usar Nomi". (Imagen ilustrativa)

Acompañamiento de IA: qué son estas apps y sus riesgos para menores

Las aplicaciones de acompañamiento de inteligencia artificial (IA) son plataformas diseñadas para interactuar con los usuarios mediante chatbots avanzados, simulando conversaciones y ofreciendo apoyo emocional, compañía virtual o amistad digital.

Estas apps permiten crear personajes personalizados con rasgos y personalidades diversas, y pueden responder preguntas, conversar sobre distintos temas e incluso participar en juegos de rol. Muchas de ellas están pensadas para usuarios que buscan sentirse escuchados o compartir pensamientos en un entorno digital sin juicio.

Sin embargo, el uso de este tipo de aplicaciones conlleva riesgos importantes, sobre todo para niños y adolescentes. Al carecer de filtros efectivos y supervisión humana, los chatbots pueden generar respuestas inapropiadas, dar consejos peligrosos o promover dinámicas poco saludables.

Por eso, numerosos especialistas en seguridad y psicología advierten que, aunque las aplicaciones de compañía de IA pueden ser útiles para ciertos adultos, su uso debe regularse y evitarse en menores de edad para proteger su bienestar emocional y psicológico.

Temas Relacionados

IAAplicaciones de acompañamiento de IAAplicacionesMenoresNiñosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft y Paramount se unen para hacer la primera película de ‘Call of Duty’

El acuerdo contempla también la opción de expandir la franquicia hacia más películas e incluso series televisivas

Microsoft y Paramount se unen

Google elimina apps maliciosas y advierte a los usuarios del Play Store

La compañía advierte que, generalmente, cuando una aplicación deja de estar disponible en la tienda, no es resultado de una decisión del desarrollador, sino de un incumplimiento de las normas

Google elimina apps maliciosas y

Las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, registran un aumento de 7,5 %

No obstante, el tan esperado fallo antimonopolio prohíbe a Google tener contratos exclusivos con alguno de sus productos

Las acciones de Alphabet, empresa

Una nueva forma de ver reels: Instagram prueba la función ‘picture-to-picture’

La apuesta de Instagram ocurre en un entorno digital donde la competencia por la atención es intensa y la experiencia de usuario es clave

Una nueva forma de ver

Galaxy S23 entra a la beta de One UI 8 con Android 16

El despliegue para casi toda la serie S23 deja fuera únicamente al Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 entra a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rosario: hallaron un cuerpo flotando

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

Alerta en el Golfo de Panamá: por primera vez se interrumpió un fenómeno clave para la vida marina

Video: un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial

INFOBAE AMÉRICA
¿Un policía holográfico reduce la

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

Marine Le Pen exigió elecciones legislativas “ultrarrápidas” en Francia ante la inminente caída del primer ministro Bayrou

Persecución en Cuba: reconocieron en Estados Unidos a las disidentes ‘Damas de Blanco’

TELESHOW
Evelyn Botto le respondió a

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La palabra de Cazzu luego de que Christian Nodal no la autorizara a viajar con su hija: “Salí sin poder respirar”

Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez en un nuevo round de su pelea: “Que no me nombre”

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”