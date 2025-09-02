Tecno

YouTube en segundo plano y sin publicidad: la nueva función gratis que ofrece Microsoft

El navegador de Microsoft prueba nuevas funciones que permiten reproducir YouTube en segundo plano y bloquear anuncios sin pagar suscripción

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Microsoft permitirá abrir YouTube sin publicidad desde su navegador Edge. (Foto: Google)

Microsoft prepara una actualización importante para su navegador Edge en dispositivos Android, que habilitará dos funciones muy esperadas por los usuarios: la reproducción de videos en segundo plano y un bloqueador de anuncios integrado. Ambas características, que hasta ahora estaban limitadas a servicios de pago como YouTube Premium, estarán disponibles de manera gratuita en próximas versiones del navegador.

Actualmente, YouTube Premium ofrece como una de sus ventajas la posibilidad de escuchar videos en segundo plano, incluso con la pantalla bloqueada o mientras se utilizan otras aplicaciones. Esto resulta especialmente útil para quienes consumen música, pódcast o conferencias en la plataforma. Sin embargo, el acceso a esta función requiere de una suscripción mensual, que en muchos países tiene un costo elevado para los usuarios.

Con la nueva función en Edge, cualquier persona con un smartphone Android podrá reproducir videos de YouTube y de otros sitios web sin necesidad de mantener la aplicación abierta ni pagar una suscripción adicional. Esta mejora se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión Canary del navegador, según adelantó el filtrador Leopeva64 en la red social X.

Con Microsoft Edge, podrás ver YouTube en segundo plano y sin anuncios, desde su app en Android.

Cómo activar la reproducción en segundo plano

Los usuarios interesados en probar esta herramienta deberán contar con la versión Canary de Edge para Android. Una vez instalada, es necesario acceder a las opciones experimentales o “flags” del navegador escribiendo edge://flags en la barra de direcciones. Allí, basta con buscar la opción “Reproducción de vídeo en segundo plano” y seleccionarla como “Habilitada”.

Tras reiniciar el navegador, la función quedará activa, aunque en algunos casos se debe habilitar también la reproducción en segundo plano dentro de la configuración del propio sitio web que se esté utilizando. Una vez hecho este ajuste, será posible bloquear la pantalla, abrir otras aplicaciones o cambiar de pestaña mientras el audio del video continúa sonando sin interrupciones.

Microsoft busca captar la atención del usuario al ofrecer YouTube sin anuncios.

Un bloqueador de anuncios integrado

Además de esta novedad, Edge Canary para Android comenzó a mostrar un mensaje emergente que invita a activar un bloqueador de anuncios al iniciar la aplicación por primera vez. Según la información recogida por Android Authority, esta herramienta busca ofrecer “una experiencia sin interrupciones” y eliminar la publicidad en la mayoría de sitios web, incluyendo YouTube.

Aunque los bloqueadores de anuncios no son nuevos en el ecosistema móvil, su integración directa en Edge supone un paso más en la estrategia de Microsoft para posicionar su navegador como una alternativa más completa frente a Google Chrome. De esta manera, el usuario no necesitará instalar extensiones adicionales ni recurrir a aplicaciones externas para saltarse los anuncios en videos.

Microsoft Edge para Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una alternativa gratuita a YouTube Premium

Con estas funciones, Microsoft Edge busca captar a usuarios que hasta ahora dependían de YouTube Premium para acceder a estas ventajas. La reproducción en segundo plano y el bloqueo de publicidad son dos de las características más demandadas por quienes consumen contenido audiovisual en sus teléfonos, lo que convierte a esta actualización en un movimiento estratégico frente a la competencia.

Por el momento, estas opciones solo están disponibles en fase de pruebas dentro de Edge Canary, por lo que se desconoce la fecha exacta en la que llegarán a la versión estable del navegador. Sin embargo, de confirmarse su lanzamiento global, podrían convertirse en un fuerte atractivo para aumentar la base de usuarios de Edge en dispositivos Android.

Con estas herramientas, Microsoft refuerza la apuesta por dotar a su navegador de funciones exclusivas que mejoren la experiencia móvil y lo diferencien en un mercado dominado por Chrome y Safari.

