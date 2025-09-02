Qué comida nunca cocinar en la freidora de aire o podría dejar de funcionar

Recetas como el pollo frito con rebozado líquido no quedan bien, ya que sin suficiente aceite la capa no endurece y termina goteando.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más populares gracias a su practicidad, ya que facilita la preparación de diversos alimentos.

No obstante, no todos los ingredientes son aptos para este dispositivo, ya que algunos pueden dañarlo o dificultar su limpieza. El portal gastronómico de la BBC, Good Food, advierte que se deben evitar las preparaciones con masa húmeda.

Recetas como el pollo frito con rebozado líquido no logran una textura adecuada, pues la falta de suficiente aceite caliente impide que la capa se endurezca, provocando que el rebozado gotee y genere un desorden. Además, el exceso de masa puede quemar la base de la cesta de la freidora.

Qué otros alimentos no se deben preparar en la freidora de aire

Además de evitar preparaciones con masa húmeda, tampoco es recomendable cocinar alimentos con salsa en la freidora de aire.

Al circular el calor, los líquidos pueden salpicar, lo que resulta peligroso y, al mismo tiempo, ensucia el equipo.

Para este tipo de recetas, las ollas de cocción lenta son una mejor alternativa: requieren poco mantenimiento, son fáciles de usar y además ayudan a reducir el consumo energético, algo especialmente útil en tiempos de altos costos de vida.

Otro alimento que no conviene preparar en la freidora de aire son las palomitas de maíz.

La mayoría de los modelos no alcanzan la temperatura necesaria para que los granos revienten correctamente, y existe el riesgo de que algunos se queden atascados en la resistencia, lo que podría provocar un cortocircuito o incluso un incendio.

Consejos para usar la freidora de aire y no dañarla

Además de evitar ciertos alimentos que pueden dañar la freidora de aire, es importante seguir una serie de recomendaciones para prolongar su vida útil y mantener un buen rendimiento.

No la sobrecargues : llena la canasta solo hasta el nivel indicado, ya que un exceso de alimentos dificulta la circulación del aire y afecta la cocción.

Precalienta cuando sea necesario : algunos modelos requieren unos minutos previos de calentamiento para lograr un resultado uniforme.

Usa accesorios adecuados: opta por moldes o recipientes diseñados para freidora de aire y evita utensilios de plástico que puedan derretirse.

Límpiala después de cada uso : retira los restos de grasa o comida de la canasta y la bandeja para evitar acumulaciones que reduzcan su eficiencia.

No uses aerosoles de cocina : muchos sprays dañan el recubrimiento antiadherente. Es mejor aplicar aceite con una brocha o atomizador.

Cuida la resistencia : revisa que no queden restos de alimentos en la parte superior, ya que podrían causar un cortocircuito o incluso un incendio.

Ubícala en un espacio ventilado: coloca la freidora sobre una superficie plana, lejos de paredes u objetos, para permitir la correcta salida del aire caliente.

Cómo realizar la limpieza de la freidora de aire

Mantener la freidora de aire limpia es fundamental para alargar su vida útil, garantizar un buen rendimiento y evitar la acumulación de grasa o residuos que puedan afectar el sabor de los alimentos. La limpieza debe realizarse después de cada uso y de manera adecuada para no dañar sus componentes.

Lo primero es desenchufar el electrodoméstico y dejar que se enfríe por completo antes de manipularlo. Una vez frío, se recomienda retirar la canasta y la bandeja para lavarlas con agua tibia, jabón suave y una esponja no abrasiva.

Estos accesorios suelen ser antiadherentes, por lo que no es conveniente utilizar estropajos metálicos ni productos agresivos que puedan rayar la superficie. Si hay restos de grasa difíciles de quitar, lo mejor es dejarlos en remojo durante unos minutos antes de frotar.

En cuanto a la parte exterior, basta con pasar un paño húmedo para retirar polvo o salpicaduras. La resistencia y el interior deben limpiarse con cuidado, utilizando un paño ligeramente húmedo y evitando que caiga agua directamente sobre los componentes eléctricos.

Una limpieza regular no solo mejora la higiene y el sabor de los alimentos, también previene olores desagradables y mantiene la freidora funcionando de manera eficiente durante más tiempo.