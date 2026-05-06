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Adiós a las contraseñas tradicionales: así avanza la nueva era de la ciberseguridad digital

Tecnologías como la autenticación multifactor y las passkeys ganan terreno en la industria digital

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las contraseñas tradicionales están siendo sustituidas poco a poco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo tradicional de contraseñas está quedando atrás. En un sistema donde más del 90% de los incidentes de seguridad tienen su origen en credenciales débiles, robadas o reutilizadas, expertos y organizaciones advierten que la industria avanza hacia sistemas de autenticación más seguros.

La tendencia se consolida en el marco del Día Mundial de la Contraseña, impulsada por el aumento de ataques como el phishing personalizado y el “credential stuffing”, que explotan vulnerabilidades en el uso de claves tradicionales.

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Datos del INCIBE de España reflejan la magnitud del problema: la mayoría de los incidentes de ciberseguridad están directamente vinculados a fallas en la gestión de contraseñas. En este escenario, especialistas como Javier Vega, de Cylum, sostienen que “estamos ante el principio del fin de las contraseñas tal y como las conocemos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un usuario introduce su contraseña en la pantalla de bloqueo de un teléfono inteligente, ilustrando la relevancia de la protección de datos personales y la seguridad digital en la era tecnológica actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio responde a una transformación estructural en la forma en que los usuarios se autentican en servicios digitales. En lugar de depender de una única clave, los nuevos sistemas combinan múltiples factores de verificación. Este enfoque incluye elementos como la biometría —huella digital o reconocimiento facial—, dispositivos de confianza y el análisis del contexto de acceso, como la ubicación o el comportamiento del usuario.

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Entre las alternativas que ganan terreno se destacan la autenticación multifactor (MFA) y las passkeys. Estas últimas permiten iniciar sesión sin necesidad de recordar contraseñas, utilizando credenciales criptográficas almacenadas en dispositivos personales. El resultado es una experiencia más fluida para el usuario y, al mismo tiempo, una barrera más robusta frente a ataques.

El auge de estas tecnologías también está impulsado por grandes compañías tecnológicas y plataformas digitales, que buscan reducir la dependencia de contraseñas tradicionales. En muchos casos, los sistemas actuales ya permiten iniciar sesión mediante reconocimiento biométrico o confirmaciones desde dispositivos vinculados, lo que elimina la necesidad de ingresar una clave manualmente.

Paso a paso para quitar la contraseña de inicio en Windows 11. (Foto: Selinofoto)
Las contraseña tradicionales van quedando en el pasado.

Sin embargo, la transición hacia este nuevo modelo no está exenta de desafíos. A medida que desaparecen las contraseñas, la seguridad se traslada hacia otros puntos críticos, como los dispositivos personales y la gestión de la identidad digital. Esto implica que la protección ya no depende únicamente de una clave, sino de un ecosistema más amplio que incluye hardware, software y hábitos de uso.

En este sentido, los expertos advierten que las organizaciones deberán adaptar sus estrategias de ciberseguridad. La implementación de nuevos sistemas de autenticación requiere inversiones en infraestructura, capacitación y monitoreo constante para detectar posibles vulnerabilidades.

Algunos sectores ya lideran este proceso. La industria financiera y las empresas tecnológicas han avanzado en la adopción de autenticación multifactor y soluciones sin contraseña, motivadas por la necesidad de proteger grandes volúmenes de datos sensibles. Por su parte, sectores como la administración pública y las telecomunicaciones están acelerando su adopción ante el aumento de amenazas digitales.

contraseñas - seguridad digital - computadoras - tecnología - 19 de junio
Las passkeys son la nueva opción de seguridad ante la vulnerabilidad de contraseñas tradicionales. (segurilatam.com)

El cambio también tiene implicancias para los usuarios. Aunque los nuevos métodos simplifican el acceso a servicios, requieren una mayor conciencia sobre la seguridad de los dispositivos personales. La pérdida o el robo de un teléfono, por ejemplo, puede convertirse en un riesgo si no se cuenta con mecanismos adicionales de protección.

En paralelo, el crecimiento de la identidad digital como eje central de la seguridad plantea nuevos retos regulatorios y tecnológicos. La necesidad de garantizar la privacidad y evitar el uso indebido de datos biométricos será un aspecto clave en el desarrollo de estas soluciones.

A pesar de estos desafíos, la tendencia parece irreversible. El avance de tecnologías más seguras y la presión constante de los ciberataques están acelerando el abandono de las contraseñas tradicionales. En su lugar, emerge un modelo más complejo, pero también más robusto, donde la identidad del usuario se valida a través de múltiples capas de verificación.

Llave digital brillante con huella dactilar supera y destruye símbolos de contraseñas y candado de seguridad.
Una ilustración muestra una llave digital representando passkeys superando contraseñas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno digital cada vez más expuesto, la evolución de los sistemas de autenticación marca un punto de inflexión en la ciberseguridad. La desaparición progresiva de las contraseñas no solo redefine la forma en que los usuarios acceden a sus cuentas, sino que también establece un nuevo estándar para proteger la información en la era digital.

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