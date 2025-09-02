Tecno

Facebook accede a tu galería de imágenes sin autorización: así puedes evitarlo

Facebook habilitó nuevas opciones que permiten a su inteligencia artificial analizar imágenes de la galería del móvil sin consentimiento previo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Facebook puede ingresar a tu
Facebook puede ingresar a tu galería sin tu consentimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta, la compañía tecnológica liderada por Mark Zuckerberg, ha comenzado a solicitar a los usuarios un permiso para que su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, pueda acceder a las fotografías almacenadas en los dispositivos móviles. Lo llamativo es que este acceso no se limita a las imágenes compartidas en Facebook, sino que incluye también aquellas que permanecen guardadas de manera privada en la galería del teléfono.

La novedad forma parte de la función llamada “Procesamiento en la nube”, que aparece a través de un mensaje emergente dentro de la aplicación. Esta opción invita a los usuarios a autorizar que la IA de Meta analice las imágenes del dispositivo con el objetivo de generar sugerencias automáticas al momento de crear una “Storie”. Aunque la compañía asegura que el contenido es privado y no se utiliza con fines publicitarios, la decisión ha generado preocupación en torno a la privacidad.

El sistema ya se está probando en Estados Unidos y Canadá y llega acompañado de otra función conocida como “Sugerencias para compartir de la galería”, que incluye los apartados “Sugerencias personalizadas para compartir de la galería” y “Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook”. Estas herramientas, también basadas en inteligencia artificial, buscan facilitar la creación de contenidos, aunque se activan por defecto incluso sin consentimiento previo del usuario.

Usuarios se quejan ante la
Usuarios se quejan ante la falta de privacidad por parte de Facebook. (Meta)

Qué significa que Facebook acceda a la galería

La función Sugerencias para compartir de la galería se utiliza para que Meta AI recomiende fotos o videos que podrían publicarse en la red social. El sistema analiza elementos como la fecha de captura o los archivos marcados como favoritos y, en base a ello, genera propuestas para compartir.

De esta forma, los usuarios pueden recibir recordatorios o sugerencias creativas para publicar Stories con imágenes que nunca habían sido compartidas en la plataforma. En junio, Meta ya había adelantado que su asistente de IA generativa ofrecería este tipo de recomendaciones, aunque la activación automática sin una autorización expresa volvió a encender el debate sobre la privacidad.

Funciones activadas por defecto

Aunque Meta indica que estas características son opcionales, los reportes señalan que vienen activadas por defecto en la configuración de la aplicación de Facebook. Esto significa que, sin que el usuario lo haya aprobado directamente, la red social puede acceder a los archivos almacenados en el dispositivo.

Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las dos funciones específicas son:

  • Sugerencias personalizadas para compartir de la galería: permite a Meta usar fotos y videos de la galería para crear recomendaciones automáticas de Stories.
  • Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook: hace que el sistema muestre archivos del dispositivo como opciones para compartir contenido.

Cómo desactivar el acceso de Meta a tus fotos

Los usuarios que no deseen que Facebook acceda a la galería del móvil pueden desactivar estas funciones manualmente desde la configuración de la aplicación. El procedimiento es el siguiente:

  1. Abrir la app de Facebook.
  2. Seleccionar el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha.
  3. Ingresar en Configuración y privacidad y luego en Configuración.
  4. Buscar la sección Preferencias y elegir Sugerencias para compartir de la galería.
  5. Allí aparecen las dos funciones activadas. Basta con pulsar los interruptores para que pasen a color gris y queden deshabilitadas.

De esta manera, Meta no podrá usar la información de la galería del dispositivo ni mostrar sugerencias automáticas basadas en fotos o videos que no se hayan compartido en la red social.

Existe una opción para desactivar
Existe una opción para desactivar el ingreso de Facebook a tu galería. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Temas Relacionados

FacebookMetaMeta AILo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de plataformas que ofrecen películas y series gratis que son más seguras que Magis TV o Cuevana

Cada una de estas aplicaciones se pueden descargar desde Google Play Store o App Store y no solicitan datos personales o bancarios para comenzar a interactuar con sus contenidos

Lista de plataformas que ofrecen

WhatsApp copiará una de las funciones más populares de Instagram:llegan los mejores amigos a los estados

Esta función permitirá a los usuarios compartir actualizaciones solo con un grupo exclusivo de contactos cercano

WhatsApp copiará una de las

Así fue cómo la función de detección de accidentes del iPhone 14 salvó a una adolescente tras un choque

La funcionalidad, basada en sensores y algoritmos, fue clave para que una adolescente recibiera auxilio inmediato tras un accidente vehicular

Así fue cómo la función

El truco para recuperar una cuenta de Netflix si has olvidado la contraseña

La plataforma ofrece dos métodos principales para restablecer la clave de acceso: correo electrónico y mensaje de texto, pero ambos dependen si se ha hecho el registro de esta información con anterioridad

El truco para recuperar una

Bill Gates revela su próxima gran apuesta para mejorar el mundo

El cofundador de Microsoft impulsa la Fundación Bill y Melinda Gates para invertir miles de millones en salud, educación y acceso a tecnología

Bill Gates revela su próxima
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: la cotización oficial

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

El mayor atlas epigenético de la historia revela cómo el envejecimiento transforma nuestro ADN

Villa Fiorito: mató a golpes a su beba de dos meses y fue condenado a prisión perpetua

INFOBAE AMÉRICA
El tren verde de Kim

El tren verde de Kim Jong-un llegó a Beijing tras un día de viaje: por qué no usa su avión y qué otros medios de transporte tiene

Bolivia: Murió Percy Fernández, el seis veces alcalde y “constructor” de Santa Cruz de la Sierra

Un nuevo terremoto de 5,2 sacudió la zona afectada por el trágico sismo del fin de semana en Afganistán

Jair Bolsonaro y sus colaboradores: quiénes son los otros siete acusados de planear un golpe de Estado en Brasil

Quién es Alexandre de Moraes, el poderoso y polémico juez a cargo del juicio a Jair Bolsonaro

TELESHOW
¿Roberto Pettinato volvió a apostar

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”

Tras su polémica salida de La cena de los tontos, Mike Amigorena se enfoca en su carrera musical

Alberto Cormillot festejó sus 87 años: la sorpresa de su hijo Emilio y la emotiva carta de su esposa

Minerva Casero mostró una particular habilidad que descolocó a todos en vivo: “Lo hice toda la vida”