Cómo puedo pasar mis chats de WhatsApp de Android a iPhone y fácil

La plataforma de mensajería recomienda utilizar Trasladar a iOS, una aplicación móvil disponible en la Play Store que facilita todo este proceso

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Es necesario que ambos celulares estén conectados a la misma red WiFi. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

Si acabas de estrenar un iPhone y vienes de usar un dispositivo Android, es normal que te preocupe perder tus chats de WhatsApp. La buena noticia es que puedes transferirlos de forma segura, siempre que cumplas con algunos requisitos.

Primero, asegúrate de que ambos teléfonos tengan instaladas las versiones más recientes de sus respectivos sistemas operativos: Android 5 (Lollipop) o superior en tu antiguo equipo, y iOS 15.5 o posterior en tu nuevo iPhone. También es clave contar con la última versión de WhatsApp en ambos dispositivos.

La propia plataforma recomienda utilizar la herramienta oficial Trasladar a iOS, disponible en la Google Play Store, para completar el proceso de manera rápida y confiable.

Esta aplicación permite facilitar la transferencia de datos entre sistemas operativos. (Play Store)

Cabe señalar que es necesario contar con el mismo número telefónico, así como que ambos celulares se encuentren conectados a la misma red WiFi.

Transferir chats de Android a iPhone

El proceso para transferir chats de Android a iPhone incluye los siguientes pasos:

  1. Abre la aplicación Trasladar a iOS en el teléfono con Android y sigue las indicaciones que aparecen en pantalla.
  2. Se mostrará un código en el iPhone. Cuando se te indique, ingresa el código en el teléfono con Android.
  3. Toca ‘Continuar‘ y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
  4. En la pantalla ‘Transferir datos‘, selecciona WhatsApp.
  5. Pulsa ‘Comenzar‘ en el teléfono con Android y espera a que WhatsApp prepare los datos para exportar. Cuando finalice este proceso, se cerrará tu sesión en el teléfono con Android.
  6. Selecciona ‘Siguiente‘ para volver a la aplicación Trasladar a iOS.
  7. Toca ‘Continuar‘ para transferir los datos del teléfono con Android al iPhone y espera a que Trasladar a iOS confirme que está completa la transferencia.
  8. Instala la versión más reciente de WhatsApp desde App Store.
  9. Abre WhatsApp e inicia sesión con el mismo número de teléfono que usabas en el dispositivo anterior.
  10. Cuando se te indique, selecciona ‘Comenzar‘ y espera a que se complete el proceso.
  11. Cuando termines de activar el nuevo dispositivo, podrás ver todos tus chats.
Este proceso no transfiere el historial de llamadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Este proceso permite transferir la información de tu cuenta, incluida la foto de perfil, los chats individuales y grupales, las comunidades, las actualizaciones de canales, el historial de conversaciones, los archivos multimedia y la configuración.

Sin embargo, no es posible migrar el historial de llamadas, el nombre para mostrar ni los archivos multimedia recibidos a través de los canales de WhatsApp.

Qué sucede con los datos que se transfiere a WhatsApp para iPhone

Después de completar la transferencia, los datos permanecerán en el dispositivo y no se guardarán en la nube hasta que generes una copia de seguridad en iCloud.

Se debe contar con las versiones más recientes de los sistemas operativos para realizar la migración de forma correcta. (WhatsApp)

WhatsApp no tiene acceso a la información que se transfiere y, salvo que restablezcas el teléfono o desinstales la aplicación, tus datos seguirán disponibles en el equipo con Android.

Qué tan posible es transferir el historial de llamadas de WhatsApp

No es posible transferir al iPhone el historial de llamadas de WhatsApp realizadas en el dispositivo Android. La plataforma de mensajería aclara que esta información queda almacenada únicamente en el equipo original y, por el momento, no existe una opción para migrarla durante el proceso de cambio de dispositivo.

No obstante, WhatsApp garantiza que sí podrás conservar otros datos relevantes, como tus chats, comunidades, archivos multimedia y configuraciones principales.

La función de tu turno se encuentra disponible tanto en Android como en iPhone. (WhatsApp)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que ofrece WhatsApp, disponibles tanto en Android como en iOS, incluyen la opción ‘Tu turno‘ en los estados, que permite a los contactos responder con su propia foto, video o texto a la actualización que publiques, fomentando una interacción más dinámica y cercana.

Asimismo, los chats de audio, habilitados en ambos sistemas operativos, funcionan como una especie de walkie talkie dentro de los grupos, permitiendo mantener conversaciones de voz en tiempo real sin necesidad de realizar una llamada tradicional, lo que hace la comunicación más ágil y menos intrusiva.

Las tres áreas donde la

La curiosa falla en la

Cómo escuchar música de YouTube

Steam publica su informe de

Modo tarántula de WhatsApp: cómo
Qué piezas artísticas encontraron en

El régimen de Irán expresó disposición

Agustina Cherri mostró las habilidades

