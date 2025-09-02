Así funciona la nueva opción de WhatsApp para dejar mensajes de voz tras llamadas no respondidas

WhatsApp integra mensajes de voz tras llamadas no respondidas en su versión beta - (Meta)

La llegada de una nueva función en WhatsApp busca optimizar la comunicación para quienes utilizan las llamadas de voz a través de la aplicación. Desde ahora, la plataforma de mensajería instantánea incorpora la posibilidad de dejar mensajes de voz cuando una llamada no es respondida.

Hasta el momento, cuando una persona llamaba y no recibía respuesta a través de WhatsApp, las opciones visibles en pantalla se limitaban a “volver a llamar”, “cancelar la llamada” o “enviar un mensaje de texto” desde el chat correspondiente.

Con la actualización, si una llamada no es atendida, el usuario contará con tres alternativas: “volver a llamar”, “cancelar la llamada” o “grabar un mensaje de voz”, opción que permite enviar de inmediato un audio al contacto.

Cómo funciona la opción de grabar mensajes de voz tras una llamada perdida

El destinatario de la llamada visualiza la notificación habitual y, al pulsar sobre ella, accede directamente a la nota de voz enviada por el remitente. Esta mecánica simplifica el proceso, elimina pasos y potencia la inmediatez en la comunicación, uno de los puntos fuertes que la empresa busca consolidar en su plataforma.

La función de mensajes de voz tras llamadas perdidas llega a WhatsApp Beta en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Esta herramienta tiene como propósito reducir la fricción entre los usuarios y hacer que las interacciones resulten más eficaces dentro del ecosistema digital de Meta.

En qué dispositivos se puede probar la nueva función de WhatsApp

Por ahora, la función solo está disponible en modo de prueba para usuarios con dispositivos Android que participan del programa WhatsApp Beta. Se trata de una versión experimental de la aplicación en la que se lanzan funciones que aún no han sido incorporadas de manera definitiva.

Al encontrarse en fase beta, su disponibilidad es limitada y exclusiva para quienes se sumen al proceso de testeo.

Cómo acceder a WhatsApp Beta para probar las novedades

Para quienes desean acceder a WhatsApp Beta en Android, el procedimiento consiste en buscar la aplicación “WhatsApp” distribuida por WhatsApp LLC dentro de Play Store, desplazarse hasta la sección llamada “Asistencia de la aplicación” y seleccionar la opción para unirse al programa Beta.

Usuarios del canal beta pueden ahora grabar y enviar un audio si su llamada no recibe respuesta, una novedad pensada para optimizar la interacción y reducir fricciones en la plataforma de mensajería - (Foto: Meta)

Allí es posible verificar si existen vacantes, ya que el cupo puede agotarse rápidamente. Si se encuentra disponible, el proceso de registro se completa siguiendo los pasos que la plataforma indica. Las versiones beta incluyen herramientas y características todavía en fase de ajuste, por lo que es frecuente enfrentar errores de funcionamiento y falta de optimización.

Los usuarios que decidan participar en el programa deben considerar este riesgo y estar dispuestos a reportar inconvenientes que puedan surgir durante el uso.

El acceso a este canal beta permite probar modificaciones, anticiparse a los lanzamientos y estar entre los primeros en experimentar las mejoras que WhatsApp desarrolla.

La aparición de la función para enviar un mensaje de voz tras una llamada perdida responde a una tendencia en la industria de la mensajería por fortalecer las alternativas asincrónicas y mantener la continuidad en las conversaciones, incluso si el destinatario no puede responder en tiempo real.

La aplicación experimenta con una herramienta que ofrece al usuario la posibilidad de dejar un mensaje de voz inmediato, emulando la funcionalidad del contestador automático en entornos digitales modernos - (WhatsApp)

Cuándo llegará el contestador automático de WhatsApp a todos los usuarios

La incorporación de la nueva funcionalidad que algunos han denominado como “contestador automático” representa una convergencia entre opciones tradicionales de telefonía y las nuevas dinámicas digitales de comunicación.

Si la recepción en la versión beta se mantiene favorable y se logra pulir la experiencia de usuario, la herramienta se sumará a la versión estándar de WhatsApp próximamente, ampliando la gama de posibilidades para quienes utilizan la aplicación en contextos laborales, familiares o sociales. Mientras tanto, la fase de prueba continúa recolectando impresiones y asegurando que la propuesta cumpla con los niveles de calidad exigidos por los millones de usuarios de la aplicación.