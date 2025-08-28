Tecno

Descubre cómo limpiar WhatsApp sin borrar conversaciones importantes

La gestión de almacenamiento en la aplicación permite borrar archivos grandes y poco usados sin eliminar chats valiosos, previniendo problemas de lentitud y optimizando el uso del dispositivo móvil

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Así puedes liberar espacio en
Así puedes liberar espacio en WhatsApp y evitar perder conversaciones importantes en tu teléfono - (Foto: Meta)

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Es común enviar mensajes de texto, notas de voz, fotos, videos y archivos por este canal, lo que facilita la comunicación en el trabajo, los estudios y con la familia. Con este nivel de uso, es habitual que el espacio de almacenamiento en el teléfono termine ocupado rápidamente.

Por qué se llena el espacio en WhatsApp

A lo largo del tiempo, los mensajes y archivos multimedia recibidos y enviados desde WhatsApp comienzan a consumir grandes cantidades de memoria. Frente a esta situación, muchos usuarios optan por eliminar chats completos o documentos importantes para ganar espacio, aunque existe un método más adecuado y seguro: gestionar el almacenamiento desde la configuración de la propia aplicación.

La plataforma propiedad de Meta
La plataforma propiedad de Meta actualizará sus requisitos técnicos y millones de usuarios deberán migrar su información a dispositivos compatibles para seguir usando el servicio de mensajería - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La app de mensajería no dispone de una papelera de reciclaje como otras plataformas, pero permite revisar archivos grandes o poco utilizados y decidir cuáles eliminar sin que desaparezca ninguna conversación valiosa.

Cómo limpiar WhatsApp y liberar espacio paso a paso

La forma de gestionar el almacenamiento en WhatsApp varía según el sistema operativo del dispositivo que se utilice. En el caso de Android, el proceso consiste en:

  • Acceder a la aplicación y dirigirse al menú de “Ajustes”.
  • Ingresar en “Almacenamiento y datos” y seleccionar “Administrar almacenamiento”.
  • La plataforma mostrará el espacio disponible y sugerirá qué archivos borrar según su tamaño.

Otra opción disponible es eliminar manualmente los archivos multimedia de cada chat. Esto implica ingresar a las conversaciones que más espacio ocupan y filtrar imágenes, videos o documentos que ya no sean necesarios. Así, se conserva el historial de mensajes sin afectar archivos importantes.

En iPhone, los pasos son similares aunque la interfaz muestra algunas diferencias:

  • Abrir WhatsApp y navegar hasta “Ajustes”.
  • Tocar en “Almacenamiento y datos” y después elegir “Administración de almacenamiento”.
  • Entrar a la opción “Revisar archivos grandes”, seleccionar aquellos que ya no se usan y tocarlos para eliminarlos.
Cómo borrar los datos en
Cómo borrar los datos en Android y Apple - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

En estos dispositivos, los archivos multimedia suelen estar duplicados en la galería del teléfono, por lo que conviene revisar ambos lugares para liberar espacio.

Dejar que el almacenamiento de WhatsApp se llene puede traer consecuencias como la lentitud del sistema, errores al enviar o recibir archivos y complicaciones al momento de instalar nuevas actualizaciones.

Una limpieza periódica no solo ayuda a liberar memoria, sino que mejora el rendimiento general del dispositivo y permite conservar archivos realmente importantes.

Dispositivos que quedarán sin WhatsApp en septiembre

A partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de teléfonos considerados antiguos, medida que afectará a cientos de usuarios. La decisión responde a las nuevas exigencias técnicas y de seguridad implementadas por la plataforma, propiedad de Meta.

La función clave de WhatsApp
La función clave de WhatsApp para limpiar el teléfono sin borrar tus conversaciones favoritas - (WhatsApp)

El desarrollo de funciones avanzadas, como la integración de inteligencia artificial y chatbots, requiere hardware y software actualizados.

Esta actualización impactará tanto a modelos iPhone como Android con varios años de antigüedad o que no han recibido actualizaciones recientes.

Lista de dispositivos sin soporte desde septiembre de 2025

Entre los equipos de Apple afectados se encuentran:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6 y 6 Plus
  • iPhone 6s y 6s Plus
  • iPhone SE (primera generación)

Modelos de Motorola incluidos:

  • Moto G (primera generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (primera generación)

En el caso de LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Para los usuarios de Huawei, el Ascend D2 dejará de estar soportado. En Sony, los modelos Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V se verán afectados. Los dispositivos HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 601 tampoco podrán utilizar WhatsApp.

Antes de perder acceso a la aplicación, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats y archivos importantes, transferir la información a un nuevo dispositivo compatible y revisar las configuraciones de privacidad y almacenamiento. Optar por una limpieza periódica puede evitar eliminar conversaciones significativas y mantener el teléfono en óptimas condiciones frente a los cambios tecnológicos constantes.

Temas Relacionados

WhatsappLiberar memoriaBorrar archivosPapelera WhatsAppAlmacenamientoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar gratis Nano Banana, el nuevo generador de imágenes con IA de Google

El nuevo modelo de Google, integrado en Gemini, permite editar fotos con simples instrucciones de texto y resultados realistas

Cómo usar gratis Nano Banana,

Android Auto cambia el diseño de YouTube y Spotify: por qué lo hace y cómo se verán

La nueva interfaz prioriza la ergonomía y reduce distracciones en el uso de apps multimedia

Android Auto cambia el diseño

El motivo por el que Mark Zuckerberg optó por regalarle auriculares a sus vecinos enfadados por el ruido

La llegada del CEO de Meta a Palo Alto transformó la vida en Crescent Park, generando tensiones y cambios irreversibles en el vecindario

El motivo por el que

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué significa y cómo activarla en los chats

La aplicación de mensajería suma un nuevo ajuste que impide exportar chats, descargar archivos automáticamente o usar los mensajes en funciones de IA.

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué

Dos palabras que nunca debes decir en llamada o WhatsApp para evitar estafas millonarias

Ciberdelincuentes emplean técnicas avanzadas para obtener grabaciones de voz y códigos de verificación de aplicaciones para cometer diferentes delitos como la suplantación de identidad

Dos palabras que nunca debes
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”