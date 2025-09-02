Así fue cómo la función de detección de accidentes del iPhone 14 salvó a una adolescente tras un choque

La detección de accidentes del iPhone 14 salva vidas con llamadas automáticas al 911 - (Unsplash)

La detección de accidentes, una función presente de manera predeterminada en los modelos iPhone 14 y posteriores, ha captado la atención por su capacidad para detectar colisiones graves y contactar automáticamente a los servicios de emergencia. Este avance tecnológico permitió que una adolescente recibiera ayuda tras un accidente automovilístico, mostrando el potencial real de la integración entre sensores y algoritmos avanzados en los dispositivos móviles.

Qué es la detección de accidentes del iPhone

La función de detección de accidentes de Apple está diseñada para identificar colisiones de alto impacto en vehículos de pasajeros, incluyendo sedanes, camionetas y otros automóviles.

Se trata de una tecnología que combina distintos sensores, como acelerómetro, giroscopio, GPS y micrófono, con el procesamiento en tiempo real de datos para determinar si el usuario ha estado involucrado en un incidente grave.

La integración de detección de accidentes en los teléfonos de Apple permite alertar a servicios de emergencia y compartir la ubicación del usuario, elevando los estándares de protección vial en dispositivos inteligentes - EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Cuando el sistema identifica un choque, muestra una alerta en la pantalla. Si el usuario no responde en el plazo de 20 segundos, el iPhone contacta automáticamente al número de emergencia local y comparte la ubicación exacta del accidente.

Cómo el iPhone 14 salvó a una adolescente

La historia de Lindsay Leskovac, de 16 años, ha demostrado la utilidad de esta herramienta. Mientras conducía en Greenville, Pensilvania, después de dejar a una amiga en la madrugada, el cansancio provocó que perdiera el control del vehículo.

El coche chocó contra dos postes y varios árboles, y Lindsay quedó inconsciente con fracturas en pelvis, caderas y columna cervical. Sin posibilidad de pedir ayuda, fue su iPhone el que detectó el impacto, llamó al 911 y proporcionó la ubicación precisa del accidente.

Mientras Lindsay permanecía inconsciente, el teléfono analizaba el entorno mediante sus sensores. La fuerza del impacto, junto al cambio brusco de velocidad y otros datos, permitieron que la función de detección de accidentes activara el protocolo de emergencia. El dispositivo realizó la llamada al 911 y mantuvo la línea activa, permitiendo que los servicios de rescate obtuvieran todos los datos necesarios para la intervención inmediata.

Un caso en Pensilvania evidencia cómo el dispositivo, mediante inteligencia avanzada, puede activar un protocolo de emergencias y agilizar la llegada de ayuda tras un accidente de tráfico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando recuperó la conciencia, Lindsay escuchó la voz del operador del 911 a través del teléfono. Su familia supo más tarde, gracias a los bomberos y personal de rescate, que la llamada automática realizada por el iPhone fue clave para que la ayuda llegara con rapidez y eficacia.

Laura Leskovac, madre de Lindsay, indicó tras el suceso que desconocía la existencia de esta función en los modelos recientes de iPhone. Al informarse sobre el caso, descubrió que la tecnología estaba activa de manera predeterminada en el dispositivo de su hija y que, en situaciones similares, podría representar una diferencia decisiva entre recibir ayuda inmediata o enfrentar riesgos mayores.

Desde entonces, recomienda a conocidos y familiares verificar el estado de esta herramienta en sus propios dispositivos.

Cómo activar o verificar la detección de accidentes

La función viene activada por defecto en dispositivos iPhone 14 y posteriores, así como en modelos compatibles de Apple Watch.

Función de detección de accidentes del iPhone: tecnología que marca la diferencia entre el riesgo y la protección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asegurarse de que está activa, es necesario acceder a la ruta Ajustes > Emergencia SOS y corroborar que la opción “Llamar tras un accidente grave” permanezca habilitada.

Los expertos también sugieren establecer contactos de emergencia en la app Salud para que, en caso de accidente, se notifique automáticamente a familiares y personas de confianza.

La detección de accidentes está disponible en iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max y en las siguientes generaciones, así como en Apple Watch Series 8, Apple Watch SE de segunda generación y Apple Watch Ultra, siempre que cuenten con las últimas actualizaciones de iOS y watchOS.

El sistema se encuentra activo tanto en dispositivos adquiridos en Estados Unidos como en otros mercados, sujetos a la disponibilidad local del servicio de llamadas de emergencia.

Mientras la adolescente continúa con su proceso de recuperación física, su caso destaca la importancia de conocer, activar y mantener actualizadas las funciones de seguridad de los dispositivos móviles, tanto para usuarios jóvenes como para toda la familia.