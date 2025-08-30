Tecno

Starlink en Argentina: qué costo tiene el internet satelital de Elon Musk en el país

En este país, los planes residenciales, diseñados para hogares en una ubicación fija con datos ilimitados, comienzan desde 38.000 pesos argentinos al mes

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
En esta zona, las tarifas
En esta zona, las tarifas parten desde los 38.000 pesos argentinos mensuales. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink es el servicio de internet satelital de Elon Musk, disponible en varios países, entre ellos Argentina. En esta región, los planes comienzan desde los 38.000 pesos argentinos al mes.

Se trata de una opción pensada especialmente para personas que viven en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, donde la cobertura de internet tradicional suele ser limitada o inexistente.

Qué planes de Starlink hay en Argentina

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, está disponible en Argentina y ofrece diferentes planes que se adaptan a hogares, viajeros y empresas:

  • Residencial: pensado para hogares en una ubicación fija, con datos ilimitados. Incluye dos opciones: Residencial Lite, por $38.000 al mes, y Residencial, por $56.100 al mes.
Starlink es el servicio de
Starlink es el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, presente en distintos países, incluido Argentina. (Starlink)
  • Itinerante: diseñado para quienes viajan con casas rodantes o autocaravanas, con cobertura nacional e internacional. Ofrece el plan de 50 GB por $63.000 mensuales y el plan Ilimitado por $87.500.
  • Prioridad Local: orientado a empresas dentro de Argentina, brinda red prioritaria, IP pública y acceso a un panel de control. Sus precios varían entre $62.000 al mes por 50 GB, $158.000 por 500 GB, $278.000 por 1 TB y $518.000 por 2 TB.
  • Prioridad Global: dirigido a operaciones marítimas y a compañías que requieren cobertura internacional en múltiples países. Los planes van desde $365.000 al mes por 50 GB, $949.000 por 500 GB, $1.679.000 por 1 TB y $3.139.000 por 2 TB.
Es una alternativa diseñada principalmente
Es una alternativa diseñada principalmente para quienes residen en áreas rurales o apartadas de las ciudades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para qué sirve Starlink

Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, que busca llevar conectividad a prácticamente cualquier lugar del mundo.

Su principal ventaja es que no depende de infraestructura terrestre como cables o antenas convencionales, sino de una red de satélites de órbita baja que garantizan cobertura incluso en zonas rurales, apartadas o de difícil acceso.

Este servicio resulta útil para personas que viven en áreas donde la oferta de internet es limitada o inexistente, como campos, pueblos alejados o regiones montañosas.

Es una alternativa para viajeros, empresas que requieren conexión estable en lugares remotos, barcos, aviones y operaciones de emergencia en casos de desastres naturales.

Este servicio, desarrollado por la
Este servicio, desarrollado por la empresa de Elon Musk, está pensado para quienes residen en zonas con poca o nula disponibilidad de internet. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/File Photo

Cómo instalar Starlink

Instalar Starlink es un proceso sencillo y pensado para que cualquier usuario lo realice sin necesidad de un técnico especializado. El kit incluye una antena, un soporte y un router WiFi.

Solo se debe ubicar la antena en un lugar despejado con buena visibilidad del cielo, conectarla a la corriente eléctrica y enlazarla al router. Luego, mediante la aplicación oficial de Starlink, se completa la configuración inicial.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, se ha posicionado como una alternativa innovadora para llevar conectividad a lugares donde otras compañías no logran llegar. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, también presenta una serie de desventajas que los usuarios deben tener en cuenta antes de contratarlo.

En primer lugar, está el costo. Aunque puede ofrecer planes competitivos en comparación con otros proveedores satelitales, su precio sigue siendo elevado para muchos hogares, especialmente en países de América Latina.

Otra limitación es la estabilidad
Otra limitación es la estabilidad del servicio, ya que la señal puede verse afectada por el clima o por obstáculos como edificios y árboles. (Imagen ilustrativa Infobae)

A esto se suma el costo inicial del kit de instalación, que incluye la antena y el enrutador, y que representa una inversión considerable.

Otra limitación es la estabilidad del servicio. Al depender de satélites en órbita baja, la señal puede verse afectada por factores como tormentas, lluvias intensas, nieve o incluso obstáculos físicos como árboles y edificios.

Esto puede generar interrupciones, algo especialmente crítico para quienes necesitan una conexión estable para trabajar o estudiar.

También debe considerarse la latencia y capacidad. Aunque Starlink ha mejorado este aspecto respecto a proveedores satelitales tradicionales, en zonas con gran demanda o en horarios pico puede experimentar una disminución en la velocidad, lo que afecta actividades como videollamadas o transmisiones en directo.

Temas Relacionados

StarlinkInternet satelitalElon MuskArgentinaPreciosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Piso 21 revela en infobae el verdadero uso de la IA y la tecnología en la música

En el lanzamiento de su nueva canción con la fintech Nu, la agrupación colombiana resaltó cómo la tecnología ha transformado la industria musical a lo largo de sus 18 años de trayectoria

Piso 21 revela en infobae

Los 10 animes más populares en Crunchyroll para maratonear este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Los 30 mejores nombres para bebés que nacerán en septiembre de 2025

Para nombres femeninos se sugieren Aurora o Valeria, mientras que para masculinos destacan Elías y Adrián

Los 30 mejores nombres para

Cuál es el código secreto de Netflix para ver thrillers

Al escribir el código 43048 en el buscador de Netflix, los usuarios acceden a los thrillers de acción, donde se incluyen títulos como ‘Zona de riesgo’, protagonizada por Anthony Mackie

Cuál es el código secreto

Cómo desactivar la inteligencia artificial del círculo azul de WhatsApp

Los usuarios pueden enviarle el mensaje “/reset-ai” a Meta AI para eliminar la copia de la conversación almacenada en los servidores de Meta

Cómo desactivar la inteligencia artificial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre manejaba borracho y

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

Ranking: en qué localidades del AMBA es más fácil y en cuáles más difícil habilitar un negocio

Los tres errores del gobierno y por qué, según Melconian, el precio del dólar “no es libre”

Elecciones 2025, en vivo: Juan Schiaretti lanzó la lista de Provincias Unidas en Córdoba

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

INFOBAE AMÉRICA
Pierce Brosnan confiesa que la

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

El dictador norcoreano Kim Jong-un prometió “una vida hermosa” a las familias de los soldados caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

TELESHOW
José María Muscari mostró el

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity