Tecno

Qué significa el emoji de carita con la mano sobre la boca en WhatsApp

Esta figura sirve para expresarse en mensajes que incluyen una broma ligera o un comentario pícaro

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Este emoji puede emplearse en
Este emoji puede emplearse en contextos como una broma suave o un comentario juguetón.(WhatsApp / Emojipedia)

En WhatsApp, uno de los emojis que puede generar confusión es la carita con la mano sobre la boca. Según Emojipedia, suele mostrarse con ojos sonrientes o mejillas sonrojadas, lo que transmite timidez, vergüenza o risa contenida, como si dijera con picardía: “¡Uy!”.

Este emoji se puede usar en situaciones como una broma ligera, un comentario travieso, para reaccionar de manera divertida a algo sorprendente o incluso para expresar un pequeño secreto o misterio de forma juguetona.

Cómo utilizar este emoji

En WhatsApp, la carita con la mano sobre la boca es un emoji versátil que se usa para expresar timidez, sorpresa ligera, vergüenza o picardía. Su diseño, con ojos sonrientes o mejillas sonrojadas, lo hace perfecto para transmitir emociones suaves y juguetonas sin necesidad de palabras.

Este emoji también se puede
Este emoji también se puede usar para responder a halagos o cumplidos de forma modesta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Por ejemplo, se puede enviar después de contar un pequeño chisme entre amigos: “No me digas que ya lo sabes”. Aquí, el emoji suaviza el mensaje, mostrando que es algo divertido y no ofensivo.

También funciona para reaccionar a halagos o cumplidos de manera modesta: “¡Qué bien te quedó ese dibujo!”.

En este caso, la carita con la mano sobre la boca refleja timidez y gratitud al mismo tiempo. Además, se puede usar para bromas o comentarios pícaros: “Creo que me comí la última galleta”, transmitiendo un toque de humor y culpabilidad ligera.

El emoji de la carita
El emoji de la carita con la mano sobre la boca puede generar confusión, ya que transmite distintos matices emocionales dependiendo del contexto. (WhatsApp)

Incluso es útil en conversaciones románticas o coquetas, cuando se quiere mostrar un pequeño secreto o travesura: “Te estoy enviando un mensaje secreto”. Este emoji aporta un matiz de cercanía y complicidad entre los interlocutores.

En general, la carita con la mano sobre la boca ayuda a suavizar mensajes, añadir humor o mostrar emociones sutiles, haciendo la comunicación más expresiva y cercana.

Por qué el significado de este emoji puede ser confuso

El emoji de la carita con la mano sobre la boca puede resultar confuso porque combina varios matices emocionales según el contexto. Su expresión, con ojos sonrientes o mejillas sonrojadas, puede interpretarse como timidez, sorpresa, vergüenza o incluso picardía, lo que hace que su significado no sea único.

Por ejemplo, alguien podría usarlo para reaccionar a un chisme, mientras que otra persona podría verlo como una señal de risa contenida o coquetería.

El significado de los emojis
El significado de los emojis puede variar según su uso. (WhatsApp)

Además, su uso varía entre culturas y generaciones: lo que para unos es un gesto divertido, para otros puede parecer un intento de ocultar algo o una expresión de duda. Por eso, es importante prestar atención al contexto del mensaje y al tono de la conversación.

Qué otros emojis tienen significados confusos

Varios emojis pueden tener significados confusos porque su interpretación depende mucho del contexto, la cultura o incluso la edad de quien los usa. Algunos de los más comunes son:

  • Cara con sonrisa de lado: Puede transmitir coqueteo, sarcasmo, satisfacción o incluso burla, según el contexto.
  • Cara con ojos suplicantes: Se usa para mostrar ternura, súplica, emoción intensa o incluso tristeza, lo que genera confusión.
  • Calavera: Aunque literalmente representa la muerte, muchos lo usan para indicar risa extrema o algo “muy gracioso”.
  • Cara al revés: Puede expresar sarcasmo, ironía, diversión o incomodidad, y su intención depende del mensaje que acompañe.
  • Fuego: Más allá de su significado literal, se usa para elogiar algo, mostrar emoción o intensidad, pero puede interpretarse de distintas maneras según la conversación.
El emoji de la calavera
El emoji de la calavera suele tener un significado confuso para algunos. (WhatsApp)

Llega un asistente de escritura a WhatsApp

WhatsApp ha lanzado una función de inteligencia artificial que ayuda a mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta permite corregir errores ortográficos y ajustar el tono antes de enviar el mensaje.

Con el asistente “Ayuda para la Escritura” (Writing Help en inglés), los usuarios pueden recibir sugerencias en distintos estilos, como profesional, divertido o de apoyo, eligiendo la opción que prefieran o realizando más ajustes para perfeccionar su texto, según explica WhatsApp.

Para usar la “Ayuda para la Escritura”, basta con empezar a redactar un mensaje en un chat individual o grupal y tocar el ícono de lápiz que aparece junto a la barra de texto.

Temas Relacionados

WhatsAppEmojiAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Starlink en Argentina: qué costo tiene el internet satelital de Elon Musk en el país

En este país, los planes residenciales, diseñados para hogares en una ubicación fija con datos ilimitados, comienzan desde 38.000 pesos argentinos al mes

Starlink en Argentina: qué costo

Piso 21 revela en infobae el verdadero uso de la IA y la tecnología en la música

En el lanzamiento de su nueva canción con la fintech Nu, la agrupación colombiana resaltó cómo la tecnología ha transformado la industria musical a lo largo de sus 18 años de trayectoria

Piso 21 revela en infobae

Los 10 animes más populares en Crunchyroll para maratonear este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Los 30 mejores nombres para bebés que nacerán en septiembre de 2025

Para nombres femeninos se sugieren Aurora o Valeria, mientras que para masculinos destacan Elías y Adrián

Los 30 mejores nombres para

Cuál es el código secreto de Netflix para ver thrillers

Al escribir el código 43048 en el buscador de Netflix, los usuarios acceden a los thrillers de acción, donde se incluyen títulos como ‘Zona de riesgo’, protagonizada por Anthony Mackie

Cuál es el código secreto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su vecina por

Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

El heredero de Galperin: 10 claves para entender cómo piensa el próximo CEO de Mercado Libre

Brillos, transparencias y sastrería: las apuestas más espectaculares de la red carpet del Festival de Venecia

Tras el escándalo de los audios, denunciaron en Córdoba a Diego Spagnuolo por irregularidades en las pensiones por discapacidad

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

INFOBAE AMÉRICA
Investigadores desarrollan modelos de IA

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

TELESHOW
El día relax de Wanda

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines

Charly García fue visto filmando un video en la calle Corrientes a bordo de un taxi antiguo

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales