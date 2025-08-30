Cómo desactivar la inteligencia artificial del círculo azul de WhatsApp

Joshua Breckman, vocero de WhatsApp, señaló al medio Standard que Meta AI opera “como cualquier otra función” de la app. (Meta)

WhatsApp cuenta con una función llamada Meta AI, conocida popularmente como la inteligencia artificial del círculo azul. Aunque algunos usuarios pueden sentirse incómodos con su presencia en la aplicación móvil, no existe la opción de desactivarla.

Según Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, citado por el medio británico Standard, la herramienta funciona “como cualquier otra función” de la plataforma.

La imposibilidad de desactivar por completo esta inteligencia artificial ha generado preocupación. La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová señaló en X (antes Twitter) que esta limitación plantea “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

En este contexto, lo que los usuarios sí pueden hacer es reducir la presencia e interacciones de la inteligencia artificial del círculo azul dentro de la app.

Cómo reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp

Meta AI no puede desactivarse ni eliminarse el círculo azul que aparece en la aplicación. No obstante, los usuarios pueden reducir su presencia borrando el chat, de manera similar a cómo se elimina cualquier otra conversación.

Si se desea eliminar los datos que Meta AI ha almacenado, se puede usar el comando “/reset-ai”, que restablece la herramienta a su estado inicial y elimina la copia de la conversación guardada en los servidores de Meta.

Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)

Algunos usuarios recomiendan instalar versiones antiguas de WhatsApp, Instagram, Facebook o Messenger para evitar esta función. Sin embargo, esta práctica no es aconsejable, ya que las versiones desactualizadas suelen tener vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad del dispositivo.

Por qué algunos usuarios consideran desactivar Meta AI

Para muchos usuarios, la decisión de limitar o evitar el uso de Meta AI en WhatsApp está estrechamente vinculada a la privacidad. Al interactuar con la inteligencia artificial, parte de los datos compartidos pueden ser procesados y almacenados en los servidores de Meta.

Quienes buscan mantener sus conversaciones completamente confidenciales suelen preferir reducir su uso, ya que esto limita la recopilación de información personal.

Otro motivo común es simplemente una cuestión de preferencia personal. No todos se sienten cómodos interactuando con una IA dentro de sus chats; para algunos, su presencia puede resultar intrusiva o alterar la experiencia de mensajería habitual.

Meta AI puede resolver consultas de cultura general. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Sin embargo, Meta AI también ofrece beneficios. Para quienes deciden mantenerla activa, puede facilitar la comunicación al ofrecer respuestas rápidas, sugerir contenido o ayudar en la redacción de mensajes, haciendo que la interacción en la aplicación sea más ágil y eficiente.

Qué puede hacer Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp brinda diversas herramientas pensadas para simplificar la comunicación, potenciar la creatividad y ayudar en la organización del día a día.

Entre sus funciones destacadas se encuentra la traducción de textos a español desde varios idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, portugués, chino y árabe. Solo es necesario enviar el fragmento que se desea traducir, ya sea un pasaje de un libro, la letra de una canción o cualquier mensaje recibido.

Otra función interesante es la generación de imágenes a partir de descripciones. Desde ilustraciones en distintos estilos hasta escenas imaginativas, como “capibaras comiendo sushi” o “gatos bailando bajo la luna”, la herramienta transforma ideas en imágenes creativas.

Meta AI puede generar imágenes con el estilo que el usuario indique. (WhatsApp)

Además, Meta AI ayuda a crear contenido para redes sociales, sugiriendo ideas, ganchos o guiones, y corrigiendo textos para mejorar ortografía y redacción. Se recomienda, sin embargo, evitar compartir datos confidenciales como direcciones o correos electrónicos.

Finalmente, la IA se puede usar tanto en chats individuales como grupales. Al escribir @Meta AI o pulsar el círculo azul, los usuarios pueden solicitar sugerencias para planificar viajes, descubrir actividades o recibir recomendaciones prácticas y personalizadas.

Los usuarios pueden incluir a Meta AI en sus chats grupales simplemente mencionándolo, lo que permite que la inteligencia artificial participe en la conversación ofreciendo sugerencias.