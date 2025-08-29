Cómo mejorar la calidad de video en mi iPhone

El iPhone graba por defecto a 30 cuadros por segundo (cps), aunque dependiendo del modelo, es posible seleccionar otras frecuencias de cuadros y resoluciones de video. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Si tienes un iPhone y quieres mejorar la calidad de los videos que grabas, es importante ajustar algunas configuraciones que pueden marcar la diferencia.

Por defecto, el iPhone graba a 30 cuadros por segundo (cps). Según el modelo, puedes elegir otras frecuencias de cuadros y resoluciones de video. Ten en cuenta que usar resoluciones o frecuencias más altas genera archivos más grandes.

Una de las configuraciones clave es el modo Cine, que incluye botones rápidos para cambiar entre HD o 4K y seleccionar la frecuencia de cuadros de 24, 25 o 30 cps, según la grabación que quieras lograr.

Una configuración importante es el modo Cine, que permite cambiar rápidamente entre HD o 4K y elegir la frecuencia de cuadros de 24, 25 o 30 cps según la grabación. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Qué otras configuraciones de iPhone considerar

Otras configuraciones que puedes tener en cuenta en iPhone para mejorar la calidad de video son:

Ajustar la configuración Frecuencia automática.

El iPhone puede optimizar la calidad de video en condiciones de poca luz ajustando automáticamente la frecuencia de cuadros a 24 cps.

Para activarlo, ve a Configuración > Cámara > Grabar video y, según tu modelo:

Toca Frecuencia automática y selecciona la opción para videos de 30 cps, o para videos de 30 y 60 cps.

Activa CPS para poca luz para mejorar la grabación en entornos oscuros.

Activar o desactivar la grabación estéreo.

El iPhone utiliza varios micrófonos para capturar audio en estéreo.

Si quieres desactivar la grabación estéreo, ve a Configuración > Cámara y desactiva Grabar sonido estéreo.

Es posible que algunas configuraciones sean compatibles con algunos modelos. REUTERS/Adam Gray/File Photo

En los modelos de iPhone 16, la cámara graba en audio espacial de manera predeterminada. Para modificar esta opción, accede a Configuración > Cámara > Grabar sonido y selecciona Audio espacial, Estéreo o Mono, según tu preferencia.

Activar o desactivar la estabilización mejorada.

En los modelos compatibles, la Estabilización mejorada ajusta ligeramente el zoom para brindar un video más estable en los modos Video o Cine. Esta función viene activada por defecto.

Para desactivarla, ve a Configuración > Cámara > Grabar video y desactiva Estabilización mejorada.

Activar o desactivar el bloqueo de balance de blancos.

Puedes mantener fijo el balance de blancos al grabar videos con el iPhone para obtener colores más precisos según la iluminación.

Hay varias configuraciones que se activan para mejorar la calidad de video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activarlo, ve a Configuración > Cámara > Grabar video y habilita Bloq. de balance de blancos.

Activar el modo Acción con poca luz.

En los modelos compatibles, para utilizar el modo Acción en condiciones de poca luz, accede a Configuración > Cámara > Grabar video y activa Modo Acción con poca luz.

Cuándo se presentará el próximo iPhone

Apple presentará su próximo iPhone el martes 9 de septiembre. Según rumores filtrados en internet por fuentes como Majin Bu, la compañía eliminaría el modelo Plus, presente en generaciones anteriores, y lo reemplazaría con un nuevo modelo especialmente delgado llamado iPhone 17 Air.

Este se sumaría al iPhone 17 estándar y a las dos versiones Pro, completando así cuatro modelos en la familia.

La novedad este año apuntaría a la presencia del modelo Air. (X: MajinBuOfficial)

Además, se espera que Apple aproveche el evento de septiembre para presentar otros productos, como la posible tercera generación de AirPods Pro y nuevos modelos de Apple Watch.

Como es habitual, la compañía suele actualizar varias líneas de productos al mismo tiempo, aunque la renovación del HomePod podría retrasarse hasta 2026.

Aunque Apple aún no ha dado detalles oficiales sobre la próxima generación de iPhone, se estima que vendrá con iOS 26, el nuevo sistema operativo anunciado durante la WWDC 2025.

Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Entre los principales cambios visuales destaca Liquid Glass, un rediseño con efectos translúcidos y dinámicos que reaccionan al entorno y a las acciones del usuario.

Esta actualización busca ofrecer una experiencia visual más uniforme y fluida en todo el ecosistema Apple, incluyendo iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS.

Además, iOS 26 integrará Apple Intelligence, un conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario.