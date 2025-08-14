Dell y NVIDIA consiguen un avance que potenciará el uso de la IA en las empresas

Las últimas actualizaciones del sistema de Dell permiten que empresas de distintos sectores gestionen de manera más eficiente todo el ciclo de vida de los datos. (Dell)

Un avance clave logrado por la colaboración de Dell y NVIDIA facilitará y acelerará la adopción de la inteligencia artificial en empresas de todos los tamaños. Este logro proviene de las nuevas capacidades integradas en la Dell AI Data Platform, una solución pensada para ayudar a las compañías a aprovechar mejor la enorme cantidad de datos que generan, especialmente los no estructurados, en el contexto de la inteligencia artificial generativa.

Actualmente, la mayoría de los datos corporativos sigue sin usarse plenamente, pese a las crecientes necesidades de gestión y análisis inteligentes. Las últimas actualizaciones del sistema de Dell permiten que empresas de distintos sectores gestionen de manera más eficiente todo el ciclo de vida de los datos, desde su ingreso y transformación hasta la inferencia de modelos y la recuperación de información relevante impulsada por IA.

Innovación en la gestión y procesamiento de datos

La propuesta combina almacenamiento robusto y herramientas de análisis directo con potencia de GPU gracias a la arquitectura de NVIDIA, lo que agiliza la transición desde la experimentación al despliegue real de soluciones de inteligencia artificial. El componente estrella es el nuevo motor para datos no estructurados, capaz de ofrecer acceso seguro y en tiempo real a grandes volúmenes de información de todo tipo, impulsando procesos como la búsqueda inteligente, la recuperación semántica y la inferencia de agentes en tiempo real.

Este avance permite a las empresas una solución integral lista para usarse, ya que elimina la necesidad de configuraciones manuales de hardware y software. (Dell)

Este motor, desarrollado en colaboración con Elastic, incorpora capacidades como búsqueda por palabras clave junto a algoritmos de IA, permitiendo búsquedas en lenguaje natural y respuestas precisas sobre grandes conjuntos de datos. El procesamiento ocurre con GPUs, asegurando rapidez tanto en el análisis como en inferencias complejas.

Uno de los elementos centrales de esta novedad es el uso de los servidores Dell PowerEdge R7725 y R770 con las nuevas GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Estos dispositivos posibilitan ejecutar múltiples actividades de IA, desde visualización avanzada y simulaciones hasta la gestión simultánea de usuarios, multiplicando la velocidad de procesamiento de tokens hasta por seis respecto a generaciones previas y proporcionando el doble de capacidad en simulaciones de ingeniería.

Además, el servidor PowerEdge R7725 integra de forma nativa la referencia NVIDIA Data Platform en una plataforma 2U, permitiendo a las empresas una solución integral lista para usarse, eliminando la necesidad de configuraciones manuales de hardware y software.

La propuesta combina almacenamiento robusto y herramientas de análisis directo con potencia de GPU gracias a la arquitectura de NVIDIA. (NVIDIA)

Aplicaciones reales y testimonios de la industria

En sectores como la industria de medios digitales, estas herramientas ya destacan en eventos como SIGGRAPH 2025 en Vancouver, donde se observan aplicaciones que van desde la aceleración de flujos de trabajo creativos hasta la gestión inteligente de activos a gran escala. Paralelamente, Dell presentó una nueva línea de computadoras de alto rendimiento dirigidas a desarrolladores e ingenieros especializados en IA.

Representantes de las compañías enfatizaron el alcance de la colaboración. “La clave para liberar todo el potencial de la IA está en romper silos y simplificar el acceso a los datos corporativos”, destacó Arthur Lewis, presidente del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Dell. Justin Boitano, vicepresidente de IA corporativa de NVIDIA, añadió: “Con las GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 en los nuevos servidores Dell PowerEdge 2U, las organizaciones ahora tienen una plataforma de computación acelerada y de bajo consumo de energía para alimentar aplicaciones de IA y almacenamiento con NVIDIA Blackwell.”

Ken Exner, director de producto de Elastic, expresó: “El acceso rápido, preciso y contextual a datos no estructurados es fundamental para escalar la IA corporativa... Elastic traerá búsqueda vectorial y recuperación híbrida a una arquitectura lista para usar, permitiendo búsqueda en lenguaje natural, inferencia en tiempo real y el descubrimiento inteligente de activos en conjuntos de datos masivos... mientras trabajamos para ayudar a los clientes a implementar IA de alto rendimiento, precisa y lis