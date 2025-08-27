Qué es el “Modo Acción” del iPhone y cómo apoya a las personas con párkinson. | Apple

Apple no solo innova en sus dispositivos tecnológicos, también ha buscado aportar a la concientización sobre enfermedades neurológicas como el párkinson. En el terreno de la salud digital, recientemente introdujo funciones pensadas para mejorar la experiencia de los usuarios que viven con este trastorno. Paralelamente, su plataforma de streaming, Apple TV+, también ha dado espacio a producciones audiovisuales que abordan de manera directa este tema.

El interés de la compañía por esta condición no es nuevo. El párkinson es uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes y afecta el movimiento, la coordinación y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.

Ante esta realidad, Apple ha integrado funciones que permiten a los pacientes tener un mayor control y una experiencia digital más accesible. Además, ha buscado sensibilizar a la audiencia global a través de sus contenidos de entretenimiento.

iPhone presenta el 'Modo acción' para personas con párkinson. (Apple)

Dentro de estas iniciativas se encuentra el lanzamiento del “Modo Acción” en los iPhone más recientes, diseñado para estabilizar los movimientos bruscos al grabar video. Si bien se trata de una función de cámara destinada al público en general, especialistas en accesibilidad han destacado que también puede beneficiar a quienes padecen párkinson, al permitir capturar imágenes y clips con mayor estabilidad a pesar de los temblores característicos de la enfermedad.

Apple TV+ y la visibilización del párkinson

Este no es el primer esfuerzo de Apple en relación con la enfermedad. En su servicio de streaming, Apple TV+, se encuentra la serie Shrinking, una comedia dramática protagonizada por Harrison Ford, que aborda de manera cercana los efectos del párkinson en la vida de las personas.

La producción fue bien recibida por la crítica y se convirtió en una pieza clave dentro de la estrategia de Apple para ofrecer contenidos que, además de entretener, promuevan conversaciones sobre temas de salud.

Apple TV busca concientizar sobre el párkinson. (Freepik)

La importancia de esta narrativa crecerá aún más con la confirmación de la tercera temporada de Shrinking. Apple anunció que contará con la participación especial de Michael J. Fox, quien fue diagnosticado con mal de Párkinson hace casi tres décadas.

Desde entonces, el actor se transformó en un referente mundial en la lucha contra esta enfermedad y ha dedicado gran parte de su vida a generar conciencia, impulsar investigaciones y promover el acceso a tratamientos a través de la fundación que lleva su nombre.

Innovación tecnológica y conciencia social

La participación de Fox en la serie no solo representa un momento relevante para el entretenimiento, sino también una oportunidad para dar mayor visibilidad a un trastorno que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su testimonio, junto con el alcance de Apple TV+, refuerza la conexión entre tecnología, cultura y salud pública.

Apple. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

En paralelo, Apple continúa mejorando las funciones de accesibilidad en sus dispositivos. A lo largo de los últimos años, ha desarrollado herramientas como la detección de caídas en el Apple Watch, el seguimiento de movimientos en tiempo real y la personalización de controles para usuarios con limitaciones motoras. Estas innovaciones forman parte de una estrategia más amplia que busca integrar la inclusión y el bienestar dentro de su ecosistema tecnológico.

De esta forma, la compañía de Cupertino avanza en un doble frente: por un lado, mediante el desarrollo de funciones que facilitan la vida diaria de los pacientes, y por otro, a través de contenidos audiovisuales que generan conciencia global.

El caso de Shrinking y la incorporación de Michael J. Fox subrayan cómo la tecnología y el entretenimiento pueden convertirse en aliados para dar visibilidad a realidades que, muchas veces, permanecen en silencio.