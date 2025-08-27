Tecno

En estas plataformas puedes ver películas gratis de forma segura en lugar de elegir Magis TV o Cuevana

Todas estas opciones tienen aplicaciones que se pueden descargar desde tiendas oficiales como Google Drive o App Store. Además, no piden datos personales o bancarios

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Lo práctico de los servicios
Lo práctico de los servicios streaming es que son compatibles con múltiples pantallas. (Imagen ilustrativa Infobae).

Muchos usuarios de todo el mundo buscan alternativas para ver películas y series sin costo, pero esta tendencia ha llevado al aumento de usuarios que visitan plataformas ilegales como Magis TV y Cuevana.

El uso de estos servicios piratas implica riesgos considerables, desde la exposición a virus hasta el robo de datos personales, lo que ha motivado la búsqueda de opciones legales y seguras disponibles en aplicaciones oficiales.

Existen alternativas legales y gratuitas que permiten acceder a contenido audiovisual sin comprometer la seguridad de los dispositivos ni la privacidad de los usuarios.

Entre las opciones más destacadas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas ellas con aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store. Estas plataformas ofrecen catálogos variados que incluyen películas, series y documentales en diferentes idiomas, aunque no incorporan los estrenos más recientes.

Cuáles son las ventajas ver películas u otros contenidos en YouTube

Esta plataforma tiene productos para
Esta plataforma tiene productos para diferentes públicos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

La aplicación de Google ofrece un extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados.

Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos potencialmente peligrosos.

El proceso de uso es sencillo: se debe ingresar a la aplicación desde un teléfono inteligente, buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas y seleccionar el título deseado.

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce el riesgo de estafas.

Qué es Pluto TV y cómo se pueden ver películas y series gratis

Su funcionamiento basa en publicidad
Su funcionamiento basa en publicidad poco invasiva. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV presenta una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde destacan películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz permite seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos, facilitando una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos. A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales.

Su modelo de financiamiento se basa en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, permitiendo así el acceso a contenido legítimo en un entorno seguro.

Cuál opción gratuita permite ver películas en español

Todas las opciones se pueden
Todas las opciones se pueden utilizar vía app o en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Vix se posiciona como una de las opciones gratuitas más conocidas para el público latinoamericano. Su catálogo abarca películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, lo que elimina la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma garantiza que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

Por qué es útil elegir plataformas streaming pagas

Prime Video es una de
Prime Video es una de las opciones que premium con producciones originales. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

A pesar que las plataformas gratuitas proporcionan catálogos variados y seguros, quienes buscan estrenos exclusivos y funciones avanzadas pueden optar por servicios pagos como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas empresas ofrecen amplios repertorios de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, junto con opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, sugerencias personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de estos servicios se garantiza al instalar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play en Android, o App Store en iPhone, evitando la descarga desde sitios o archivos desconocidos.

Temas Relacionados

Magis TVCuevanaPelículasGratisPlataformasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuántas horas al día duerme Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook y CEO de Meta sigue una rutina de sueño muy estructurada y utiliza un anillo inteligente para monitorear su ritmo cardíaco mientras descansa

Cuántas horas al día duerme

Cómo cambiar la contraseña de una cuenta de Netflix y evitar accesos extraños

El procedimiento se puede hacer siempre cuando se tenga acceso al correo, número de teléfono o tarjeta de crédito con la que se realizó el pago de la suscripción

Cómo cambiar la contraseña de

Por qué Elon Musk cree que la IA va a reemplazar a los médicos y abogados

El reconocido empresario y magnate también prevé que para 2040 habrá al menos 10.000 millones de robots humanoides, con un precio estimado de entre 20.000 y 25.000 dólares cada uno

Por qué Elon Musk cree

WhatsApp en modo caracol: qué es y cómo se activa

Los usuarios pueden generar imágenes utilizando Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado directamente en la aplicación móvil.

WhatsApp en modo caracol: qué

La herramienta de edición de imágenes de Gemini intensifica la presión sobre Adobe en el mercado creativo digital

La edición de imágenes basada en inteligencia artificial gratuita de Google intensifica la competencia, obliga a Adobe a integrar Gemini y plantea el futuro incierto de los modelos pagos en el sector

La herramienta de edición de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Raúl Barboza, embajador del

Murió Raúl Barboza, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

De Monserrat a Avellaneda: capturaron a motochorros que escaparon de la Policía y atropellaron a una mujer

El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque a Milei, pero advirtió: “Hay mucha gente que está enojada”

INFOBAE AMÉRICA
Receta de lasaña de verduras,

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

TELESHOW
Natalie Weber reveló cómo vencer

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria