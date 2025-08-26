Cuatro trucos al usar el aire acondicionado en verano que ahorran energía y dinero

Este aparato es de gran utilidad para disipar el calor de un espacio interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses más calurosos la demanda de electricidad suele incrementarse a causa de la operación continua de los sistemas de aire acondicionado, un electrodoméstico que causa gran impacto en las facturas familiares y en el consumo energético.

La necesidad de mantener espacios frescos en verano plantea el reto de encontrar estrategias para optimizar el funcionamiento de estos aparatos eléctricos sin perjudicar el bienestar ni el presupuesto.

De acuerdo con Repsol, existen prácticas sencillas y comprobadas que permiten reducir los costos y moderar el consumo, a la vez que se cuida el medio ambiente y se preserva la vida útil de los electrodomésticos.

Cuál es la temperatura ideal para usar el aire acondicionado y ahorrar energía

Mantener un funcionamiento en el rango impide las subidas de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de la temperatura marca la diferencia entre un uso eficiente y un derroche innecesario de electricidad. Según Repsol, la clave está en configurar el aire acondicionado dentro de un rango aconsejado de 24°C a 26°C.

Si se seleccionan temperaturas más bajas, el aparato incrementa su carga de trabajo y dispara el consumo eléctrico, lo que incide directamente en la factura mensual.

Otro aspecto fundamental es evitar una diferencia superior a 12°C respecto al exterior, porque mantener una brecha muy amplia obliga al sistema a funcionar a mayor potencia, y puede afectar la salud con cambios bruscos de temperatura, provocando síntomas similares a los de un resfriado.

La ubicación del aparato es clave para que su rendimiento sea confiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Repsol sugiere orientar el flujo de aire frío hacia arriba, porque el aire frío tiene mayor densidad y tiende a descender, permitiendo una distribución homogénea de la frescura en todo el ambiente.

Qué es el modo “ECO” y cómo puede ayudar a ahorrar dinero y energía

Los modelos recientes de aire acondicionado suelen incorporar funciones diseñadas para optimizar cada ciclo de enfriamiento. Uno de los recursos más efectivos es el modo “ECO”, una configuración que regula de forma automática el sistema para evitar picos de consumo y así conservar un nivel adecuado de confort mientras se modera el uso energético.

Activar esta modalidad no implica renunciar al bienestar ni soportar temperaturas elevadas en el hogar. Repsol recalca que el modo “ECO” adapta la potencia de funcionamiento para mantener la estancia fresca usando menos recursos, lo que se traduce en ahorros en la factura eléctrica, sobre todo en jornadas de calor extremo.

De qué forma los ventiladores pueden mejorar la eficiencia del aire acondicionado

Estos accesorios son un buen complemento a los sistemas de climatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación entre aire acondicionado y ventiladores domésticos genera resultados notables en términos de confort y eficiencia. Según las pautas de Repsol, los ventiladores distribuyen con mayor rapidez el aire frío producido por el sistema, acelerando la sensación de frescura en todo el recinto.

Esto permite ajustar el termostato del aire acondicionado a uno o dos grados por encima del mínimo habitual sin perder sensación térmica agradable.

Utilizar ambos aparatos simultáneamente multiplica la circulación del aire fresco, favorece la homogeneidad de la temperatura y contribuye a reducir el consumo eléctrico total en comparación con el uso intensivo y exclusivo del aire acondicionado.

Qué ventajas energéticas ofrece programar el aire acondicionado

Con estas medidas se puede cuidar el presupuesto mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión inteligente del encendido y apagado de los sistemas de climatización evita el funcionamiento innecesario del aire acondicionado en horas sin ocupación o durante el horario nocturno.

Repsol señala que la instalación de temporizadores o termostatos inteligentes permite elegir intervalos, franjas horarias y temperaturas específicas para cada momento del día, lo que mejora la planificación energética en el hogar.

Diseñar rutinas de operación programada minimiza las horas de uso continuo y limita el consumo al máximo imprescindible, un factor que genera ahorros medibles en el mediano plazo y contribuye a aliviar la presión sobre la red eléctrica en periodos de alta demanda.

Asimismo, la automatización favorece la durabilidad de los aparatos eléctricos y resguarda el confort de toda la familia sin gastos adicionales inesperados.