Cuántas horas duerme Bill Gates al día

Gates afirma que la mayoría de las personas necesitan entre siete y ocho horas de sueño cada noche, “aunque crean lo contrario”. REUTERS/Mike Segar

Bill Gates, cofundador de Microsoft, filántropo reconocido y una de las personas más ricas del mundo, procura dormir al menos siete horas diarias.

En su blog Gates Notes, explicó que el descanso adecuado le permite sentirse creativo y con energía al día siguiente.

Gates señala que las personas “casi con toda seguridad” necesitan entre siete y ocho horas de sueño por noche, “incluso si se han convencido de lo contrario”. Esta recomendación coincide con la ciencia: la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño indica que los adultos requieren siete o más horas de sueño cada noche.

El diagnóstico de Alzheimer de su padre despertó en Gates un interés por la salud cerebral y lo impulsó a investigar sobre el cuidado del cerebro. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

El interés de Gates por la salud cerebral surgió tras el diagnóstico de Alzheimer de su padre, lo que lo motivó a investigar sobre el cuidado del cerebro.

“Uno de los hallazgos más importantes en el estudio del Alzheimer es la relevancia de un buen sueño”, afirmó en un episodio de podcast Unconfuse Me. “Dormir bien es uno de los factores más predictivos para prevenir cualquier tipo de demencia, incluido el Alzheimer”.

Cómo Bill Gates monitorea su sueño

Bill Gates ha revelado en su podcast que actualmente revisa sus puntuaciones de sueño todos los días. Estas puntuaciones reflejan el nivel de recuperación del cuerpo durante la noche, tomando en cuenta tanto la duración como la calidad del descanso.

Al monitorear estos indicadores, Gates puede controlar sus hábitos de sueño y ajustar su rutina cuando lo considera necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no detalló el método específico que utiliza para monitorear estos datos, existen varios dispositivos portátiles, como Fitbits o Apple Watches, que ofrecen herramientas para rastrear el sueño y generar informes con dichas puntuaciones.

La práctica de revisar estos indicadores permite a Gates vigilar de cerca sus hábitos de descanso y ajustar su rutina según sea necesario.

Por qué a Bill Gates le interesa el Alzheimer

Bill Gates tiene un vínculo personal con el Alzheimer, ya que su padre fue diagnosticado con esta enfermedad.

A través de su blog Gates Notes, el cofundador de Microsoft compartió una carta donde recordó la influencia de su padre en los valores de la Fundación Gates y relató el duro proceso de verlo deteriorarse y fallecer a causa del Alzheimer hace cinco años.

Bill Gates mantiene un vínculo personal con el Alzheimer, dado que su padre recibió este diagnóstico. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Gates mencionó que, desde entonces, ha conocido a muchas personas que han pasado por situaciones similares con sus familiares y destacó que en Estados Unidos actualmente más de siete millones de personas conviven con la enfermedad, lo que equivale a uno de cada nueve adultos mayores de 65 años, una cifra que se incrementará conforme aumente la esperanza de vida.

A pesar de este panorama, Gates resalta los avances alcanzados en la investigación y el tratamiento del Alzheimer y otras formas de demencia.

Señala que estos logros solo son posibles gracias a la financiación constante de la investigación, subrayando el papel fundamental de las subvenciones federales en descubrimientos como la relación entre las proteínas amiloides y la enfermedad. Gates enfatiza que, en este momento, es crucial aumentar la inversión en este campo.

Gates destaca los progresos logrados en la investigación y el tratamiento del Alzheimer y otras demencias. Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Actualmente, científicos de todo el mundo recopilan datos y colaboran utilizando nuevas herramientas que facilitan el intercambio de información, fortaleciendo así los esfuerzos en la lucha contra el Alzheimer.

Gates también detalló su colaboración en iniciativas como la Iniciativa de Datos sobre la Enfermedad de Alzheimer y la Plataforma Global de Investigación e Imagenología, así como su apoyo a proyectos como el Acelerador de Diagnóstico y Part the Cloud de la ADDF.

El objetivo principal es aprovechar la inteligencia artificial para fomentar el progreso en la investigación del Alzheimer y otras demencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este momento, Bill Gates y un grupo de colaboradores lideran una competencia internacional conocida como Alzheimer’s Insights AI Prize | Accelerating Discovery with Agentic Intelligence.

El propósito principal es utilizar la inteligencia artificial para impulsar el avance en la investigación sobre el Alzheimer y otras formas de demencia.

El concurso otorgará un premio de un millón de dólares a la iniciativa más innovadora que emplee agentes de IA –sistemas capaces de planificar, razonar y operar de manera autónoma– con el fin de acelerar descubrimientos utilizando los datos disponibles.