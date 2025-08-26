Cómo bloquear un iPhone con la voz, la función poco conocida para frenar robos y proteger las cuentas

Así funciona la función de bloqueo por voz en los iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robos de teléfonos inteligentes se han convertido en un riesgo frecuente en muchas ciudades, tanto por el valor del hardware como por la información personal que almacenan. Los ladrones, lejos de limitarse a comercializar los equipos en el mercado negro, suelen buscar la manera de desbloquear el dispositivo para acceder a aplicaciones bancarias y obtener datos con los que realizar transferencias no autorizadas.

Para reducir la vulnerabilidad de sus usuarios, las principales marcas incorporan funciones adicionales de protección. Apple ha sumado a su gama de recursos una herramienta nativa, poco conocida, que permite bloquear el iPhone con un simple comando de voz.

Esta función se presenta como una opción clave ante situaciones en que el teléfono es sustraído inesperadamente, otorgando una reacción rápida frente al riesgo de robo o acceso indebido.

Seguridad ampliada: iPhone incorpora bloqueo instantáneo por voz para proteger datos sensibles - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo activar el bloqueo por voz en iPhone paso a paso

La función de bloqueo por voz suele estar desactivada de fábrica, por lo que es necesario activarla desde el menú de ajustes. El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la configuración del iPhone. Ingresar en el apartado de Accesibilidad. Seleccionar la opción Funciones rápidas de voz. Pulsar sobre Configurar función rápida de voz. Elegir la acción Bloquear pantalla. Escribir el comando que se desea utilizar, como ‘Bloquéate’, ‘Bloquear’ o ‘Apagar’.

Para garantizar que el sistema reconozca la voz del propietario y evite bloqueos accidentales, el sistema operativo de Apple solicita repetir la frase elegida en tres ocasiones. Esto sirve para entrenar el reconocimiento y proteger frente a intentos de activación por parte de terceros.

La herramienta nativa de Apple, disponible en modelos compatibles con iOS 18, permite bloquear el dispositivo con una frase personal, acelerando la respuesta y reforzando la seguridad móvil - Imagen ilustrativa Infobae

Opciones tradicionales de bloqueo en iPhone

A diferencia de muchos dispositivos Android, los iPhone actuales no incluyen lectores de huellas dactilares en pantalla.

El acceso depende principalmente de dos métodos: una contraseña numérica de seis dígitos y la tecnología Face ID para reconocimiento facial. Ambos sistemas ofrecen un nivel de seguridad elevado, pero en un robo, el tiempo de respuesta puede ser crítico para evitar que el delincuente realice acciones no autorizadas.

Entre las novedades de Apple, destaca la función que permite bloquear el teléfono solo con la voz. Este sistema, menos difundido, viene preinstalado en los modelos iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 y en versiones previas compatibles con iOS 18. Al ser una herramienta nativa, no requiere la descarga de aplicaciones externas ni configuraciones complejas.

El bloqueo por voz facilita la reacción inmediata si un ladrón arrebata el dispositivo mientras está desbloqueado. Basta con pronunciar en voz alta una frase predefinida para activar la función y bloquear la pantalla, impidiendo el acceso del atacante al contenido sensible del equipo.

El bloqueo por voz en Apple: una solución nativa y rápida ante robos de teléfonos inteligentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta se encuentra disponible en una amplia gama de modelos, siempre que sean compatibles con iOS 18. Está dirigida a usuarios de dispositivos recientes, pero algunos iPhone de generaciones pasadas también pueden acceder a la función tras actualizar el sistema operativo.

Al implementar el bloqueo por voz, los usuarios refuerzan la seguridad general de su dispositivo. En caso de robo, el sistema reduce la ventana de oportunidad para que los delincuentes manipulen el equipo, minimizando el riesgo de pérdida de datos, accesos no autorizados a cuentas bancarias o aplicaciones personales.

Medidas adicionales para la seguridad en iPhone

Aunque el bloqueo por voz representa un avance significativo, los expertos en ciberseguridad aconsejan no descuidar el resto de las barreras de acceso tradicionales. Es fundamental mantener activa la contraseña numérica, utilizar Face ID siempre que sea posible y evitar conexiones en redes WiFi no seguras. Recomiendan también revisar de forma habitual la configuración de privacidad y las actualizaciones del sistema.

La seguridad digital es una preocupación creciente en la vida cotidiana, con funciones como el bloqueo por voz situándose como una solución eficaz frente a amenazas como el robo de smartphones. Con la implementación adecuada de estas herramientas, los usuarios logran proteger sus cuentas más sensibles.