Tecno

YouTube Music celebra sus 10 años con nuevas funciones: listas compartidas, insignias y más

La aplicación suma la opción de comentar en álbumes y playlists para fomentar la interacción entre fans

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La plataforma celebra su décimo
La plataforma celebra su décimo aniversario con playlists grupales, comentarios y notificaciones de conciertos

Con una década de historia a sus espaldas, YouTube Music anunció el lanzamiento de una serie de herramientas diseñadas para hacer la experiencia musical más social, interactiva y personalizada.

En el marco de los diez años de la plataforma, el servicio apuesta por la profundización del sentido de comunidad y el acercamiento entre fans y artistas. Las novedades anunciadas buscan responder a la transformación de los hábitos de consumo de música y a la demanda de los usuarios por experiencias más conectadas y participativas.

Cuáles son las mejoras que llegan a YouTube Music

  • Listas de reproducción grupales

Una de las características más destacadas entre las nuevas incorporaciones consiste en las playlists de gustos en común, pensadas para llevar la colaboración y el intercambio musical al siguiente nivel. Ya presentes en la aplicación tras la última actualización, estas listas grupales permiten que varios amigos unan sus gustos personales.

De este modo, la propia plataforma utiliza el historial de reproducción de cada usuario, tanto en YouTube Music como en YouTube, para algorítmicamente seleccionar y actualizar el contenido de la lista. A medida que se suman más miembros, se añaden nuevas canciones en función de las preferencias de cada uno, manteniendo la frescura y la relevancia del repertorio.

YouTube Music suma la opción
YouTube Music suma la opción de comentar en álbumes y playlists para fomentar la interacción entre fans. (YouTube Music.)

El proceso resulta sencillo: tras actualizar la app, el usuario recibe un aviso que lo invita a “comparar tus gustos musicales con los de tus amistades”. Mediante un enlace de invitación, es posible sumar amigos por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Cuando algún contacto acepta la invitación, la lista se crea automáticamente, mostrando canciones seleccionadas por el sistema y asociando cada tema al usuario cuya preferencia motivó la elección, mediante el avatar correspondiente.

  • Interacción ampliada

YouTube Music atesora más de 4.000 millones de playlists creadas por sus usuarios, de las cuales 1.800 millones son públicas y accesibles para toda la comunidad. Próximamente, la plataforma permitirá comentar directamente en álbumes y listas de reproducción, fomentando la discusión y la interacción entre aficionados de distintos lugares del mundo.

Con esta función, los usuarios podrán expresar opiniones, recomendar canciones y construir una conversación en torno a sus gustos, todo dentro del propio ecosistema de YouTube Music.

La integración con Bandsintown facilita
La integración con Bandsintown facilita el acceso a información y entradas de conciertos de artistas favoritos. (YouTube)
  • Información de shows en vivo

Como parte de la mejora de la experiencia fan, la aplicación ahora facilita aún más la conexión con artistas favoritos. Una de las herramientas recientemente integradas consiste en la muestra de espectáculos y conciertos próximos de los músicos más escuchados, gracias a la colaboración con Bandsintown.

Los usuarios pueden informarse rápidamente sobre fechas, comprar entradas y no perder ningún evento de interés, integrando las notificaciones relevantes en diversas secciones de YouTube y YouTube Music.

Además, estas se suman a los alertas sobre lanzamientos discográficos, anuncios de merchandising y otras novedades, con el objetivo de mantener a los aficionados informados y activos en la vida musical de sus ídolos.

  • Insignias y logros

Como una manera de reconocer a los seguidores más leales, la plataforma ha introducido insignias digitales, como “Primeros espectadores” y “Oyente destacado”. Estas medallas ofrecen a los fans la oportunidad de destacar su apoyo y compromiso, permitiendo una exhibición visual de su trayectoria dentro del servicio.

Nuevas insignias digitales reconocen la
Nuevas insignias digitales reconocen la lealtad y el compromiso de los oyentes más activos (YouTube Music.)

La compañía adelanta que en el futuro aparecerán nuevos tipos de insignia, expandiendo el repertorio de formas en que los usuarios pueden mostrar su conexión con artistas y contenido.

De manera complementaria, YouTube Music estrenará un sistema de logros vinculados a los hitos alcanzados por los videos musicales. Al alcanzar cifras relevantes de visualizaciones (como 100.000, 1 millón o 1.000 millones de vistas), los logros serán reconocidos dentro de la app, incentivando a la comunidad a apoyar a sus artistas favoritos para alcanzar nuevas metas.

Temas Relacionados

YouTube MusicAplicacionesMúsicaYouTubeGoogleTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuidado si llega este mensaje en WhatsApp: pueden secuestrar tu cuenta y robar todos los datos

Uno de los mayores peligros de caer en estas trampas es que los ciberdelincuentes pueden cometer varias estafas a amigos, familiares y más contactos de la víctima

Cuidado si llega este mensaje

Cómo grabar las llamadas en iPhone y Android sin descargar aplicaciones

Apple y Google recomiendan verificar la legalidad de grabar llamadas en cada país antes de usar la función

Cómo grabar las llamadas en

Cuál es la edad adecuada para que los niños vean anime

Expertos señalan que el consumo de este tipo de contenido debe hacer parte de un uso responsable de pantallas, sin desplazar actividades como el sueño, la actividad física o el tiempo familiar

Cuál es la edad adecuada

Así es la nave espacial que llevará a la humanidad más allá del sistema solar: podrán vivir hasta 2.400 personas

El viaje duraría cerca de 400 años, por lo que no habría retorno para quienes decidan ir

Así es la nave espacial

Tres trucos que recomiendan gamers profesionales para ser el mejor en GTA

Existe una amplia variedad de secretos que mejoran la experiencia de los jugadores fuera de las misiones principales, como códigos para invencibilidad, armas, movilidad y manipulación del ambiente

Tres trucos que recomiendan gamers
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por el paro de controladores

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 16.000 pasajeros afectados

Rosario: investigan la muerte de una nena que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

El jefe de “Los Copitos” le pidió disculpas a CFK y aseguró que Sabag Montiel intentó matarla para “impresionar a su novia”

Nuevas muertes en el fútbol amateur: dos jugadores se descompensaron y fallecieron en Córdoba y Río Negro

Con récord de inscriptos, la marea runner copó Buenos Aires: así se vivió la Media Maratón 21K

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido de Borges:

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

TELESHOW
La China Suárez mostró su

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”