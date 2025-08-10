Tecno

Ya es posible saltar las partes aburridas de los videos de YouTube en el televisor: cómo hacerlo

La herramienta solo está activa para suscriptores de YouTube Premium y no en todos los TV

Por Juan Ríos

La función Jump Ahead utiliza inteligencia artificial para identificar y omitir partes menos relevantes en YouTube Premium. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

YouTube sigue ampliando sus funciones para televisores, donde hay una gran base de usuarios. Ahora se agregó una herramienta llamada Jump Ahead, diseñada para usuarios de YouTube Premium, que permite saltar automáticamente a los segmentos más interesantes de cualquier video.

Esto permite dejar de lado las secciones menos relevantes como introducciones extensas, silencios o pausas publicitarias. Este avance, que ya estaba presente en versiones para móviles y navegadores, llega ahora a los Smart TV y promete optimizar el tiempo frente a la pantalla.

Cómo funciona Jump Ahead en tu Smart TV

La experiencia de uso de Jump Ahead en televisores se caracteriza por su simplicidad y adaptación al control remoto. Al visualizar cualquier video en la aplicación de YouTube para Smart TV, el usuario puede adelantar el contenido mediante la flecha derecha o el botón de avance rápido en el mando.

En ese momento, aparecerá un punto resaltado en la barra de progreso que marca el final del tramo considerado “aburrido” y el inicio del contenido atractivo, según la inteligencia artificial de YouTube y los patrones de visualización de millones de usuarios.

La herramienta solo está activa para suscriptores de YouTube Premium y complementa el avance estándar de diez segundos. (Imágen ilustrativa Infobae)

Con una segunda pulsación del botón de avance, el sistema lleva automáticamente al usuario a ese segmento destacado. La aplicación avisa en pantalla con el mensaje: “Saltando sección comúnmente omitida”, informando del salto de manera discreta. Para algunos modelos, puede ser necesario confirmar con el botón de “OK” o “Enter” en el mando.

Esta mecánica busca reducir al máximo la fricción a la hora de acceder al contenido de mayor interés, evitando zapping manuales, búsquedas o adelantos imprecisos que, en muchos casos, hacían menos atractiva la experiencia en la televisión.

Qué televisores y usuarios tendrán esa función

La función Jump Ahead comenzó a implementarse en la app de YouTube para TV de manera silenciosa y progresiva, un método tradicional en los lanzamientos de Google para evitar errores de integración o saturación de servidores.

Analistas del sector, como Mishaal Rahman de Android Authority, fueron de los primeros en reportar la presencia de la función en dispositivos como el NVIDIA Shield TV o el Google TV Streamer. Las pruebas y pequeños anuncios en la página de soporte oficial de YouTube Premium confirmaron posteriormente que este avance ya se encontraba al alcance de ciertos usuarios.

El sistema marca el final
El sistema marca el final de los segmentos aburridos con un punto en la barra de progreso y avisa al usuario del salto.

Actualmente, no todos los dispositivos cuentan con Jump Ahead disponible. Específicamente, televisores de algunas marcas —como los modelos Hisense o aquellos con Google TV integrado— todavía no integran la función, mientras que en Smart TVs de Samsung y en dispositivos de streaming de Google y NVIDIA su presencia ya se encuentra confirmada.

Otro punto a considerar es que la función se activa únicamente para suscriptores de YouTube Premium. No sustituye al avance estándar de diez segundos, sino que lo complementa, proporcionando saltos inteligentes y contextualizados a partir de los datos de uso de toda la comunidad.

Diferencias entre la versión de TV y celulares

A pesar de que la esencia del Jump Ahead es similar en todas las plataformas, su presentación e interacción difieren notablemente entre móviles, web y televisión. En móviles y navegadores, el usuario encuentra un botón o “chip” visible cuando decide avanzar manualmente en la reproducción, ese botón permite saltar a la parte más vista o considerada atractiva, según el análisis de YouTube.

La función se implementa de
La función se implementa de forma progresiva y aún no está disponible en todos los modelos de televisores. (Freepik)

En la aplicación para Smart TV, la función se integra de manera menos invasiva: el avance se marca con un pequeño punto y el sistema responde únicamente cuando el usuario decide hacer uso expreso de la opción desde el mando.

Esta decisión de diseño responde a la diferente naturaleza de la interacción en la pantalla grande, donde la simplicidad y la claridad visual resultan esenciales para una buena experiencia.

