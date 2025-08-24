Tecno

Por qué no debes ver en Magis TV los cuartos de final de la Copa Libertadores

El acceso a partidos de fútbol a través de plataformas piratas desde un celular, computadora o televisor trae riesgos de ciberseguridad para el dispositivo y consecuencias legales para el propietario

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Estos servicios no tienen autorización
Estos servicios no tienen autorización para divulgar o transmitir en vivo este tipo de contenido.

El desenlace de la Copa Libertadores se aproxima y, con solo ocho clubes disputando la fase decisiva, la expectativa alcanza su punto máximo entre seguidores de toda América Latina.

Pese a que el entusiasmo por acceder a las transmisiones en vivo es elevado, algunos usuarios pueden incurrir en un error común: buscar atajos a través de plataformas piratas como Magis TV para seguir los encuentros en directo, porque esta práctica supone mucho más que una simple infracción comercial.

El consumo de servicios ilegales es un riesgo tangible, tanto desde el punto de vista legal como en materia de ciberseguridad. “La piratería digital consiste en la copia o distribución ilegal a través de Internet de material sujeto a derechos de autor”, advirtió la Interpol.

Qué consecuencias legales tiene usar plataformas ilegales como Magis TV

La mayoría de juridicciones han
La mayoría de juridicciones han censurado estas plataformas.

Ver partidos de la Copa Libertadores a través de portales no autorizados es una infracción directa contra los derechos de autor. La Interpol explica que “la descarga o distribución sin permiso de material sujeto a derechos de autor puede dar lugar a acciones legales, que a su vez pueden traducirse en multas o penas de prisión”.

Utilizar plataformas como Magis TV no garantiza anonimato ni impunidad frente a los organismos de control que monitorean accesos y transacciones ligadas a este tipo de sitios.

En jurisdicciones donde la protección de la propiedad intelectual es estricta, las sanciones pueden alcanzar montos elevados, además de implicar antecedentes penales. Varios países han incrementado operativos contra páginas y usuarios que fomentan el acceso ilegal, con bloqueos, multas y hasta procesos judiciales.

Cómo puede afectar esta práctica al dispositivo y a los datos personales

Toda la información guardada puede
Toda la información guardada puede quedar expuesta.

La ciberseguridad figura entre los ámbitos más vulnerables al consumir contenido pirateado. Según la Interpol, “los resultados de las investigaciones demuestran que los sitios piratas entrañan un claro riesgo para la seguridad de los usuarios”.

Muchos de estos portales contienen rutinas maliciosas ocultas en supuestos reproductores o ventanas emergentes, que inician descargas automáticas sin consentimiento.

Además, uno de los riesgos más habituales es la instalación inadvertida de malware. Este software puede dañar el dispositivo, robar información bancaria o actuar como puerta de acceso a una red doméstica o corporativa.

El impacto no se limita a computadoras; tablets, smartphones y hasta televisores inteligentes resultan igual de vulnerables cuando acceden a este tipo de transmisiones.

Qué tipo de amenazas cibernéticas están asociadas con esta práctica

Cualquier aparato que acceda a
Cualquier aparato que acceda a estas páginas está en peligro.

Entre las amenazas que suelen aparecer en sitios piratas como Magis TV, la Interpol subrayó la presencia de virus capaces de duplicar información sensible. “Muchos sitios web y redes P2P que ofrecen material pirateado pueden contener malware o virus, que pueden dañar el dispositivo del usuario o robar su información personal”.

Asimismo, estos virus suelen replicarse a través de correos electrónicos o redes compartidas, amplificando su peligrosidad. Algunos usuarios tras acceder a páginas streaming pirata, pueden detectar cargos no autorizados en tarjetas de crédito por el uso de métodos de pago inseguros.

Las actualizaciones de software ausentes en dispositivos que usan aplicaciones ilegales abren nuevas brechas, dejando datos y archivos a merced de atacantes que buscan secuestrar o comercializar información personal.

Cómo el uso de estas plataformas se puede vincular a delitos mayores

Hay organizaciones criminales detrás de
Hay organizaciones criminales detrás de estas opciones.

Otra preocupación señalada por la Interpol es el vínculo entre plataformas piratas y redes de crimen organizado. El uso de Magis TV y servicios similares financia indirectamente operaciones ilegales muy alejadas del entretenimiento deportivo.

Las organizaciones detrás de estos portales emplean métodos de pago anónimos y redes de distribución sofisticadas, lo que dificulta su rastreo por parte de los organismos de seguridad. Así, usuarios bienintencionados terminan involucrándose sin saberlo en esquemas internacionales delictivos.

“Los responsables de los sitios piratas pueden formar parte de grupos de delincuencia organizada que utilizan las ganancias para otras actividades ilegales, como el juego ilegal en línea, la explotación sexual en línea, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas o el blanqueo de capitales”, precisó el organismo.

