Samsung prepara sus propias gafas inteligentes para competir con las Ray-Ban Meta

El gigante surcoreano prepara un dispositivo más asequible que las Ray-Ban Meta, con cámara, micrófono y altavoces integrados

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Samsung se encuentra desarrollando sus
Samsung se encuentra desarrollando sus propias gafas inteligentes. (Imagen ilustrativa)

Samsung ha comenzado a trabajar en unas gafas inteligentes con las que busca posicionarse en un mercado que, aunque todavía incipiente, empieza a llamar la atención de los gigantes tecnológicos. El dispositivo apunta directamente a competir con las Ray-Ban Meta, aunque con una estrategia diferente: ofrecer un producto más asequible económicamente, una característica que podría resultar clave para captar a los primeros usuarios.

De acuerdo con un informe procedente de Corea del Sur, estas gafas de Samsung incluirán una cámara integrada, micrófono y altavoces, lo que permitirá realizar funciones básicas como grabar video, capturar fotos, reproducir música o interactuar con asistentes de voz.

Sin embargo, a diferencia de otros proyectos más ambiciosos de la compañía, como el Project Moohan enfocado en la realidad mixta, estas gafas no contarían con una pantalla incorporada. El lanzamiento podría concretarse hacia finales del próximo año, marcando un nuevo paso de la empresa surcoreana en el segmento de la tecnología vestible.

El valor cambia acorde al
El valor cambia acorde al marco o el estilo que se elija. (Foto: Meta)

Una alternativa más práctica y económica

La propuesta de Samsung se diferencia de la apuesta por la realidad aumentada o virtual que están desarrollando otras compañías. En este caso, la idea es crear un dispositivo más accesible y portátil, enfocado en el mercado masivo. Según el informe, la compañía quiere ofrecer unas gafas que combinen funciones multimedia, asistencia por voz y captura de video, sin los costos elevados de los equipos que priorizan experiencias inmersivas.

En la práctica, estas gafas inteligentes permitirán a los usuarios realizar tareas rápidas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Por ejemplo, activar traducciones en tiempo real, responder mensajes mediante control por voz, grabar clips desde la perspectiva del usuario o escuchar música. Al igual que las Ray-Ban Meta, buscan integrarse de manera natural en la vida diaria, con un diseño similar al de unas gafas tradicionales pero con un valor agregado en conectividad y funciones digitales.

¿El futuro más allá de los smartphones?

Uno de los aspectos más llamativos que recoge el informe es la visión de Samsung sobre este tipo de dispositivos. La compañía considera que las gafas inteligentes podrían, en algún momento, reemplazar a los teléfonos móviles como el principal dispositivo de uso personal. La razón está en su capacidad de mostrar el mundo desde la perspectiva del usuario, ofreciendo una experiencia más inmersiva y directa.

Las gafas inteligentes han empezado
Las gafas inteligentes han empezado a ser cada vez más común en el mercado. (Halo)

Aunque esta posibilidad todavía parece lejana, los movimientos de la industria sugieren que las grandes empresas ven en las gafas inteligentes un paso natural en la evolución tecnológica. Su éxito dependerá no solo de las características técnicas, sino también de su capacidad para ofrecer precios competitivos que atraigan a un público amplio.

Un mercado en expansión

El interés por las gafas inteligentes no se limita a Samsung y Meta. Esta misma semana, HTC presentó las Vive Eagle, un modelo que destaca por su diseño y por tratarse de una alternativa pensada para el uso diario. Con estas incorporaciones, el mercado empieza a diversificarse, aunque todavía se encuentra en una fase temprana en la que la mayoría de los usuarios no cuenta con este tipo de dispositivos.

Las gafas inteligentes podrían reemplazar
Las gafas inteligentes podrían reemplazar al celular en el futuro. (computerhoy.20minutos.es)

Lo que sí es evidente es que, durante los próximos meses, veremos una mayor competencia en un sector en el que hasta ahora había pocas opciones disponibles. Con la entrada de más actores, los precios podrían volverse cada vez más asequibles, ampliando el acceso a esta tecnología y acelerando su adopción.

Samsung, con su nueva apuesta, buscará repetir la fórmula que le ha permitido liderar otros segmentos tecnológicos: ofrecer dispositivos innovadores, con funciones útiles y un precio atractivo para llegar a la mayor cantidad de consumidores posible.

