Epic Games Store ofrece estos dos juegos gratuitos por tiempo limitado: no te los pierdas

Esta es una plataforma de videojuegos para PC. (Epic Games)

Epic Games Store, la reconocida plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, está ofreciendo de manera gratuita dos títulos muy diferentes entre sí.

El primero es Machinarium, una aventura gráfica de rompecabezas desarrollada por Amanita Design, mientras que el segundo es Make Way, un dinámico juego de carreras con perspectiva top-down —es decir, visto desde arriba— en el que los jugadores construyen el circuito a medida que compiten.

Ambos estarán disponibles sin costo en la tienda digital para PC desde el 28 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Es posible que la disponibilidad gratuita pueda variar entre países. (Epic Games)

De qué tratan estos videojuegos de Epic Games Store

Estos videojuegos gratuitos por tiempo limitado en la Epic Games Store ofrecen experiencias muy distintas entre sí.

Por un lado, Machinarium invita a acompañar a Josef, un pequeño robot que despierta en un vertedero y debe reconstruirse para regresar a la ciudad de la que fue expulsado. Allí descubre un complot criminal y se enfrenta a él para salvar a su amada Berta.

La historia se cuenta sin diálogos, a través de un estilo artístico dibujado a mano, mientras el jugador resuelve ingeniosos rompecabezas que recuerdan a las aventuras gráficas clásicas.

Por otro lado, Make Way apuesta por la acción y la diversión multijugador. En cada partida, los jugadores construyen el circuito mientras compiten, añadiendo piezas como rampas, bucles o vías de tren. A medida que avanzan, se atacan con armas divertidas y el recorrido cambia y se expande tras cada ronda, garantizando carreras caóticas y llenas de adrenalina.

En Epic Games Store se puede encontrar una gran variedad de géneros. (Epic Games Store)

Cómo obtener estos videojuegos de Epic Games Store

Para reclamar los juegos gratuitos de la Epic Games Store no es necesario realizar ningún pago ni suscripción. Solo hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la Epic Games Store, desde la aplicación para PC o a través de su página web. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games (si no se tiene, se puede crear de manera gratuita). Buscar los títulos destacados en la sección de ‘Juegos gratis‘. Seleccionar el juego deseado y hacer clic en ‘Obtener‘. Finalizar la compra a costo cero y el juego quedará guardado de forma permanente en la biblioteca de la cuenta.

Una vez reclamados, los videojuegos estarán disponibles en la biblioteca personal para descargarlos y jugarlos en cualquier momento.

Qué otros videojuegos están disponibles en Epic Games Store

Además de sus promociones semanales, la Epic Games Store ofrece una amplia variedad de títulos que se pueden jugar de manera gratuita casi siempre. Entre los más populares se encuentran:

Fortnite, Rocket League, Genshin Impact.

League of Legends, Valorant, SMITE.

Path of Exile, Rogue Company, Trackmania.

Dauntless, Warframe, World of Warships, entre muchos otros.

Fortnite se suele encontrar de forma gratuita en es plataforma. (Fortnite, de Epic Games)

Cuáles son los videojuegos del mes de PlayStation Plus

Algunos de los videojugos que llegan a PlayStation Plus en agosto son:

Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 reinicia la conocida saga de lucha con un universo renovado, creado por el dios del fuego Liu Kang. El juego combina combates sangrientos, fatalities y un sistema de kameos. Con un modo historia cinematográfico, gráficos de nueva generación y mecánicas refinadas, la entrega ofrece una experiencia desafiante para los fanáticos del género de peleas.

Marvel’s Spider-Man.

Pone al jugador en la piel de Peter Parker en una versión moderna de Nueva York. Con un sistema de combates dinámicos y una narrativa envolvente, el título mezcla acción, exploración y momentos emotivos. El juego se caracteriza por su mundo abierto lleno de misiones secundarias, villanos y su historia.

Sword of the Sea.

Se trata de una aventura atmosférica creada por el director artístico de Journey y Abzû. El jugador controla a un viajero que surfea las arenas de un gran desierto con una “espada-hóver”. Su propuesta se centra en la exploración, la fluidez del movimiento y la contemplación de paisajes.