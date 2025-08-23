Así puedes activar el PIN de 6 dígitos en WhatsApp y blindar tu cuenta contra intrusos

WhatsApp te permite ponerle más protección a tu cuenta. (Foto: Imagen ilustrativa)

En un entorno digital en el que los ataques informáticos y el robo de datos son cada vez más comunes, proteger las aplicaciones de mensajería se ha convertido en una necesidad. WhatsApp, la plataforma más utilizada del mundo con más de 2.000 millones de usuarios, ha implementado distintas medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Una de las más importantes es la verificación en dos pasos, que funciona a través de un PIN de seis dígitos creado por el propio usuario. Este mecanismo busca reforzar la seguridad de las cuentas frente a intentos de suplantación o secuestro digital, una práctica que ha ido en aumento en los últimos años.

Logo de WhatsApp.

Cómo activar el PIN de seis dígitos

Configurar la verificación en dos pasos en WhatsApp es un procedimiento rápido que cualquier usuario puede completar en cuestión de minutos. Para hacerlo, se deben seguir estas indicaciones:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo móvil. Acceder al menú de Ajustes (en Android, desde los tres puntos en la parte superior derecha; en iOS, desde el ícono de engranaje). Seleccionar Cuenta y luego la opción Verificación en dos pasos. Pulsar Activar y crear un PIN de seis dígitos que sea fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Confirmar el código ingresándolo nuevamente. De manera opcional, añadir una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Una vez activada, la aplicación pedirá este número cada vez que se intente registrar la cuenta en un nuevo dispositivo o, de forma periódica, durante el uso habitual.

Verificación en dos pasos de WhatsApp. (El País)

Por qué es importante el PIN en WhatsApp

El código de seis dígitos funciona como una capa extra de seguridad frente al tradicional mensaje SMS de verificación. Este último, aunque útil, puede ser vulnerado mediante técnicas como el phishing o el desvío de mensajes. El PIN, al ser una clave personal, se convierte en una barrera adicional que dificulta el acceso a la cuenta incluso si un atacante obtiene el código enviado por SMS.

De esta forma, los ciberdelincuentes que intenten registrar un número en otro dispositivo se verán obligados a introducir también este PIN, reduciendo significativamente las posibilidades de que logren apropiarse de la cuenta.

Código PIN de WhatsApp.

¿Qué pasa con los mensajes en WhatsApp?

Uno de los aspectos más valorados de la aplicación es el cifrado de extremo a extremo, que garantiza que los mensajes solo puedan ser leídos por emisor y receptor. Esto significa que ni la propia compañía puede acceder al contenido de las conversaciones.

Sin embargo, si un tercero logra ingresar a la cuenta porque el usuario no tiene habilitada la verificación en dos pasos, sí podría acceder a los chats almacenados en el dispositivo. Activar el PIN y funciones adicionales como el Bloqueo de Chats refuerza la privacidad de las conversaciones.

Conoce el significado del mensaje de WhatsApp "cifrado de extremo a extremo". (Foto: Meta)

WhatsApp y la seguridad digital

En términos generales, WhatsApp es considerada una aplicación segura gracias a sus sistemas de cifrado y autenticación. Aun así, los expertos advierten que la seguridad final depende de los hábitos de cada persona.

Medidas como no compartir nunca el código de verificación recibido por SMS, usar contraseñas seguras, mantener la aplicación actualizada y evitar redes Wi-Fi públicas son prácticas recomendadas. El PIN de seis dígitos se suma como un paso clave para blindar la cuenta frente a intentos de fraude.

En un contexto donde los ciberdelitos crecen a gran velocidad, la verificación en dos pasos se convierte en una de las herramientas más efectivas y fáciles de implementar para proteger datos personales en WhatsApp.