Tecno

Así puedes activar el PIN de 6 dígitos en WhatsApp y blindar tu cuenta contra intrusos

La función de verificación en dos pasos permite reforzar la seguridad de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp te permite ponerle más
WhatsApp te permite ponerle más protección a tu cuenta. (Foto: Imagen ilustrativa)

En un entorno digital en el que los ataques informáticos y el robo de datos son cada vez más comunes, proteger las aplicaciones de mensajería se ha convertido en una necesidad. WhatsApp, la plataforma más utilizada del mundo con más de 2.000 millones de usuarios, ha implementado distintas medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Una de las más importantes es la verificación en dos pasos, que funciona a través de un PIN de seis dígitos creado por el propio usuario. Este mecanismo busca reforzar la seguridad de las cuentas frente a intentos de suplantación o secuestro digital, una práctica que ha ido en aumento en los últimos años.

Logo de WhatsApp.
Logo de WhatsApp.

Cómo activar el PIN de seis dígitos

Configurar la verificación en dos pasos en WhatsApp es un procedimiento rápido que cualquier usuario puede completar en cuestión de minutos. Para hacerlo, se deben seguir estas indicaciones:

  1. Abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo móvil.
  2. Acceder al menú de Ajustes (en Android, desde los tres puntos en la parte superior derecha; en iOS, desde el ícono de engranaje).
  3. Seleccionar Cuenta y luego la opción Verificación en dos pasos.
  4. Pulsar Activar y crear un PIN de seis dígitos que sea fácil de recordar, pero difícil de adivinar.
  5. Confirmar el código ingresándolo nuevamente.
  6. De manera opcional, añadir una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Una vez activada, la aplicación pedirá este número cada vez que se intente registrar la cuenta en un nuevo dispositivo o, de forma periódica, durante el uso habitual.

Verificación en dos pasos de
Verificación en dos pasos de WhatsApp. (El País)

Por qué es importante el PIN en WhatsApp

El código de seis dígitos funciona como una capa extra de seguridad frente al tradicional mensaje SMS de verificación. Este último, aunque útil, puede ser vulnerado mediante técnicas como el phishing o el desvío de mensajes. El PIN, al ser una clave personal, se convierte en una barrera adicional que dificulta el acceso a la cuenta incluso si un atacante obtiene el código enviado por SMS.

De esta forma, los ciberdelincuentes que intenten registrar un número en otro dispositivo se verán obligados a introducir también este PIN, reduciendo significativamente las posibilidades de que logren apropiarse de la cuenta.

Código PIN de WhatsApp.
Código PIN de WhatsApp.

¿Qué pasa con los mensajes en WhatsApp?

Uno de los aspectos más valorados de la aplicación es el cifrado de extremo a extremo, que garantiza que los mensajes solo puedan ser leídos por emisor y receptor. Esto significa que ni la propia compañía puede acceder al contenido de las conversaciones.

Sin embargo, si un tercero logra ingresar a la cuenta porque el usuario no tiene habilitada la verificación en dos pasos, sí podría acceder a los chats almacenados en el dispositivo. Activar el PIN y funciones adicionales como el Bloqueo de Chats refuerza la privacidad de las conversaciones.

Conoce el significado del mensaje
Conoce el significado del mensaje de WhatsApp "cifrado de extremo a extremo". (Foto: Meta)

WhatsApp y la seguridad digital

En términos generales, WhatsApp es considerada una aplicación segura gracias a sus sistemas de cifrado y autenticación. Aun así, los expertos advierten que la seguridad final depende de los hábitos de cada persona.

Medidas como no compartir nunca el código de verificación recibido por SMS, usar contraseñas seguras, mantener la aplicación actualizada y evitar redes Wi-Fi públicas son prácticas recomendadas. El PIN de seis dígitos se suma como un paso clave para blindar la cuenta frente a intentos de fraude.

En un contexto donde los ciberdelitos crecen a gran velocidad, la verificación en dos pasos se convierte en una de las herramientas más efectivas y fáciles de implementar para proteger datos personales en WhatsApp.

Temas Relacionados

WhatsAppMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Desactivar Meta AI en WhatsApp: lo que debes saber para no ver esta inteligencia artificial

Los usuarios pueden abrir el chat de esta IA y enviar el comando “/reset-ai” para restablecerla a su estado inicial y eliminar la copia de la conversación almacenada en los servidores de Meta

Desactivar Meta AI en WhatsApp:

Samsung prepara sus propias gafas inteligentes para competir con las Ray-Ban Meta

El gigante surcoreano prepara un dispositivo más asequible que las Ray-Ban Meta, con cámara, micrófono y altavoces integrados

Samsung prepara sus propias gafas

“Una entre miles de millones”: Elon Musk cree que nuestra vida podría ser una simulación

Desde 2003, filósofos y científicos debaten si el universo que percibimos es un programa. Elon Musk es uno de los principales impulsores mediáticos de esta inquietante teoría

“Una entre miles de millones”:

Litecoin y otras criptomonedas: este es su precio en el mercado

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 115.507,18 dólares

Litecoin y otras criptomonedas: este

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 23 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires

Media Maratón de Buenos Aires 2025: así serán los cortes de calles durante el fin de semana

Un ingeniero de Santiago del Estero sufrió el robo de $61 millones que dejó en su camioneta: hay 3 detenidos

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

INFOBAE AMÉRICA
India aseguró que las negociaciones

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

El papa León XIV afirmó que “ningún pueblo puede ser obligado al exilio forzoso”

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

TELESHOW
L-Gante llegó a un acuerdo

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante