La herramienta de recortes de Windows 11 ahora permitirá dibujar en pantalla antes de hacer una captura

La herramienta de recortes de Windows 11 evoluciona para facilitar la personalización y el marcado de información visual en tiempo real. (Windows)

La aplicación de recortes integrada en Windows 11 prepara una actualización que cambiará la manera en que millones de usuarios capturan y editan sus pantallas. Microsoft avanza en el desarrollo de una función llamada “anotaciones en vivo”, que dará la posibilidad de dibujar o escribir directamente sobre la pantalla antes de hacer una captura.

Esta opción representa un paso adelante para quienes utilizan la herramienta de recortes tanto con fines profesionales como personales, facilitando nuevas formas de resaltar, marcar y comunicar información visual en el entorno Windows.

Cuál es la novedad en la herramienta de recortes de Windows 11

Hasta ahora, la herramienta de recortes de Windows ofrece la capacidad de capturar secciones específicas de la pantalla, recortes de ventana, recortes de forma libre, o la pantalla completa, activando la función con el atajo Win + Shift + S.

Sin embargo, el proceso de hacer anotaciones solo podía realizarse después de que la captura ya se encontraba almacenada, exigiendo pasos adicionales si se buscaba resaltar, subrayar o dibujar en la imagen obtenida.

El modo de anotación en vivo se activará desde el menú emergente del atajo Win + Shift + S, optimizando el flujo de trabajo. (MICROSOFT)

La llegada del modo de anotación en vivo promete transformar ese flujo de trabajo. Según Microsoft, la función permitirá al usuario dibujar, añadir texto o marcar elementos en la propia pantalla antes de realizar la captura definitiva.

De este modo, los aspectos destacados se integrarán a la imagen en el mismo momento de su generación, economizando tiempo y permitiendo una personalización precisa de la información visual. Esta funcionalidad se desplegará desde el menú emergente asociado al atajo Win + Shift + S, donde aparecerá la opción para activar el nuevo modo de anotaciones.

Cómo se usa la herramienta de recortes en Windows 11

La herramienta de recortes ha evolucionado desde sus primeras versiones en Windows Vista hasta convertirse en la aplicación moderna visible hoy en Windows 11, con mejoras en su integración al sistema y soporte para lápices digitales.

Utilizar la función resulta sencillo y rápido, lo que la convierte en una de las aplicaciones más populares para captura y edición rápida de imágenes en el sistema operativo.

La integración de anotaciones en vivo responde a la demanda de mayor eficiencia y comunicación visual en el entorno Windows.(MICROSOFT)

El proceso básico para usar la herramienta es el siguiente:

Presionar simultáneamente Windows + Shift + S.

La pantalla se oscurecerá levemente y aparecerá una barra de herramientas en la parte superior.

El usuario podrá elegir entre varios tipos de recorte: Recorte rectangular: para seleccionar áreas con precisión. Recorte de forma libre: ideal para contornos irregulares, se puede usar con ratón o un lápiz digital. Recorte de ventana activa: captura solo la aplicación en primer plano. Captura de pantalla completa: guarda exactamente lo que está visualizando el usuario en ese instante.



Cuando la nueva función de anotación en vivo esté disponible, desde ese mismo menú emergente se podrá activar el modo de dibujo sobre la pantalla antes de tomar la captura, permitiendo resaltar secciones, agregar flechas, comentarios o cualquier otro elemento gráfico.

Ventajas y utilidad de la función anotaciones en vivo

La integración de esta característica responde a la demanda de mayor fluidez y eficiencia al capturar información visual relevante. Permitir marcas en tiempo real incrementa el potencial de comunicación en tareas cotidianas: señalar errores en un documento, resaltar cifras importantes en un gráfico, o marcar rutas y ubicaciones en mapas, todo ello sin pasos intermedios.

La función de anotaciones en vivo permitirá resaltar, agregar flechas y comentarios directamente sobre la pantalla antes de la captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, experiencias recientes de Microsoft muestran una tendencia a potenciar la herramienta de recortes con nuevas capacidades. Recientemente, se sumó la posibilidad de grabar ventanas individuales, lo que acompaña la evolución de la aplicación hacia una suite más completa de utilidades visuales.

Otra innovación vinculada a la llegada de las anotaciones en vivo, aunque todavía en desarrollo, será la integración con otras tecnologías de Microsoft como Bing y Copilot. El objetivo es que las zonas resaltadas o marcadas en una captura puedan ser utilizadas como disparadores para búsquedas contextuales o para consultas rápidas a través de inteligencia artificial, ampliando las aplicaciones de la herramienta más allá de la edición local.