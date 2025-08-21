Tecno

Estos modelos de Xiaomi no recibirán HyperOS 3 y quedarán sin soporte de Android

Los equipos que quedan fuera seguirán en HyperOS 2 con Android 14, sin nuevas funciones ni parches futuros

Por Pedro Noriega

No todos los modelos de Xiaomi recibirán la actualización de HyperOS 3. (Foto: Hipertextual)

Xiaomi es una de las compañías que más ha trabajado en los últimos años para extender la vida útil de sus dispositivos. Con la llegada de HyperOS, sucesor de MIUI, la empresa china se planteó un objetivo ambicioso: garantizar que algunos modelos reciban actualizaciones durante seis años, con soporte confirmado incluso hasta 2031. Sin embargo, no todos los equipos podrán beneficiarse de este esfuerzo y un grupo importante de móviles quedará fuera de la próxima gran actualización.

Actualmente, la compañía está preparando el lanzamiento de HyperOS 3, la nueva versión del sistema que reemplaza de manera definitiva a HyperOS 2. De acuerdo con información filtrada por el conocido analista Digital Chain Station, la beta de HyperOS 3 estaría lista hacia finales de agosto de 2025, mientras que la versión estable llegaría en septiembre u octubre, siguiendo el calendario que ya se utilizó con las versiones anteriores.

Xiaomi ha dejado de trabajar en nuevas funciones para HyperOS 2, lo que confirma que la prioridad está puesta en el desarrollo de HyperOS 3. Este cambio significa que los móviles que no entren en la lista de compatibilidad no solo perderán la posibilidad de actualizar a la próxima versión del sistema operativo, sino también el acceso a Android 15, sobre el que se basa HyperOS 3.

Xiaomi lanza lista de dispositivos que podrán actualizarse con HyperOS 3.0. (Foto: Imagen ilustrativa)

La compañía aún no ha publicado un roadmap oficial con todos los modelos que sí recibirán la actualización, pero algunos medios especializados, como Xiaomi Time, han recopilado la información confirmada por la propia marca en China sobre los dispositivos que quedarán fuera del ciclo.

Los Xiaomi que no tendrán HyperOS 3

Entre los equipos que ya no podrán actualizarse están varios integrantes de la serie Mi 11, que fue uno de los lanzamientos más destacados de la compañía en 2021. Los modelos que quedan fuera son:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
Mi 11 de Xiaomi,

Los Redmi también pierden soporte

Los teléfonos de la marca Redmi, muy populares por su buena relación calidad-precio, también sufrirán la falta de soporte a partir de HyperOS 3. En este caso, los afectados corresponden a tres líneas principales:

  • Serie Redmi Note 12: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ 5G y Redmi Note 12s.
  • Serie Redmi K50: todos los modelos excepto el Redmi K50 Ultra, es decir, el Redmi K50, Redmi K50 Gaming Edition y Redmi K50 Pro.
Redmi Note 12

Los POCO también están en la lista

Finalmente, Xiaomi confirmó que varias series de POCO, la submarca que ha ganado terreno en mercados internacionales, tampoco podrán actualizarse. Entre ellas se encuentran:

  • Serie POCO M5
  • Serie POCO X5
POCO M5.

Qué significa quedarse sin actualización

Quedarse sin HyperOS 3 no implica que estos móviles dejen de funcionar, pero sí significa que no recibirán las novedades que Google y Xiaomi incorporen en el futuro. Esto abarca desde mejoras de seguridad y privacidad, hasta herramientas de inteligencia artificial y optimizaciones de rendimiento.

Además, los usuarios de estos equipos seguirán utilizando HyperOS 2 con Android 14, por lo que el acceso a nuevas funciones quedará limitado. Aun así, la mayoría de los dispositivos mencionados ya cuentan con más de dos años en el mercado, lo que se alinea con los ciclos habituales de soporte en la industria.

