Cuatro cosas que debes saber sobre los cargadores inalámbricos magnéticos

Los cargadores inalámbricos magnéticos se han posicionado como una de las opciones más populares en el mercado de accesorios para smartphones. (Dastore)

La popularidad de los cargadores inalámbricos magnéticos ha crecido notablemente en los últimos años, en gran parte gracias a la apuesta de grandes fabricantes como Apple con su tecnología MagSafe. Estos accesorios han revolucionado la forma en que los usuarios cargan sus dispositivos móviles, eliminando cables y simplificando la experiencia cotidiana.

Sin embargo, al considerar invertir en uno de estos cargadores, surgen varias dudas sobre su funcionamiento, compatibilidad, ventajas y limitaciones.

¿Qué es un cargador inalámbrico magnético?

Se trata de dispositivos que cuentan con imanes integrados en la base de carga, lo que les permite alinear de forma automática el teléfono (u otro accesorio compatible) para garantizar que la bobina de carga esté perfectamente posicionada y así lograr una transferencia de energía eficiente.

El uso de un cargador inalámbrico magnético resulta bastante sencillo. (Temu)

A diferencia de los cargadores inalámbricos convencionales —donde la alineación debe hacerse manualmente—, el sistema magnético evita errores y desperdicio de energía. El funcionamiento habitual de estos cargadores se basa en el estándar Qi, reconocido por la industria como el referente global para la transferencia inalámbrica de energía. MagSafe, en concreto, es una implementación propia de Qi, que añade una alineación más precisa gracias al sistema de imanes, logrando así una carga más estable y eficiente para los dispositivos compatibles.

¿Cómo utilizar un cargador inalámbrico magnético?

El uso de un cargador inalámbrico magnético resulta bastante sencillo, lo que ha motivado la preferencia de miles de usuarios. El primer paso consiste en conectar la base de carga a la corriente mediante un cable USB-C o el adaptador correspondiente. Una vez enchufado, solo hay que colocar el dispositivo sobre la base. Los imanes se encargan de atraer y fijar el teléfono en la posición exacta, lo cual asegura que el proceso de carga inicie correctamente. En el caso de los iPhone —a partir del modelo 12 en adelante—, el propio aparato notificará el comienzo de la carga mostrando el icono correspondiente en pantalla.

Para otros equipos, como algunos teléfonos Android o los AirPods, la confirmación puede llegar en forma de una luz LED en el cargador o un aviso en la pantalla del terminal. Es fundamental verificar que la conexión magnética se mantenga firme; incluso si se mueve el teléfono, el cargador debe seguir sujetándolo adecuadamente. Los dispositivos que no cuentan con imanes integrados pueden aprovechar los cargadores magnéticos mediante el uso de adaptadores específicos, mejorando así la estabilidad y la alineación durante la carga.

Ilustración de un cargador magnético inalámbrico multifunción. (D-Wireless)

Compatibilidad con teléfonos Android y adaptadores

Aunque los cargadores inalámbricos magnéticos han sido popularizados por Apple, muchos teléfonos Android recientes también pueden beneficiarse de esta tecnología. La clave está en saber si el terminal es compatible con el estándar Qi, que constituye la base de la mayoría de estos cargadores. Modelos como los Samsung Galaxy S22 y posteriores, junto con ciertos dispositivos de gama alta de otras marcas, tienen soporte para carga inalámbrica magnética.

Sin embargo, no todos los teléfonos Android incluyen imanes en su interior para lograr una alineación automática. Para estos casos, existen adaptadores de carga magnética, que pueden colocarse en la parte posterior del teléfono o dentro de una funda especial, permitiendo así aprovechar la sujeción y la eficiencia del sistema. Es importante señalar que, aunque cualquier equipo compatible con Qi puede cargarse en una base magnética, solo los dispositivos con alineación magnética perfecta ofrecerán la mejor experiencia en cuanto a estabilidad y eficiencia.

Cargador magnético inalámbrico. (Oppo)

Modelos de iPhone compatibles con carga magnética

La familia de teléfonos iPhone que puede aprovechar al máximo la carga inalámbrica magnética está claramente delimitada. Los modelos compatibles incluyen el iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 y iPhone 16. Todos estos dispositivos incorporan una configuración de imanes en la parte trasera destinada a alinearse con los cargadores MagSafe y equivalentes, lo que facilita un proceso de carga más rápido y seguro.

Esta tecnología también permite a los usuarios añadir accesorios magnéticos adicionales, como billeteras, soportes o tarjetas, que se adhieren de manera segura al dispositivo. En contraste, los iPhones anteriores al 12 —como el iPhone 11 y generaciones anteriores— no cuentan con integración MagSafe, por lo que no pueden aprovechar la alineación automática ni la eficiencia superior de estos cargadores. Por ello, si se busca sacar provecho de todas las ventajas de la carga inalámbrica magnética, conviene verificar la compatibilidad antes de adquirir un nuevo dispositivo o accesorio.