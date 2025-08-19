Adiós al uso de celulares en niños: Bill Gates explica por qué debería reemplazarse en la infancia

La visión del filántropo es preventiva y considera los riesgos de este tipo de herramientas. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los teléfonos inteligentes han transformado la manera en que los niños experimentan el tiempo libre, una inquietud que ha llevado a Bill Gates a advertir sobre los riesgos del uso prematuro de estos dispositivos en la infancia.

De acuerdo con un análisis compartido en su blog personal y basado en la obra del psicólogo Jonathan Haidt, Gates sostiene que el predominio del celular amenaza la creatividad, la concentración y el desarrollo social de los niños, planteando que prácticas tradicionales como el juego en espacios abiertos deberían ocupar ese lugar.

La visión del cofundador de Microsoft encuentra sustento en su propia experiencia y en estudios recientes que muestran el impacto del teléfono inteligente en la crianza.

“Tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común”, expresó Gates, al señalar cómo la digitalización ha reemplazado actividades centrales para el desarrollo emocional y cognitivo de los más jóvenes.

Por qué Bill Gates prohíbe el uso del celular en la niñez

Su uso podría restringir el desarrollo cognitivo de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el empresario, la transformación digital de la niñez podría limitar el pensamiento crítico y la capacidad de concentración, aspectos esenciales para el desarrollo personal y profesional en la adultez.

El análisis de Gates se apoya en conceptos extraídos de “The Anxious Generation”, donde Haidt enfatiza que el acceso temprano a dispositivos y redes sociales, fomenta una constante estimulación que desplaza el ocio creativo y la socialización espontánea.

“Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de poner su mente en algo y mantenerlo allí”, señaló el cofundador de Microsoft en una de sus reflexiones.

Con qué cosa se debe reemplazar el celular en la infancia

El juego y la interacción social son necesarios en esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Gates incide directamente en sustituir el uso de celulares por el regreso a los parques infantiles y actividades de juego no estructuradas, sugiriendo que estos lugares favorecen el aprendizaje empírico y el desarrollo de habilidades sociales.

De acuerdo con el libro de Jonathan Haidt, el descenso en las horas de juego al aire libre y la reducción de la interacción cara a cara se correlacionan con mayor prevalencia de problemas emocionales, alteraciones del sueño y dificultades de aprendizaje.

Gates refuerza la idea de que el acceso irrestricto a smartphones impide que los niños experimenten el aburrimiento y el tiempo de ocio necesarios para estimular la creatividad.

Cuáles son las principales distracciones que percibe Gates de los celulares

Es una problemática que genera preocupación porque puede generar adicción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis, Bill Gates advierte que la sobremedida exposición de los menores a dispositivos puede conducir a “la pérdida de oportunidades” para fortalecer la capacidad de atención, una habilidad que, según su experiencia, resultó esencial durante sus años en Microsoft.

Durante su conocida “semana de reflexión”, el empresario se aislaba en una cabaña sin interrupciones tecnológicas, convencido de que este ejercicio potenciaba su creatividad.

Esta práctica personal llevó a Gates a cuestionar si habría desarrollado sus hábitos de innovación en un lugar saturado de notificaciones y estímulos digitales, reafirmando la importancia de entornos libres de distracciones para la maduración intelectual.

Además, varios expertos en salud han señalado que los dispositivos influyen negativamente en el sueño, la lectura, la socialización y la independencia de los niños, acentuando la diferencia con generaciones previas.

Qué medidas plantea Gates para limitar el acceso a celulares y redes sociales

Los adultos deben estar pendientes de la relación de los menores con los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas propuestas, Bill Gates destaca la importancia de retrasar la entrega del primer teléfono inteligente hasta que los menores alcancen la mayoría de edad, medida que coincide con pautas de expertos.

Asimismo, la creación de sistemas más estrictos de verificación de edad en las plataformas sociales, figura entre las pautas para evitar la exposición temprana a contenidos inapropiados.

El enfoque sugerido no pretende eliminar la tecnología, sino adaptarla de forma que los menores de edad fortalezcan su autonomía y capacidades cognitivas mediante el juego y la interacción social.