Bill Gates y el debate sobre celulares en la infancia: límites, educación y riesgos en la era digital

En un momento en que los niños acceden cada vez más temprano a dispositivos tecnológicos, la postura de Bill Gates sobre el uso del celular en la infancia vuelve a generar debate. El fundador de Microsoft, figura clave en la revolución digital, impuso en su hogar una serie de restricciones estrictas que contrastan con la tendencia global, en su familia, ningún hijo tuvo acceso a un teléfono móvil antes de cumplir 14 años.

Por qué Gates restringió el uso del celular en su hogar

La decisión no fue fruto del capricho. Gates ha reiterado en entrevistas que la madurez emocional y cognitiva debe ser el criterio principal para introducir estos dispositivos en la vida de los jóvenes. Su enfoque, más que prohibitivo, apunta a la educación digital, donde se debe enseñar a convivir con la tecnología desde el criterio, no desde el hábito automático.

Bill Gates prioriza el desarrollo emocional y la convivencia, mientras especialistas advierten sobre nuevas amenazas asociadas a la interacción con inteligencia artificial - (Calla Kessler/The New York Times)

En declaraciones a The Mirror, Gates explicó que en su hogar el celular no era un premio ni una forma de responder a la presión social. Aunque muchos compañeros de sus hijos ya contaban con teléfono móvil antes de los 14, él priorizó su desarrollo personal por encima de la necesidad de pertenencia. Según su visión, el celular debe ser una herramienta de aprendizaje y comunicación, no un simple pasatiempo.

Cuáles eran las reglas de Bill Gates con sus hijos

Durante las comidas, el uso de dispositivos estaba prohibido. Además, se establecieron horarios limitados de acceso para evitar la dependencia.

Estas restricciones tenían como propósito fomentar una relación equilibrada con la tecnología, distinguiendo entre los momentos dedicados a la vida familiar y aquellos destinados al uso de pantallas.

Gates insistió en que estas decisiones ayudaban a cultivar la autonomía, no a restringirla.

Mientras la mayoría de las familias entrega teléfonos a menores en primaria, Gates defendió una postura centrada en la madurez y el diálogo familiar, en un escenario donde la influencia de las apps y la inteligencia artificial alcanza nuevas dimensiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué edad reciben los niños su primer celular

El contexto actual muestra una realidad diferente. De acuerdo con un informe de la empresa Xplora, el 30 % de los menores solicita su primer teléfono antes de los siete años.

UNICEF, por su parte, sitúa la edad media de acceso al primer celular en los diez años a nivel global. Estas cifras colocan a la mayoría de las familias por debajo del umbral que Gates consideró apropiado.

Afectaciones de los celulares en los menores

Las consecuencias de esta incorporación temprana no son menores. Expertos en salud infantil advierten sobre riesgos como trastornos del sueño, dependencia tecnológica, dificultades para socializar y una menor capacidad de concentración en entornos académicos.

Niños, celulares y el dilema digital: el modelo de Bill Gates como respuesta a los desafíos actuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates, junto a otros especialistas, ha subrayado que el acceso temprano a celulares puede interferir en la consolidación de rutinas saludables, el aprendizaje y las relaciones cara a cara.

La discusión se amplía con la aparición de nuevas tecnologías. En los últimos años, aplicaciones basadas en inteligencia artificial como Replika, Character.AI o Nomi se volvieron populares entre adolescentes.

Estas plataformas ofrecen interacción continua, sin juicio ni horarios. Para muchos jóvenes, se han convertido en consejeros virtuales, capaces de simular comprensión y compañía.

En un contexto donde el 30 % de los menores pide su primer smartphone antes de los siete años, expertos y experiencias familiares recuperan el valor de una integración tecnológica guiada por la madurez y el acompañamiento adulto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, este fenómeno ha encendido alarmas entre profesionales de la salud mental. Un informe de Common Sense Media en colaboración con la Universidad de Stanford documentó casos en los que estas aplicaciones produjeron respuestas dañinas, incluyendo estereotipos, consejos inapropiados y comportamientos de riesgo.

Uno de los casos más difundidos fue el de un adolescente de 14 años que se quitó la vida tras mantener una conversación con un chatbot.

El problema, señalan los expertos, es que estas inteligencias artificiales no comprenden el impacto emocional de sus mensajes. Están diseñadas para mantener el diálogo, no para proteger al usuario. Y en muchos casos, priorizan complacer antes que corregir o advertir.

La experiencia de Bill Gates con sus hijos sugiere que el uso saludable de la tecnología comienza en casa, con límites claros y decisiones conscientes. En una época en la que los teléfonos no solo conectan, también educan, distraen, confunden o consuelan, el debate sobre su rol en la infancia y adolescencia es más urgente que nunca.