OpenAI no descarta anuncios en ChatGPT y revisa esquemas de monetización

ChatGPT se ha consolidado como una de las herramientas de inteligencia artificial más populares del mundo, en parte gracias a su experiencia libre de anuncios. Sin embargo, OpenAI no descarta que esta característica cambie en el futuro. En una entrevista concedida al pódcast Decoder, de The Verge, Nick Turley, responsable de ChatGPT, señaló que la empresa mantiene “la mente abierta” respecto a la inclusión de publicidad, aunque subrayó que, de implementarse, sería de forma “muy pensada y cuidadosa”.

Turley también reconoció que ChatGPT podría no ser el producto ideal para este modelo de negocio, pero que otras soluciones de la compañía sí podrían integrar anuncios de manera más natural. Esta declaración marca un cambio en la narrativa de OpenAI, que hasta ahora había evitado cualquier tipo de monetización basada en publicidad directa.

OpenAI y su modelo de negocio en evolución

OpenAI ha crecido de manera acelerada gracias a las suscripciones de pago, como el plan Plus, que ya supera los 20 millones de usuarios. Pese a estas cifras, el negocio aún no alcanza la rentabilidad. De acuerdo con Bloomberg, la compañía espera ingresos de 12.700 millones de dólares en 2025, pero no prevé cubrir sus gastos y generar beneficios antes de 2029.

Frente a este panorama, la empresa busca diversificar sus fuentes de ingreso. Entre las iniciativas se encuentra ‘Commerce in ChatGPT’, un proyecto que permitiría recomendar productos dentro del chat y recibir una comisión por las compras realizadas. Según OpenAI, este modelo no comprometería la imparcialidad de las recomendaciones.

Cómo funcionaría ‘Commerce in ChatGPT’, el esquema de monetización de OpenAI

OpenAI estudia la posibilidad de habilitar un sistema de pagos dentro de ChatGPT que permitiría a los usuarios comprar productos sin salir de la interfaz del asistente. Según el Financial Times, la empresa mantiene conversaciones avanzadas con compañías del sector del comercio electrónico, entre ellas Shopify, que ya han mostrado versiones preliminares de la herramienta a distintas marcas con el fin de evaluar su funcionamiento y definir eventuales acuerdos comerciales.

En la actualidad, ChatGPT solo redirige a los compradores hacia páginas externas mediante enlaces de productos sugeridos. La nueva propuesta, en cambio, trasladaría todo el proceso de compra al interior del chatbot, lo que supondría un giro estratégico en el modelo de negocio de OpenAI, hasta ahora centrado en las suscripciones, al posicionarse como intermediario directo en transacciones en línea.

El proyecto aún se encuentra en desarrollo, mientras OpenAI y sus aliados afinan los aspectos técnicos y financieros. De concretarse, los vendedores que procesen compras mediante este sistema deberán pagar una comisión a OpenAI por cada transacción realizada. El porcentaje y las condiciones específicas todavía están en negociación, pero la idea es presentar la función a más socios comerciales en el corto plazo.

La postura de Sam Altman sobre la publicidad

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha mantenido un discurso ambivalente sobre la posibilidad de incorporar anuncios. En varias ocasiones ha declarado que sería una medida de “último recurso”, aunque al mismo tiempo ha admitido que no se opone por completo a esta alternativa.

En definitiva, aunque OpenAI aún no ha tomado una decisión concreta, la publicidad en ChatGPT ya es un tema en la mesa. Su llegada dependerá tanto de la estrategia de negocio como de la aceptación de los usuarios, que hasta ahora han valorado la experiencia limpia y sin interrupciones como uno de los grandes diferenciales de la plataforma.

Finalmente, la posible introducción de publicidad en ChatGPT por parte de OpenAI generaría un cambio en la experiencia de los usuarios. Un espacio concebido como asistente de conversación pasaría a estar mediado por mensajes comerciales, lo que podría abrir nuevas fuentes de ingresos pero también levantar dudas sobre la neutralidad de las respuestas y la confianza depositada en la herramienta.