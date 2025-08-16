Tecno

Por este error muy común se llena la memoria del celular: cómo solucionarlo

No revisar la memoria caché con frecuencia, puede llenar rápidamente el almacenamiento y ralentizar el dispositivo

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Si tu celular sigue lleno
Si tu celular sigue lleno pese a tus intentos, quizá olvides limpiar la memoria caché regularmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ya has intentado de todo para liberar espacio en tu celular, pero la memoria sigue llena, es posible que se deba a un error común: no revisar la memoria caché con frecuencia.

Esta memoria almacena datos temporales de aplicaciones y navegadores para agilizar su funcionamiento, pero con el tiempo puede acumular archivos innecesarios que ocupan espacio valioso.

Limpiar la caché periódicamente ayuda a liberar almacenamiento sin eliminar información importante, mejorando el rendimiento del dispositivo.

Borrar la caché regularmente libera
Borrar la caché regularmente libera espacio y mejora el rendimiento sin perder datos importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo liberar memoria caché

Existen varias formas de liberar memoria caché, que funcionan tanto en Android como en iPhone. Algunas opciones son:

Desde la configuración del dispositivo:

  1. Ve a Ajustes o Configuración.
  2. Selecciona Almacenamiento o Memoria.
  3. Busca la opción Datos en caché y pulsa Limpiar o Borrar caché.

Aplicaciones específicas:

  1. Abre Ajustes > Aplicaciones.
  2. Selecciona la app que quieras limpiar.
  3. Pulsa Almacenamiento y luego Borrar caché. Esto es útil para apps que ocupan mucho espacio, como redes sociales o navegadores.
Algunos teléfonos cuentan con herramientas
Algunos teléfonos cuentan con herramientas que limpian la caché de manera automática.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar herramientas integradas o de terceros:

  • Algunos celulares incluyen funciones de optimización que permiten limpiar caché automáticamente.
  • También se pueden usar aplicaciones confiables de limpieza de memoria, pero evitando aquellas que puedan eliminar información importante o ralentizar el equipo.

Navegadores:

  • En Chrome, Firefox o Safari, ve a Configuración > Privacidad > Borrar datos de navegación y selecciona Imágenes y archivos en caché.

Limpiar la memoria caché de manera periódica ayuda a liberar espacio, mejorar el rendimiento del celular y evitar que aplicaciones pesadas acumulen datos innecesarios.

En qué afecta no liberar memoria caché del celular

No liberar la memoria caché del celular puede afectar tanto el rendimiento del dispositivo como la experiencia del usuario.

La memoria caché almacena datos temporales de aplicaciones, navegadores y el sistema operativo para agilizar el acceso a información frecuente. Sin embargo, con el tiempo, estos archivos se acumulan y ocupan un espacio significativo en el almacenamiento interno.

La caché guarda datos temporales
La caché guarda datos temporales de apps, navegadores y del sistema para facilitar el acceso rápido a información frecuente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando la memoria caché está saturada, las aplicaciones pueden comenzar a funcionar de manera más lenta o incluso presentar fallos al abrirse.

Los navegadores, por ejemplo, pueden tardar más en cargar páginas web, y aplicaciones como redes sociales o servicios de mensajería pueden mostrar retrasos al actualizar contenido.

Además, un exceso de datos en caché puede provocar que el celular se caliente y que la batería se consuma más rápido.

Otro efecto importante es la limitación de espacio para almacenar archivos nuevos, fotos, videos o documentos, lo que puede impedir la instalación de nuevas aplicaciones o actualizaciones. En casos extremos, la acumulación de caché puede generar conflictos entre aplicaciones o errores en el sistema operativo.

Eliminar aplicaciones móviles en desuso
Eliminar aplicaciones móviles en desuso es muy efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, limpiar la memoria caché de manera regular es esencial. Esto no solo libera espacio valioso, también mejora el rendimiento del dispositivo, optimiza la duración de la batería y garantiza un funcionamiento más fluido y estable del celular.

Cómo saber cuáles son las aplicaciones que más consumen espacio

Para saber cuáles son las aplicaciones que más consumen espacio en un celular, tanto Android como iPhone, se pueden seguir estos pasos:

  1. Abre Ajustes o Configuración.
  2. Selecciona Almacenamiento o Memoria.
  3. Busca la sección de Aplicaciones. Allí verás una lista de todas las apps ordenadas según el espacio que ocupan.

Identificar las aplicaciones que más consumen almacenamiento te permite liberar espacio, mejorar el rendimiento del celular y mantenerlo más organizado.

Esto no solo optimiza el
Esto no solo optimiza el rendimiento general, también facilita una mejor organización de tus archivos y aplicaciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué identificar las apps que más ocupan espacio

Identificar las aplicaciones que más espacio ocupan en tu celular es clave para mantenerlo eficiente. Al conocer cuáles consumen más almacenamiento, puedes eliminar o limpiar datos innecesarios, liberar memoria y evitar que el dispositivo se vuelva lento.

Esto no solo mejora el rendimiento general, también permite organizar mejor tus archivos y aplicaciones, garantizando un funcionamiento más fluido.

Temas Relacionados

CelularMemoriaCachéBateríaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una IA diseña antibióticos para combatir bacterias resistentes a los fármacos tradicionales

Investigadores del MIT lograron generar moléculas inéditas con IA que podrían combatir bacterias resistentes como la gonorrea

Una IA diseña antibióticos para

Nvidia lleva una supercomputadora a Río de Janeiro y ahora es la primera AI City de América Latina

Este es dispositivo capaz de procesar grandes cantidades de información a alta velocidad. Su instalación en dicha busca impulsar la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial

Nvidia lleva una supercomputadora a

Gmail se renueva con Gemini para celulares: ahora es más sencillo transformar correos en eventos de Google Calendar

La aplicación móvil agregó la opción “Añadir a Calendario”, que permite a los usuarios crear eventos directamente desde los correos electrónicos de manera rápida y sencilla

Gmail se renueva con Gemini

Instagram prueba ‘Picks’: la nueva función que revela quién comparte tus mismos intereses

La nueva herramienta permitirá a los usuarios añadir intereses y encontrar coincidencias con amigos dentro de la aplicación

Instagram prueba ‘Picks’: la nueva

Así será el eclipse solar total más esperado de los últimos años: duración, fecha y más preguntas de Google

De acuerdo con la NASA, este fenómeno astronómico se prolongará por algo más de seis minutos

Así será el eclipse solar
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”