Escándalo en NVIDIA por nepotismo: hijos de sus directores ocupan importantes puestos en la empresa

Jensen Huang, CEO de NVIDIA. (Forbes)

NVIDIA, líder mundial en el sector tecnológico y valorada actualmente en USD 4,45 billones, enfrenta una creciente polémica por la presencia de hijos de directivos en puestos clave dentro de la organización. El debate sobre nepotismo ha cobrado fuerza tras la difusión de los avances profesionales de los hijos del fundador y CEO, Jensen Huang, junto a otros altos ejecutivos que mantienen lazos familiares dentro de la compañía.

De la cocina y los cócteles a la tecnología de vanguardia

Jensen Huang, de 62 años, emigró a Estados Unidos en su infancia y ha forjado una de las trayectorias más admiradas en Silicon Valley. Sus hijos, Spencer (Shengbin), de 35 años, y Madison (Minshan), de 34, se han destacado en áreas muy alejadas de la tecnología. Spencer se graduó en administración técnica de negocios en NYU y fue propietario de un bar de cócteles en Taipei, distinguido por Forbes como uno de los mejores de Asia hasta su cierre en 2021. Madison se especializó en administración de restaurantes en el Culinary Institute of New York, trabajó como chef en Nueva York y San Francisco, estudió pastelería en París, estudió en Le Cordon Bleu y desempeñó funciones en LVMH en Francia antes de obtener un MBA en la London Business School.

Ambos cambiaron radicalmente su rumbo profesional y se incorporaron a la empresa familiar en los últimos años. Madison ingresó a NVIDIA como pasante en 2020 y ascendió en poco tiempo al puesto de Senior Director de Marketing de Producto en el grupo de simulación. Su rol consiste en “impulsar iniciativas de marketing y estrategias de lanzamiento, además de facilitar el trabajo de los desarrolladores”, según la descripción interna. Además, forma parte del círculo cercano de Huang, colabora en grandes eventos corporativos y en 2024 alcanzó un salario superior al millón de dólares.

Madison y Spencer, hijos de Jensen Huang. (NVIDIA)

Spencer siguió un proceso similar, ingresó como pasante en 2022 y poco después accedió al cargo de gerente de producto, donde se ocupa de tecnologías cloud para aplicaciones robóticas. Su remuneración anual ronda los USD 530.000. Aunque el avance profesional de ambos es veloz, ni Spencer ni Madison participan en las áreas críticas de chips y centros de datos, que constituyen el núcleo del negocio de NVIDIA.

El nepotismo, foco de debate en una corporación pública

La polémica aumentó tras el ascenso de Madison y su millonario salario, lo que generó cuestionamientos internos y externos sobre la transparencia y equidad en los procesos de promoción de NVIDIA. El propio Jensen Huang respondió a las acusaciones de nepotismo y admitió que “muchos hijos de empleados trabajan aquí”, pero defendió que esto dejaría de ser un problema siempre y cuando demuestren su competencia: “Los padres no recomendarían a sus hijos si fueran incapaces y los avergonzaran”, afirmó. Aseguró también que muchos “empleados de segunda generación” incluso superan el desempeño de sus padres en la empresa.

La familia Huang no es la única con conexiones internas. La pareja de Madison trabaja en la empresa, al igual que los hijos de Chris Malachowsky, cofundador y alto ejecutivo, y de la directora del consejo, Aarti Shah. Otros descendientes de ejecutivos han realizado prácticas cortas en NVIDIA. Exfuncionarios como el ex vicepresidente Greg Estes sostienen que, aunque todos conocen el parentesco, resulta evidente el esfuerzo, la capacidad y el arraigo de los hijos de Huang en la dinámica corporativa.

NVIDIA. (Reuters)

A diferencia de otras grandes firmas estadounidenses —donde los hijos de figuras como Steve Jobs (Apple) o Bill Gates (Microsoft) permanecen ajenos a las empresas familiares—, estos casos de ascenso familiar representan una notable excepción. La regulación bursátil y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos exige estrictos controles sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de mantener juntas directivas independientes.

Aun así, existen antecedentes dentro de la industria tecnológica estadounidense. En Qualcomm, Paul Jacobs asumió la dirección de la empresa fundada por su padre, Irwin Jacobs, como CEO en 2005, y su hermano Jeffrey ocupó cargos ejecutivos. En Dell, Adam Dell creó compañías que después fueron adquiridas por la multinacional fundada por su hermano, Michael Dell.