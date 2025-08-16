Tecno

Escándalo en NVIDIA por nepotismo: hijos de sus directores ocupan importantes puestos en la empresa

El ingreso y rápido ascenso de estas personas plantea un dilema sobre equidad, gobierno corporativo y regulaciones en grandes empresas de tecnología

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Jensen Huang, CEO de NVIDIA.
Jensen Huang, CEO de NVIDIA. (Forbes)

NVIDIA, líder mundial en el sector tecnológico y valorada actualmente en USD 4,45 billones, enfrenta una creciente polémica por la presencia de hijos de directivos en puestos clave dentro de la organización. El debate sobre nepotismo ha cobrado fuerza tras la difusión de los avances profesionales de los hijos del fundador y CEO, Jensen Huang, junto a otros altos ejecutivos que mantienen lazos familiares dentro de la compañía.

De la cocina y los cócteles a la tecnología de vanguardia

Jensen Huang, de 62 años, emigró a Estados Unidos en su infancia y ha forjado una de las trayectorias más admiradas en Silicon Valley. Sus hijos, Spencer (Shengbin), de 35 años, y Madison (Minshan), de 34, se han destacado en áreas muy alejadas de la tecnología. Spencer se graduó en administración técnica de negocios en NYU y fue propietario de un bar de cócteles en Taipei, distinguido por Forbes como uno de los mejores de Asia hasta su cierre en 2021. Madison se especializó en administración de restaurantes en el Culinary Institute of New York, trabajó como chef en Nueva York y San Francisco, estudió pastelería en París, estudió en Le Cordon Bleu y desempeñó funciones en LVMH en Francia antes de obtener un MBA en la London Business School.

Ambos cambiaron radicalmente su rumbo profesional y se incorporaron a la empresa familiar en los últimos años. Madison ingresó a NVIDIA como pasante en 2020 y ascendió en poco tiempo al puesto de Senior Director de Marketing de Producto en el grupo de simulación. Su rol consiste en “impulsar iniciativas de marketing y estrategias de lanzamiento, además de facilitar el trabajo de los desarrolladores”, según la descripción interna. Además, forma parte del círculo cercano de Huang, colabora en grandes eventos corporativos y en 2024 alcanzó un salario superior al millón de dólares.

Madison y Spencer, hijos de
Madison y Spencer, hijos de Jensen Huang. (NVIDIA)

Spencer siguió un proceso similar, ingresó como pasante en 2022 y poco después accedió al cargo de gerente de producto, donde se ocupa de tecnologías cloud para aplicaciones robóticas. Su remuneración anual ronda los USD 530.000. Aunque el avance profesional de ambos es veloz, ni Spencer ni Madison participan en las áreas críticas de chips y centros de datos, que constituyen el núcleo del negocio de NVIDIA.

El nepotismo, foco de debate en una corporación pública

La polémica aumentó tras el ascenso de Madison y su millonario salario, lo que generó cuestionamientos internos y externos sobre la transparencia y equidad en los procesos de promoción de NVIDIA. El propio Jensen Huang respondió a las acusaciones de nepotismo y admitió que “muchos hijos de empleados trabajan aquí”, pero defendió que esto dejaría de ser un problema siempre y cuando demuestren su competencia: “Los padres no recomendarían a sus hijos si fueran incapaces y los avergonzaran”, afirmó. Aseguró también que muchos “empleados de segunda generación” incluso superan el desempeño de sus padres en la empresa.

La familia Huang no es la única con conexiones internas. La pareja de Madison trabaja en la empresa, al igual que los hijos de Chris Malachowsky, cofundador y alto ejecutivo, y de la directora del consejo, Aarti Shah. Otros descendientes de ejecutivos han realizado prácticas cortas en NVIDIA. Exfuncionarios como el ex vicepresidente Greg Estes sostienen que, aunque todos conocen el parentesco, resulta evidente el esfuerzo, la capacidad y el arraigo de los hijos de Huang en la dinámica corporativa.

NVIDIA. (Reuters)
NVIDIA. (Reuters)

A diferencia de otras grandes firmas estadounidenses —donde los hijos de figuras como Steve Jobs (Apple) o Bill Gates (Microsoft) permanecen ajenos a las empresas familiares—, estos casos de ascenso familiar representan una notable excepción. La regulación bursátil y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos exige estrictos controles sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de mantener juntas directivas independientes.

Aun así, existen antecedentes dentro de la industria tecnológica estadounidense. En Qualcomm, Paul Jacobs asumió la dirección de la empresa fundada por su padre, Irwin Jacobs, como CEO en 2005, y su hermano Jeffrey ocupó cargos ejecutivos. En Dell, Adam Dell creó compañías que después fueron adquiridas por la multinacional fundada por su hermano, Michael Dell.

Temas Relacionados

NVIDIAJensen HuangTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ en Prime Video: fecha de estreno y tráiler oficial

La noticia fue revelada a través de una campaña publicitara protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha)

Segunda temporada de ‘Betty la

Glosario de tecnología: qué significa Efecto Edison

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

Así es el accesorio para Nintendo Switch 2 que te permite jugar y comer sin interrupciones

El portapapas GamiFries mantiene elimina la necesidad de adoptar posturas incómodas para alcanzar la comida

Así es el accesorio para

Anthropic pone límites a la IA Claude: este es el tipo de preguntas que se negará a responder

Esta decisión se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los usos potencialmente dañinos de la inteligencia artificial

Anthropic pone límites a la

Sam Altman revela el próximo logro de ChatGPT: superar a la humanidad en lenguaje hablado

Estas declaraciones surgen poco después del lanzamiento accidentado de la esperada versión GPT-5

Sam Altman revela el próximo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que el próximo

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa