Cómo se consume el contenido en streaming en Corea del Sur: Netflix, Spotify y YouTube Music lideran el cambio

En la primera mitad de 2025, el sector generó 1,1 mil millones de dólares. Plataformas como Netflix han ampliado su producción local mediante acuerdos y nuevas instalaciones

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Esta tendencia muestra que, pese
Esta tendencia muestra que, pese a la oferta gratuita, los consumidores invierten cada vez más en contenido de calidad. (Netflix)

En Corea del Sur, el consumo de contenido en streaming continúa en aumento. Según un informe de la firma de investigación ampd, propiedad de Media Partners Asia, el número de suscriptores alcanzó los 24,5 millones, con un crecimiento de 1,5 millones en tan solo seis meses.

Esta tendencia refleja una mayor adopción de servicios de pago y evidencia que los consumidores están dispuestos a invertir en contenido de calidad, pese a la amplia oferta gratuita disponible.

En la primera mitad de 2025, este segmento generó ingresos por 1,1 mil millones de dólares.

Plataformas como Netflix han intensificado su producción en el país, firmando acuerdos de licencia, distribución y transmisión, además de adquirir instalaciones para crear más contenido local. Un claro ejemplo de este éxito es la serie El juego del calamar, que alcanzó repercusión mundial, tanto en su primera como segunda temporada.

Netflix ha reforzado su producción
Netflix ha reforzado su producción en Corea del Sur con acuerdos y la compra de estudios para generar más contenido local. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo

Cómo es el consumo de streaming musical en Corea del Sur

YouTube Music y Spotify han superado a las plataformas nacionales para liderar el mercado de streaming musical en Corea del Sur.

Según el rastreador de aplicaciones WiseApp·Retail, el número combinado de usuarios de ambas alcanzó los 13,08 millones en abril, superando a los 10,37 millones de Melon, Genie Music y Flo.

Es la primera vez que servicios internacionales concentran la mayoría, con un 56% de cuota.

Hace un año, las plataformas locales aún dominaban (11,27 millones frente a 10,77 millones de usuarios extranjeros). Sin embargo, el crecimiento sostenido de YouTube Music y Spotify les ha permitido imponerse.

Spotify llegó a Corea del
Spotify llegó a Corea del Sur en 2021 y, tras lanzar su versión gratuita con anuncios en octubre, duplicó su base de usuarios mensuales. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

YouTube Music, ahora líder del mercado, sumó 9,79 millones de usuarios mensuales, impulsada por su inclusión en YouTube Premium —servicio que, por 10.000 wones al mes, ofrece visualización sin anuncios y música sin coste adicional— y por la gran penetración de YouTube en el país, con más de 45 millones de usuarios activos.

En 2021, YouTube Music contaba con solo 4,03 millones de usuarios, pero en tres años superó a todos sus competidores locales, incluido el antiguo líder Melon.

Spotify, por su parte, entró en el mercado surcoreano en 2021 y ha crecido rápidamente, duplicando su base de usuarios mensuales desde el lanzamiento de su versión gratuita con anuncios en octubre pasado (de 1,42 millones a 3,29 millones en un año).

Mientras tanto, Melon continúa perdiendo terreno: pasó de 7,14 millones de usuarios en abril de 2023 a 6,01 millones este año, una caída de más de un millón en solo doce meses.

En 2021, YouTube Music tenía
En 2021, YouTube Music tenía 4,03 millones de usuarios y, en solo tres años, logró superar a todas las plataformas locales. (Google)

Qué es Melon en Corea del Sur

En Corea del Sur, Melon es una de las plataformas de streaming de música más grandes y antiguas del país. Fue lanzada en 2004 por SK Telecom y actualmente es operada por Kakao Entertainment, parte del conglomerado tecnológico Kakao.

Melon ofrece un catálogo muy amplio de música local e internacional, con especial énfasis en el K-pop y otros géneros coreanos, lo que lo convirtió en un referente cultural. Durante más de una década lideró el mercado surcoreano, siendo la plataforma preferida para escuchar música, comprar canciones y consultar listas de éxitos.

Sin embargo, en los últimos años su dominio ha disminuido debido a la expansión de servicios internacionales como YouTube Music y Spotify, que han ganado terreno gracias a ofertas integradas y modelos gratuitos con anuncios.

Melon se caracteriza por destacar
Melon se caracteriza por destacar el contenido relacionado con el K-pop. (REUTERS/Heo Ran/File Photo

Qué contenidos coreanos hay en Netflix

Algunos de los contenidos coreanos más populares en Netflix son:

  • Squid Game (El Juego del Calamar): Thriller distópico y de supervivencia que se convirtió en un fenómeno global. Ya cuenta con tres temporadas aclamadas por la crítica.
  • Crash Landing on You (Aterrizaje de emergencia en tu corazón): Comedia romántica que narra la relación entre una surcoreana y un soldado norcoreano, con gran éxito en audiencia.
Aterrizaje de emergencia en tu
Aterrizaje de emergencia en tu corazón es uno de los k-dramas más populares a nivel mundial.(Netflix)
  • Hometown Cha-Cha-Cha: Comedia romántica ambientada en un pintoresco pueblo costero, considerada uno de los dramas más populares en la historia de la televisión surcoreana.
  • Sweet Home: Serie de horror y fantasía postapocalíptica basada en un popular webtoon. Ya cuenta con tres temporadas.
  • Vincenzo: Crimen, humor negro y romance se fusionan en esta serie protagonizada por un abogado ítalo-coreano interpretado por Song Joong-ki.

