Jackie, madre de Jeff Bezos, fundador de Amazon, murió: “Te amo, mamá”

Jeff Bezos y su madre. (Jeff Bezos/X.com)

La familia de Jeff Bezos atraviesa un momento de profundo duelo tras la muerte de Jacklyn ‘Jackie’ Bezos, madre del fundador de Amazon, quien ha fallecido a los 78 años en su residencia de Miami. La noticia fue confirmada este jueves 14 de agosto por la Bezos Family Foundation, que acompañó el anuncio con una imagen de Jackie y un extenso homenaje a su vida.

El comunicado señaló que Jackie “murió pacíficamente en su casa de Miami”, aunque no se reveló la causa exacta de su fallecimiento. La fundación sí informó que en 2020 le habían diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy.

En el mensaje, la organización agradeció al equipo médico que atendió a Jackie y destacó la dedicación de su esposo, Mike Bezos, quien la acompañó durante toda la enfermedad. En el tributo se resaltó el legado y la fuerza de Jackie, describiéndola como “el verdadero significado de la tenacidad y la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”, valores que transmitió a su familia.

Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, compartió la noticia a través de Instagram junto a una foto de Jackie y un emoji de corazón roto. (Instagram/@laurensanchezbezos)

Mensaje de Jeff Bezos por la muerte de su madre

A través de su cuenta de Instagram, Jeff Bezos compartió unas palabras personales sobre la figura de su madre: “Su vida adulta comenzó un poco antes de lo habitual, cuando se convirtió en mi madre a la temprana edad de 17 años. Eso no debe haber sido fácil, pero ella hizo que todo funcionara. Se entregó con ferocidad al trabajo de amarme, incorporó a mi extraordinario padre al equipo años más tarde y después sumó a mi hermana y mi hermano a su lista de personas a quienes querer, proteger y nutrir. El resto de su vida, esa lista nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que recibió”.

Bezos agregó: “Tras una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de muchos que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos tuvimos la suerte de estar en su vida. La llevo segura en mi corazón para siempre”.

La fecha de nacimiento y fallecimiento de Jacklyn Gise Bezos también fue citada por su hijo: “29 de diciembre de 1946 - 14 de agosto de 2025. Te amo, mamá”.

Publicación de Jeff Bezos. (Instagram)

Por su parte, Lauren Sánchez, actual esposa de Jeff Bezos, replicó el mensaje en sus redes sociales, acompañándolo con un emoji de corazón roto.

Jacklyn tuvo a Jeff a los 17 años junto a su primer esposo, Ted Jorgensen. Posteriormente, se separó y contrajo matrimonio con Miguel “Mike” Bezos, quien se convirtió en una figura fundamental para la familia y fue clave en los inicios de Amazon, aportando junto a Jackie cerca de 250.000 dólares a la naciente empresa en 1995. La familia rememora a Jackie como ejemplo de entrega y resiliencia, valores que se reflejaron tanto en su vida personal como en las instituciones filantrópicas que impulsó.

7 libros recomendados por Jeff Bezos

Según Bezos, estas siete obras ofrecen claves para comprender la innovación, la naturaleza, los negocios y el cambio.

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies ( Jim Collins y Jerry Porras )Bezos destaca este libro como uno de sus imprescindibles. Los autores examinan los hábitos y estrategias que han permitido a empresas emblemáticas como Walt Disney , Boeing y Walmart mantenerse exitosas a lo largo del tiempo, apoyándose en una extensa investigación académica.

El relojero ciego ( Richard Dawkins )Richard Dawkins explica de manera accesible los principios de la selección natural. Considerada una referencia ineludible sobre la evolución, la obra demuestra cómo la complejidad de la vida surge sin necesidad de un diseñador consciente, una idea central del pensamiento científico moderno.

El cisne negro ( Nassim Taleb )En este título, Nassim Taleb analiza el impacto de acontecimientos excepcionales e impredecibles —como pandemias o guerras— que transforman el mundo. El autor explora por qué estos eventos suelen pasar desapercibidos hasta que finalmente se producen y cambian el rumbo de la historia.

Dune ( Frank Herbert )La fascinación de Bezos por la ciencia ficción se refleja en esta elección. “Dune” narra la historia de Paul Atreides y su enfrentamiento por el control de Arrakis, un planeta clave por su recurso más preciado. La novela es un hito en el género, reconocida por su profundidad filosófica y política.

El dilema de los innovadores ( Clayton M. Christensen )Este libro clásico de innovación ayudó a inspirar productos fundamentales de Amazon, como el Kindle y Amazon Web Services . Christensen debate cómo las empresas pueden anticipar y adaptarse al cambio para evitar la obsolescencia y permanecer relevantes.

Rework ( Jason Fried y David Heinemeier Hansson )Con un enfoque práctico, los autores proponen una visión disruptiva para crear negocios ágiles y eficientes. Plantean eliminar la burocracia, evitar reuniones innecesarias y desafiar convenciones para lograr empresas más creativas y productivas.

Lean Thinking (James P. Womack y Daniel T. Jones)Esta obra centra la atención en maximizar el valor para el cliente. Los autores detallan cómo las empresas deben enfocar todos sus esfuerzos en aquello que realmente aporta valor, descartando procesos superfluos para optimizar recursos y resultados.