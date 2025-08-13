Tecno

¿WhatsApp Web no abre en la computadora? Así puedes solucionar el problema

El soporte técnico de la aplicación recomienda varios pasos para restablecer el funcionamiento normal de la plataforma

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Sigue estos pasos para solucionar
Sigue estos pasos para solucionar problemas con WhatsApp Web. (Infobae América)

El simple hecho de tener la computadora conectada a internet no siempre garantiza el acceso inmediato a WhatsApp Web. Muchos usuarios experimentan problemas para sincronizar sus mensajes entre el teléfono y el ordenador, pese a que la conexión a la red parece estable. En estas situaciones, el servicio puede dejar de funcionar sin explicación aparente, obligando a buscar soluciones efectivas para recuperar el acceso.

El soporte técnico de la plataforma identifica factores técnicos adicionales a la conectividad, como errores del navegador, acumulación de archivos temporales o incompatibilidad con ciertas versiones de programas. Frente a estos escenarios, es recomendable seguir una serie de pasos que apuntan a diagnosticar y corregir la causa raíz del inconveniente.

Actualizar la página de WhatsApp Web

Uno de los primeros pasos sugeridos cuando WhatsApp Web no se carga correctamente es actualizar la página. Según el soporte, “actualizar la página es una solución sencilla pero efectiva” que puede confirmar si el inconveniente es momentáneo, y ayudar a cargar de manera adecuada los recursos de la plataforma. Esta acción puede realizarse con la tecla F5 o mediante el botón de recarga del navegador. Si el error persiste tras este paso, esto indica la posible existencia de un problema más profundo en el dispositivo o navegador.

Soluciones para WhatsApp Web. (Imagen
Soluciones para WhatsApp Web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Limpieza de caché y cookies del navegador de la computadora

La acumulación de archivos en el navegador, como la caché y las cookies, puede tener impacto directo en el funcionamiento de WhatsApp Web. El soporte técnico advierte que “la acumulación de caché y cookies en el navegador puede afectar el rendimiento de muchas aplicaciones web, incluyendo WhatsApp Web”. Para eliminar estos datos, cada navegador dispone de un apartado de “Privacidad” o “Historial” en la configuración, donde es posible borrar la caché y las cookies almacenadas. Luego de realizar esta limpieza, se recomienda ingresar de nuevo a la plataforma y comprobar si el acceso se restablece.

Cerrar y volver a iniciar sesión en WhatsApp Web

Cerrar la sesión y volver a ingresar es otro remedio aconsejado por los expertos, sobre todo cuando el problema radica en una sesión iniciada de forma incorrecta o en la presencia de algún conflicto de sincronización entre el celular y la computadora. El procedimiento comienza con la opción “Cerrar sesión” dentro de la sección de configuración de WhatsApp Web. Posteriormente, reabrir la página y autenticar el dispositivo escaneando el código QR permite restablecer la conexión. Según el soporte, este paso ayuda a corregir errores menores que afectan el acceso.

Reinicio de la computadora

Remitir la falla a causas técnicas del dispositivo puede ser relevante si ninguna de las opciones anteriores aporta una solución. Para esos casos, el soporte recomienda reiniciar el equipo. Este paso permite que el sistema operativo recargue servicios, elimine conflictos temporales y mejore el rendimiento. Es aconsejable esperar alrededor de 30 segundos antes de volver a encender la computadora para asegurar que todos los procesos se cierren de manera adecuada y el sistema reinicie en condiciones óptimas.

WhatsApp Web. (Europa Press)
WhatsApp Web. (Europa Press)

Navegadores compatibles con WhatsApp Web

La compatibilidad del navegador es imprescindible para el funcionamiento de WhatsApp Web. El soporte de la plataforma aclara que las versiones más recientes de Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari son aptas para su uso. Emplear versiones antiguas o navegadores como Internet Explorer impide el acceso o genera fallas recurrentes. Por esta razón, se debe confirmar que la versión del navegador esté actualizada y, en caso contrario, realizar la actualización pertinente o cambiar de navegador para mitigar problemas de compatibilidad.

Siguiendo estos pasos, la mayoría de los usuarios podrán resolver la imposibilidad de abrir WhatsApp Web y mantener la sincronización con sus dispositivos móviles.

Temas Relacionados

WhatsAppWhatsappWhatsapp webAplicacionesComputadoraTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuántos celulares se pueden ingresar a Colombia desde otro país: esto es lo que permite la DIAN

Si no se hace el proceso correctamente, las autoridades pueden decomisar la mercancía

Cuántos celulares se pueden ingresar

iPhone tendrá seis nuevos tonos de llamada gracias a iOS 26

Apple amplía la biblioteca de tonos tras años de inactividad, permitiendo mayor personalización en los dispositivos

iPhone tendrá seis nuevos tonos

Starlink empieza a cobrar 5 dólares por una función que antes era gratuita

La situación afecta especialmente a quienes compraron el Starlink Mini, servicio que cobraba solo cuando era usado

Starlink empieza a cobrar 5

El iPhone de cristal, la idea que tiene Apple para revolucionar el mercado global

El celular no tendría botones y se podría interactuar con la pantalla desde cualquier lado del dispositivo

El iPhone de cristal, la

Todo lo que debes saber sobre el uso de la inteligencia artificial en un smartwatch

La IA compara en tiempo real los resultados actuales con los anteriores, ayudando a optimizar rutinas y mantener la motivación

Todo lo que debes saber
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Katopodis: “La baja de

Gabriel Katopodis: “La baja de la inflación no importa si en el bolsillo a vos no te funciona mejor”

Nueva suba de tasas de plazos fijos: hay bancos que pagan un 44% anual a los ahorristas

Vuelve el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires: el SMN anticipó un brusco descenso de la temperatura

El secreto fitness de Robert De Niro a los 81 años: cómo es su rutina de ejercicio y alimentación

Receta de bizcochuelo con harina de almendras, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
La nueva novela de Guillermo

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Brasil, Granada y países africanos por las misiones médicas de la dictadura

TELESHOW
La emoción de Cristina, la

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza