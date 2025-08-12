Tecno

Configura WhatsApp para liberar memoria y optimizar el almacenamiento de tu celular

Con unos simples ajustes, los usuarios de Android y iPhone pueden decidir qué contenido guardar y así optimizar la memoria de su dispositivo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Conoce cómo configurar WhatsApp para
Conoce cómo configurar WhatsApp para evitar la descarga automática. (WhatsApp)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos. Su uso constante hace que los smartphones se llenen rápidamente de archivos multimedia como fotos, videos y audios que, en muchos casos, no son necesarios y ocupan un espacio valioso en la memoria del dispositivo.

Por defecto, la aplicación descarga y guarda automáticamente los archivos que llegan a los chats, lo que con el tiempo puede provocar que el teléfono se vuelva más lento o incluso que se quede sin almacenamiento disponible. Sin embargo, la plataforma cuenta con herramientas que permiten al usuario controlar esta función y decidir qué contenido guardar y qué no.

La gestión de almacenamiento de WhatsApp está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone, y permite desactivar el guardado automático de archivos multimedia con unos pocos ajustes en la configuración de la aplicación. De este modo, el usuario puede evitar que su memoria se llene con archivos que no necesita conservar.

WhatsApp te da la opción
WhatsApp te da la opción de eliminar la descarga automática. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Gestión de almacenamiento en WhatsApp

WhatsApp ofrece un menú específico para administrar el contenido descargado desde los chats. Esta función es especialmente útil en entornos donde se reciben grandes cantidades de imágenes, videos o notas de voz, como grupos familiares, laborales o de amigos.

En el caso de Android, los archivos multimedia recibidos se almacenan de forma predeterminada en la carpeta de WhatsApp, ubicada en la memoria interna del teléfono o, si está disponible, en una tarjeta SD externa. Por su parte, en iPhone los archivos se guardan en la aplicación Fotos, lo que también puede ocupar gran parte del almacenamiento si no se gestiona de forma adecuada.

La configuración para evitar la descarga automática no elimina los archivos ya guardados, pero impide que el dispositivo siga almacenando contenido sin autorización previa del usuario.

WhatsApp logo.
WhatsApp logo. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Cómo evitar el guardado automático en Android

Para desactivar la descarga automática de archivos en Android, es necesario seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación de WhatsApp.
  2. Pulsar el ícono de Más opciones, representado por tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
  3. Seleccionar Ajustes.
  4. Ingresar en la sección Chats.
  5. Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia.

Con esta configuración, las fotos, videos y audios que reciba el usuario dejarán de guardarse automáticamente en la galería del teléfono. En cualquier momento, se puede volver a activar esta opción si se desea restaurar el guardado automático.

Además, Android permite configurar la descarga automática por tipo de conexión: solo con Wi-Fi, con datos móviles o nunca. Esto puede ajustarse desde el menú Uso de datos y almacenamiento en los ajustes de la aplicación, ofreciendo mayor control sobre el consumo de espacio y de datos.

Desactivar la descarga automática también
Desactivar la descarga automática también sirve para optimizar el almacenamiento del celular. (WhatsApp)

Cómo evitar el guardado automático en iOS

En iPhone, el procedimiento es similar y también ofrece control global o por conversación:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ingresar en Configuración.
  3. Seleccionar Chats.
  4. Desactivar la opción Guardar en Fotos.

De esta manera, las imágenes y videos que lleguen a los chats no se almacenarán automáticamente en la aplicación Fotos. Si en algún momento el usuario desea reactivar esta función, solo debe volver a habilitar la opción.

En iOS también es posible configurar el guardado automático de forma individual para cada chat. Para ello, dentro de la conversación se debe tocar el nombre del contacto o grupo, buscar la opción Guardar en Fotos y elegir entre Siempre, Nunca o Por defecto (que respeta la configuración global).

