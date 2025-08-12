Tecno

Juegos gratis en PlayStation: Fortnite, Roblox, Los Sims 4 y muchos más

Es necesario tener una cuenta para acceder a la PlayStation Store y descargar estos títulos. Algunos pueden incluir elementos, funciones o experiencias de pago

Isabela Durán San Juan

Aunque se pueden descargar gratis, algunos juegos incluyen elementos o funciones que requieren pago adicional. REUTERS/Claudia Greco

PlayStation ofrece una amplia selección de videojuegos gratuitos en su tienda virtual, entre los que se incluyen Fortnite, Roblox, Los Sims 4 y Just Dance 2025 Edition, entre otros.

Si bien muchos de estos y otros títulos se pueden descargar sin costo, es posible que dentro del juego existan elementos, funciones o experiencias que requieran un pago adicional.

Qué videojuegos son gratuitos en PlayStation Store

Fortnite se caracteriza por ofrecer experiencias con artistas reconocidos a nivel mundial. (Fortnite)

Actualmente, estos son algunos de los videojuegos gratuitos en PlayStation Store:

  • Fortnite

Battle Royale multijugador que combina acción, construcción y estrategia. Los jugadores compiten en un mapa dinámico, participan en eventos especiales y desbloquean skins y objetos cosméticos, todo mientras luchan por ser el último en pie.

  • Roblox

Plataforma en línea que permite a los usuarios crear, compartir y jugar miles de experiencias interactivas. Ofrece mundos creados por la comunidad, desde simuladores y aventuras hasta minijuegos, fomentando la creatividad y la interacción social.

  • Los Sims 4

Simulador de vida en el que los jugadores crean y controlan personajes, construyen hogares y desarrollan historias. Ofrece infinitas opciones de personalización y expansiones para ampliar la experiencia, desde profesiones hasta aventuras sobrenaturales.

Hay más de 200 títulos gratuitos. (PlayStation)
  • Just Dance 2025 Edition

Videojuego de baile que invita a seguir coreografías al ritmo de éxitos musicales actuales y clásicos. Ideal para jugar solo o con amigos, combina diversión, ejercicio y competencia en un entorno colorido e interactivo.

  • Genshin Impact

RPG de mundo abierto ambientado en el mágico continente de Teyvat. Los jugadores exploran paisajes impresionantes, resuelven acertijos y luchan contra enemigos, alternando entre personajes con habilidades únicas y poderes elementales.

  • Frozen Free Fall: Snowball Fight

Juego de rompecabezas inspirado en la película Frozen. Combina mecánicas de “conecta 3” con desafíos invernales, permitiendo desbloquear personajes y escenarios mientras se avanza en niveles llenos de magia y diversión.

  • Life is Strange

Aventura narrativa episódica centrada en decisiones y consecuencias. Los jugadores controlan a Max, una joven con la habilidad de retroceder en el tiempo, mientras enfrentan dilemas emocionales y descubren misterios en un pequeño pueblo.

Es posible que algunos elementos, funciones o experiencias dentro del juego no sean gratuitas. (PlayStation)

En la tienda virtual de PlayStation hay más de 200 títulos gratuitos, con opciones para todos los gustos y estilos de juego.

Cómo encontrar juegos gratuitos en la PlayStation Store

Encontrar juegos gratuitos en la PlayStation Store es sencillo y puede abrir la puerta a horas de entretenimiento sin costo.

Para acceder, basta con entrar a la tienda virtual desde la consola o el navegador, y utilizar el buscador para filtrar por la categoría ‘gratis‘.

Allí se despliega una amplia selección que incluye títulos populares como Fortnite, Roblox o Genshin Impact, además de demos y experiencias independientes. Muchos de estos juegos ofrecen contenido adicional de pago, pero su descarga inicial no tiene costo.

La suscripción incluye acceso al modo multijugador en línea, descuentos especiales y almacenamiento en la nube. REUTERS/Andrew Kelly

Explorar esta sección regularmente permite descubrir novedades y aprovechar promociones especiales que amplían el catálogo sin gastar dinero.

Qué es PlayStation Plus

Otra forma de conseguir juegos gratuitos en PlayStation es a través de la suscripción PlayStation Plus, que cada mes ofrece una selección de títulos para descargar sin costo adicional.

Estos juegos se pueden disfrutar mientras la membresía permanezca activa, e incluyen desde estrenos recientes hasta clásicos populares, disponibles tanto para PS4 como para PS5.

Además, la suscripción brinda otras ventajas como acceso al multijugador en línea, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube para guardar el progreso de las partidas.

Otra forma de conseguir juegos gratuitos es con la suscripción PlayStation Plus. (PlayStation)

Qué juegos incluye PlayStation Plus para agosto

Para el mes de agosto, la suscripción PlayStation Plus incluye los siguientes juegos:

  • Lies of P

Aventura de acción inspirada en Pinocho, con combates desafiantes, ambientación oscura y una historia llena de misterio y decisiones.

  • Day Z

Juego de supervivencia en mundo abierto postapocalíptico, donde los jugadores deben resistir zombies, hambre y otros sobrevivientes en un entorno hostil.

  • My Hero One’s Justice 2

Lucha en 3D basada en My Hero Academia, con héroes y villanos icónicos, combates espectaculares y habilidades únicas.

