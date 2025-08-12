Tecno

Feria ESS+ 2025: qué novedades en tecnología y seguridad hay para este año en América Latina

Bogotá, Colombia, será el epicentro donde expertos presentarán avanzadas tecnologías, desde reconocimiento facial hasta sistemas de gestión de crisis, en una feria con foros académicos y lanzamientos regionales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
CCTV inteligente, ciberamenazas y acceso
CCTV inteligente, ciberamenazas y acceso biométrico: así evoluciona la seguridad tecnológica en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Bogotá en Colombia, se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados en el ámbito de la seguridad tecnológica, la Feria Internacional de Seguridad ESS+ 2025, Patricia Acosta, directora del evento, detalló a Infobae el enfoque principal de esta edición y las tendencias que marcarán el futuro del sector.

El evento se celebrará del 27 al 29 de agosto de 2025, en Corferias, Bogotá, convirtiendo a la capital colombiana en el centro de la innovación en seguridad para toda América Latina. Durante tres días, más de 200 expositores de 26 países presentarán lo último en soluciones tecnológicas y tendencias del sector, reuniendo a fabricantes, especialistas y líderes regionales en un mismo lugar.

En sus palabras, la feria representa un espacio de seguridad integral donde la tecnología electrónica ocupa un papel central, abarcando vigilancia por CCTV, seguridad perimetral y control de accesos con marcas líderes a nivel internacional. “Nuestro objetivo es mostrar cómo la innovación ofrece protección real no solo para grandes infraestructuras, también para entornos como el transporte, la educación, la salud y las ciudades inteligentes”, afirmó Acosta.

Del 27 a 29 de
Del 27 a 29 de agosto se llevará a cabo la Feria Internacional de Seguridad ESS+ 2025 en Corferias - (Colprensa - Álvaro Tavera)

El avance de la inteligencia artificial y la videovigilancia

Una de las transformaciones más notables del sector ha sido la integración de la inteligencia artificial en la videovigilancia. Las cámaras han dejado de ser simples dispositivos de captura y ahora funcionan como herramientas de análisis predictivo.

Su capacidad para trabajar en la nube les permite operar en lugares remotos, enviar alertas automáticas, grabar imágenes en tiempo real y mantener la vigilancia incluso ante cortes de energía, gracias a baterías integradas.

“La IA ha revolucionado el CCTV, facilitando la identificación de riesgos y delitos sin depender de monitoreo constante por parte del ser humano”, explicó la directora a Infobae.

Esta tecnología también se extiende al reconocimiento facial, gestión de accesos y prevención de emergencias en sectores tan diversos como la educación y la sanidad. Centros universitarios, hospitales y aeropuertos implementan sistemas biométricos e inteligencia artificial que, integrados en plataformas centralizadas, ofrecen respuestas rápidas y eficaces ante cualquier incidente.

Patricia Acosta, directora de ESS+,
Patricia Acosta, directora de ESS+, destaca el papel de la inteligencia artificial y la colaboración multisectorial en la protección de infraestructuras y hogares frente a los nuevos riesgos digitales - (Imagen ilustrativa de Infobae)

Integración de sensores inteligentes y plataformas centralizadas

Otra tendencia relevante es la integración de sensores biométricos y soluciones inteligentes. En palabras de Acosta: “Hoy las plataformas permiten gestionar emergencias y controlar el acceso en tiempo real, desde la huella digital hasta el reconocimiento facial, todo enlazado a sistemas de vigilancia y protocolos automatizados”.

El resultado es un entorno seguro, donde tecnología y eficiencia operativa avanzan de la mano. Respecto a los retos frente a la ciberamenaza, Acosta resaltó la importancia de la ciberseguridad, pilar indiscutible en la infraestructura moderna.

A medida que los datos migran a la nube y se conectan múltiples dispositivos, el riesgo de ataques crece. La directiva insistió en que tanto empresas multinacionales como iniciativas locales apuestan por estándares exigentes y políticas de gestión activa de riesgos. “Nadie está exento de un ciberataque, pero la industria trabaja continuamente para anticipar y minimizar esas amenazas”, sostiene.

Movilidad, drones y nuevas soluciones tecnológicas

Drones, movilidad y domótica democratizan
Drones, movilidad y domótica democratizan la seguridad: ESS+ 2025 impulsa soluciones accesibles para usuarios y empresas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ESS+ 2025 presentará soluciones para el monitoreo vehicular, trazabilidad de cadenas de abastecimiento, rastreo satelital y videotelemática analítica en tiempo real para el sector logístico y de transporte.

El evento también destacará el avance en radiocomunicación crítica y en el uso de drones y antidrones para seguridad, agricultura y control geográfico. Para instalaciones de gran escala, la protección se refuerza con innovaciones en detección de incendios y audioevacuación automática.

La feria no solo apunta al sector corporativo y gubernamental. Kits de seguridad asequibles y soluciones de domótica democratizan el acceso para hogares, fincas y comercios, permitiendo monitoreo directo desde el móvil, lo que amplía la cobertura y protección social.

Cómo serán los eventos de la feria de seguridad

Entre los principales atractivos del evento sobresalen seis foros y simposios sobre tendencias clave: gestión de riesgos, inteligencia artificial, protección de infraestructuras críticas y normativas, sostenibilidad digital y nuevas amenazas en ciberseguridad.

Más de 100 conferencistas participarán y se espera el lanzamiento de al menos 20 nuevos productos orientados al mercado latinoamericano. La dinámica “Pitch de Innovación” permitirá a los asistentes descubrir desarrollos con impacto directo en la región.

El lema “Tecnología que protege” marca la pauta de una feria donde cada solución puede experimentarse en tiempo real. Quienes asistan observarán sistemas operativos funcionales, pruebas en vivo de equipos, una sala de crisis cibernética y espacios de networking con expertos del sector.

Por último, Patricia Acosta enfatizó la importancia de adoptar la tecnología como aliada en la protección de personas, hogares y organizaciones, destacando que la feria representa una oportunidad para descubrir de primera mano las mejores opciones y avances en el ámbito de la seguridad en América Latina.

Temas Relacionados

CiberseguridadFeria ESS+ 2025SeguridadIABogotáPatricia AcostaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Contraseñas biométricas: qué son y cómo funcionan

Entre los métodos más conocidos se encuentran la huella dactilar, el reconocimiento facial y el escaneo de iris, junto con otras alternativas tecnológicas

Contraseñas biométricas: qué son y

Instagram Maps: Qué es, cómo funciona y por qué deberías desactivarlo

La herramienta facilita compartir la localización exacta entre contactos, pero genera cuestionamientos asociados a una mayor exposición digital y la gestión de datos por parte de Meta

Instagram Maps: Qué es, cómo

Por qué la era de las contraseñas “está llegando a su fin” y cómo proteger ahora nuestras cuentas

Dada la fragilidad y reutilización de las contraseñas, las empresas tecnológicas están adoptando nuevos métodos de seguridad

Por qué la era de

WhatsApp mejora la privacidad en los grupos con esta nueva función que nadie se esperaba

La plataforma de mensajería está probando una nueva función para grupos que permitirá a los administradores decidir quién puede ver el enlace de invitación o código QR

WhatsApp mejora la privacidad en

Limpia tu smartphone antiguo con esta herramienta de Google: mejora el rendimiento un 100%

Además de organizar tus documentos, Google Files —que no muestra publicidad invasiva— detecta elementos que ocupan espacio sin aportar valor

Limpia tu smartphone antiguo con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Stefano Di Carlo lanzó su

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Ford revoluciona el modo de fabricar autos con una transformación comparable a la que generó su emblemático Modelo T

Una pelea entre adolescentes por un pantalón terminó con heridos, un arma secuestrada y dos detenidos

Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para asegurar el bloqueo a los vetos

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

INFOBAE AMÉRICA
Filipinas acusó a Beijing de

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

TELESHOW
Guillermo Francella habló del juicio

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”