Cinco funciones ocultas de Steam que mejorarán tu tiempo de juego

La función de superposición de Steam facilita el acceso a chat, capturas y navegador sin salir del juego. (VALVE)

Los jugadores de PC continuamente están en Steam, aunque no todos conocen a fondo la plataforma y todas las funciones que ofrece para que la experiencia sea más personalizadas, agradable y cómoda.

Existen cinco herramientas para sacarle todo el provecho a la plataforma de Valve, más allá de comprar juegos y disfrutarlos día a día. Entre ellas están las opciones de personalización de la biblioteca, optimizar la privacidad y el rendimiento.

Funciones de Steam poco conocidas

Personalización total

La estética y la organización de la biblioteca inciden considerablemente en la experiencia de navegación, sobre todo para quienes acumulan decenas o cientos de títulos. Steam permite sustituir la imagen oficial de cualquier juego por una ilustración personalizada.

La función resulta útil para quienes prefieren una estética más acorde a sus gustos y para los que organizan sus juegos por géneros, sagas o temáticas específicas.

Steam incorpora grabación nativa de partidas, permitiendo guardar y compartir momentos clave sin programas externos. (STEAM)

Para editar la carátula de un juego, basta con ingresar a la Biblioteca, hacer clic derecho sobre el título, elegir “Administrar” y luego seleccionar “Usar ilustración personalizada”. Se puede restaurar la imagen oficial recorriendo la misma ruta cuando así se desee.

Esta opción otorga mayor control sobre el aspecto de la biblioteca y facilita una navegación visualmente más agradable, evitando el caos que puede causar una gran variedad de estilos de arte.

Superposición de Steam

Esta característica permite acceder a funciones clave, como el chat con amigos, la realización de capturas de pantalla, o la navegación web, sin necesidad de salir del juego activo o minimizar la ventana.

Configurar la superposición resulta sencillo: dentro de “Parámetros”, bajo la pestaña “En la partida”, debe habilitarse la opción “Habilitar la Interfaz de Steam durante las partidas”.

La plataforma ofrece monitoreo detallado del hardware del PC y comparativas con otros usuarios para optimizar el rendimiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez activada, se puede invocar la superposición con la combinación Shift + Tab. Esta función mantiene la inmersión del jugador y facilita tareas como buscar guías en línea, coordinar con amigos o responder mensajes sin perder el foco del juego.

Grabar y compartir tus mejores partidas

La grabación de partidas ha sido un reclamo recurrente de la comunidad gamer, y Steam ha respondido incorporando esta herramienta de manera nativa. Los jugadores pueden optar entre grabar continuamente en modo “segundo plano” o hacerlo de forma manual mediante combinaciones de teclas (por defecto, Ctrl + F11). Las grabaciones se almacenan en la Carpeta de grabaciones, cuya ubicación es personalizable.

Dentro de la pestaña “Grabación de partidas” en el menú de Parámetros se encuentran todas las opciones asociadas, desde ajustar la calidad y los atajos de teclado hasta gestionar el espacio en disco utilizado.

Esta función permite guardar momentos clave y compartir clips memorables con otros usuarios, todo sin necesidad de instalar programas externos, algo especialmente valorado en PC gaming.

La grabación de partidas en Steam se configura fácilmente desde el menú de parámetros y permite ajustar calidad y atajos.(AdobeStock)

Control y monitoreo del hardware del equipo directamente desde Steam

Muchos jugadores y entusiastas invierten tiempo verificando la compatibilidad de su equipo con los últimos títulos o comparando estadísticas de hardware. Steam ofrece una opción discreta, pero robusta en el menú “Ayuda”, bajo “Información del sistema”, donde despliega datos sobre CPU, GPU, memoria RAM, drivers y detalles técnicos detallados.

Desde ese mismo apartado se puede saltar a “Comparar hardware”, accediendo a las encuestas de Steam, que arrojan datos sobre las configuraciones más populares entre los usuarios.

Este contexto resulta útil para quienes contemplan mejorar componentes del PC, ya que permite saber qué modelos y resoluciones predominan, ayudando a tomar decisiones informadas sobre futuras actualizaciones y expectativas de rendimiento.

Recursos familiares y colaboración

Con la opción Family Sharing de Steam, compartir los títulos adquiridos se convierte en una realidad. Los usuarios pueden habilitar esta función para que miembros de la familia o amigos cercanos accedan a su biblioteca de juegos sin que cada uno deba comprar los títulos por separado.

El proceso de activación pasa por el menú de Parámetros, en el apartado “Familia”, donde se gestiona la creación de un grupo familiar y se otorgan permisos de acceso.

Una restricción de la función es que solo una persona puede jugar a un mismo título a la vez, lo que evita conflictos legales con las licencias. A pesar de ello, Family Sharing representa una herramienta clave para dinamizar la experiencia social y amortizar al máximo la inversión en videojuegos.