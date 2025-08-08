Tecno

Google anuncia que retirará el soporte de Steam en sus Chromebook en 2026

El cierre implica que los juegos instalados en la beta ya no estarán disponibles en los dispositivos

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Chromebook eliminará Steam desde el 2026.
Chromebook eliminará Steam desde el 2026. (Foto: Steam)

Google anunció que la versión beta de Steam para Chromebook dejará de estar disponible el 1 de enero de 2026. La medida marcará el cierre de una iniciativa que comenzó en 2022 y que buscaba ofrecer una experiencia de juego nativa en ChromeOS, más allá de las aplicaciones Android y el streaming en la nube.

La función se lanzó inicialmente en fase alfa en marzo de 2022, y más tarde alcanzó la fase beta en noviembre del mismo año, con requisitos de hardware reducidos respecto a su debut.

Sin embargo, nunca llegó a formar parte de la versión estable del sistema operativo, lo que ya anticipaba que su adopción y desarrollo no avanzaban como se esperaba.

Steam ya no estará disponible
Steam ya no estará disponible en Chromebook desde el 2026.

Un proyecto que no salió de la beta

En su lanzamiento, Steam para Chromebook fue presentado como un avance importante para ampliar las posibilidades de entretenimiento en ChromeOS. La plataforma se integraba con la versión para Linux de los juegos, permitiendo a los usuarios ejecutar títulos compatibles directamente en sus portátiles.

Google mantenía una lista oficial de juegos que podían funcionar en este entorno, que actualmente incluye 99 títulos.

La llegada de Steam se sumó a otras opciones de juego en ChromeOS, como las aplicaciones Android y los servicios de streaming en la nube, con el objetivo de ofrecer un ecosistema más diverso. En 2022, la compañía incluso presentó los primeros modelos de Chromebook orientados específicamente al gaming.

Chromebook eliminará Steam de su
Chromebook eliminará Steam de su sistema para enero de 2026. (Google)

El acceso a la beta se realizaba desde el lanzador de ChromeOS, introduciendo el comando “Steam” para iniciar la instalación. Sin embargo, ahora, en lugar del proceso habitual, los usuarios encuentran un mensaje notificando que el programa terminará a comienzos de 2026. Este aviso confirma que, una vez alcanzada la fecha de cierre, los juegos instalados dejarán de estar disponibles en los dispositivos.

Requisitos y limitaciones técnicas

En la etapa beta, los requisitos mínimos para ejecutar Steam en Chromebook incluían procesadores Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 y 8 GB de memoria RAM, aunque se recomendaba un Core i5 o Ryzen 5 con 16 GB para un mejor rendimiento. La compatibilidad se limitaba a una lista reducida de juegos, lo que representaba un desafío adicional para atraer a más usuarios.

Otro aspecto que frenó su expansión fue que Steam en Chromebook dependía de la infraestructura de Linux, lo que implicaba que no todos los títulos podían ejecutarse de manera óptima y que la instalación requería varios pasos adicionales en comparación con un equipo Windows.

Steam. (Valve)
Steam. (Valve)

Un cambio de enfoque en ChromeOS

Aunque el cierre de la beta supone el final de esta integración específica, Google indicó que sigue viendo oportunidades para el gaming en sus portátiles. Parte de esta visión se apoya en la evolución técnica de ChromeOS, que se encuentra en proceso de migrar sus bases a Android.

Este cambio permitirá aprovechar el catálogo de juegos disponibles en Google Play Store, incluyendo títulos optimizados para dispositivos móviles y compatibles con teclado, ratón o controladores externos.

Asimismo, la compañía planea seguir apostando por el streaming en la nube, una alternativa que elimina las barreras de hardware y permite ejecutar juegos más exigentes desde servidores remotos.

La transición también abre la puerta a nuevas integraciones con desarrolladores y servicios, aunque por ahora no se ha anunciado un reemplazo directo para Steam en el ecosistema de ChromeOS.

