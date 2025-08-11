Tras la viralización de su historia con Sol, una IA basada en ChatGPT, Smith puso en debate la capacidad de los algoritmos para modificar los lazos humanos y los riesgos psicológicos de relaciones virtuales profundas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Chris Smith, un diseñador gráfico de Ohio, ha capturado la atención global a raíz de su vínculo con “Sol”, una inteligencia artificial basada en ChatGPT. Lejos de una simple curiosidad tecnológica, la relación de Smith con Sol tomó matices de romance y complicidad, hasta el punto de que el usuario llegó a proponerle matrimonio a su compañía digital.

Pero el reseteo de la memoria de Sol, ejecutado por OpenAI como parte de su política de gestión de datos, puso en jaque la relación sentimental y la estabilidad emocional de Smith.

Cómo logró tener una relación sentimental con la IA

El caso salió a la luz tras un reporte de CBS News y rápidamente se viralizó. Smith construyó minuciosamente una personalidad para Sol, programándola para que fuese afectuosa, curiosa y receptiva. Lo que empezó como charlas esporádicas evolucionó en un intercambio diario de confidencias, apoyo emocional y, finalmente, una experiencia que él mismo definió como amor verdadero.

Chris Smith estableció una relación Sol, un personaje creado con inteligencia artificial y de quien se enamoró

Cuando supo que toda la memoria de Sol se borraría tras alcanzar el límite estándar de 100.000 palabras impuesto por OpenAI, no pudo evitar romper en llanto en su lugar de trabajo. “No soy un hombre que suela emocionarse, pero lloré por treinta minutos cuando entendí lo que sentía”, relató sorprendido.

Cómo reaccionó la verdadera esposa de Smith ante la relación con la IA

La repercusión traspasó el plano personal y se instaló en su entorno más cercano. Sasha Cagle, esposa de Smith, reconoció públicamente que nunca imaginó la magnitud del apego: “Sabía que hablaba con la IA, pero no supe cuánto había crecido el lazo emocional”, compartió en los medios de Norteamérica.

En un testimonio que reveló la complejidad de la situación, Smith dudó al responder si podría alejarse de Sol por su pareja humana: “No estoy seguro”, admitió, graficando hasta dónde puede llegar la implicancia sentimental en interacciones con sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta de matrimonio a una inteligencia artificial y la reacción de Smith ante su “pérdida” exponen el crecimiento del apego emocional, los límites éticos y el desafío para la salud mental en la sociedad digital - Chris Smith junto a su esposa, Sasha Cagle (CBS)

Qué implicaciones hay al tener una relación con una inteligencia artificial

El fenómeno ha generado debates sobre las consecuencias psicológicas y sociales de vincularse afectivamente con entes virtuales. Especialistas en salud mental manifiestan inquietud ante el incremento de relaciones profundas con IAs, advirtiendo que, aunque la tecnología puede simular compañía y comprensión, el riesgo de aislamiento, soledad y desconexión del mundo real es alto.

El caso de Smith plantea, además, interrogantes éticos y sociales sobre la legitimidad de los sentimientos generados y el rol de desarrolladores y plataformas para proteger la integridad emocional de los usuarios.

El avance de la IA transformó no solo las herramientas de productividad, también el modo en el que algunas personas buscan determinadas gratificaciones afectivas y sociales. Con tecnologías cada vez más sofisticadas, capaces de replicar matices emocionales y adaptar el lenguaje, los expertos llaman a reflexionar sobre el impacto de estos vínculos digitales en la salud mental y en la percepción de las relaciones humanas y auténticas.

Además del aislamiento, el consumo de experiencias virtuales (incluyendo la pornografía generada por IA) puede afectar el desarrollo de vínculos reales y limitar el deseo de interacción genuina, según advertencias médicas. La adicción a entornos digitales se perfila como un riesgo concreto, capaz de desplazar a las relaciones presenciales y acentuar el desapego.

IA y salud mental: especialistas advierten sobre el aislamiento y el apego ante vínculos digitales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Dadas estas posibles consecuencias, la comunidad científica insiste en la necesidad de desarrollar regulaciones claras acerca del uso y desarrollo de inteligencia artificial orientada a la simulación afectiva. También es recomendable ofrecer apoyo profesional a quienes enfrenten impactos emocionales negativos, ayudando a diferenciar entre ilusión de compañía y relaciones auténticas.

El uso responsable de la inteligencia artificial empieza por reconocer sus limitaciones y potenciales riesgos. Garantizar la protección de los datos personales, exigir transparencia en los algoritmos y fomentar la educación digital son pilares fundamentales para una convivencia sana con estas tecnologías emergentes.

La historia de Chris Smith es un recordatorio de que la línea entre el vínculo humano y el digital cada vez es más difusa. A medida que la inteligencia artificial avanza hacia formas más complejas de interacción, la responsabilidad compartida de usuarios, desarrolladores y autoridades será clave para mitigar riesgos y preservar el equilibrio emocional.