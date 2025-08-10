Este el significado de la “i” de iPhone que no conocías relevado por Steve Jobs

Durante cada lanzamiento, el empresario evidenció la filosofía que iba a guiar a la empresa durante el próximo milenio. (Tomado de YouTube/JoshuaG)

Entre las dudas más frecuentes al hablar de tecnología destaca una alrededor del significado de la “i” en dispositivos como iPhone o iPad. Para algunos usuarios, la “i” parece asociarse a internet, pero esta interpretación deja de lado una explicación más amplia y rica en matices.

En 1998, durante la presentación del iMac, Steve Jobs abordó esta cuestión de forma precisa, sorprendiendo al público y revelando que la letra “i” encierra una filosofía que ha dado forma a la identidad de Apple.

Más allá de la conectividad, la decisión de incluir esta letra simbolizaba valores fundamentales para la compañía: Internet, Individualidad, Instrucción, Información e Inspiración.

De dónde surge la “i” que acompaña a los dispositivos de Apple

La marca es mundialmente conocida por el nombre de sus teléfonos inteligentes. (Foto: AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

El primer dispositivo de Apple en portar la “i” en su nombre fue el iMac, cuyo lanzamiento hace más de dos décadas representó un cambio profundo para la industria.

Steve Jobs se encargó personalmente de desglosar el significado de esta inicial en el evento de presentación, dejando claro que no se trataba solo de una referencia a internet. Según Jobs, la “i” englobaba cinco conceptos: Internet, Individualidad, Instrucción, Información e Inspiración.

Al presentar su visión, buscó posicionar a la marca en un terreno donde la tecnología fuera apreciada tanto por su funcionalidad como por su impacto cultural y educativo, un hecho que sirvió porque la introducción del iMac marcó un antes y un después en la historia de Apple y de la computación.

Por qué Steve Jobs eligió cinco conceptos para la “i” en los dispositivos de Apple

Cada uno de estos significados engloba un objetivo de la empresa. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Durante aquel lanzamiento, Steve Jobs detalló que la elección de la “i” respondía a cinco palabras clave. Internet, porque el iMac fue uno de los primeros dispositivos de uso doméstico que facilitaba la conexión a la red, una función poco habitual entonces.

Individualidad, en referencia a la capacidad de personalización y la facilidad de uso, por la que cada usuario podía adaptar el producto a sus necesidades.

La instrucción y la información representaban el firme compromiso de Apple con la educación y la democratización del acceso al conocimiento, valores que posteriormente se manifestaron en múltiples iniciativas y productos de la compañía.

La inspiración remite al rol que los dispositivos de Apple han jugado en la creatividad y la innovación, motivando a los usuarios a explorar nuevas formas de expresión y trabajo.

Qué impacto tuvo este concepto en la estrategia de marca de Apple

Otros aparatos alcanzaron el éxito con esta letra en su nombre. (Foto: REUTERS/Dino Vournas/File Photo)

La inclusión de la “i” en los productos de Apple no solo forjó una identidad clara, sino que consolidó una estrategia de marca centrada en la innovación y la experiencia del usuario.

El iMac estableció una nueva pauta en el diseño y la funcionalidad, y este prefijo se convirtió rápidamente en un emblema de la empresa. Apple construyó una conexión emocional con los consumidores, quienes identificaban la “i” con productos intuitivos, accesibles y en constante evolución.

Esta estrategia alcanzó un nuevo nivel en 2007 con el lanzamiento del iPhone, dispositivo que no solo facilitó el acceso a internet, sino que redefinió la relación entre el usuario y los celulares. Este teléfono se alineó con los valores expuestos por Jobs en 1998 y reforzó la reputación de la marca a escala global.

Cómo se ha adaptado la “i” en otros productos de Apple

Con el paso de los años algunos productos han dejado de utilizar esta señal. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Tras el éxito del iMac y el iPhone, Apple extendió el uso de la “i” a dispositivos como el iPod y el iPad, afianzando la identidad conceptual y visual de la marca. Estos productos, conocidos por su innovación, facilidad de uso y diseño, mantuvieron el mismo enfoque en internet, individualidad, instrucción, información e inspiración.

No obstante, en los últimos años, la estrategia de nombres de Apple ha experimentado modificaciones. Los productos recientes, como el Apple Watch o el Apple Vision Pro, han abandonado el prefijo “i” para adoptar nombres más directos que refuerzan el vínculo con la marca corporativa.

Aún así, el énfasis en la experiencia personalizada y la integración de la tecnología en diversos ámbitos de la vida diaria continúa caracterizando el catálogo de la empresa después de varios años.