Tecno

Crean robots humanoides para los primeros Juegos Mundiales de Robótica

Uno de los protagonistas será el robot T1, creado por Booster Robotics en colaboración con la Universidad de Tsinghua

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Del 15 al 17 de
Del 15 al 17 de agosto, Pekín albergará la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. (unotv.com)

China se prepara para dar un paso importante en el desarrollo de la robótica humanoide con la celebración de los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides el 15 de agosto de 2025 en Pekín. Este evento reunirá a modelos avanzados capaces de participar en competiciones deportivas, de danza, artes marciales y tareas prácticas, con el objetivo de impulsar la investigación y aplicación de estas tecnologías.

Uno de los protagonistas será el robot T1, creado por Booster Robotics en colaboración con la Universidad de Tsinghua. Este humanoide ya ha demostrado su potencial al obtener la medalla de oro en la categoría de tamaño adulto en la RoboCup de Brasil. Actualmente, T1 entrena en un campo de fútbol, afinando sus habilidades de tiro y posicionamiento.

El fútbol, según los organizadores, es un excelente banco de pruebas para capacidades como la percepción, la toma de decisiones y el control motor, habilidades que en el futuro podrían aplicarse en entornos como fábricas u hospitales.

(Reuters)
(Reuters)

Aunque todavía están lejos de igualar a los atletas humanos, los expertos ven en estas competiciones un terreno ideal para acelerar el desarrollo y mejorar el rendimiento de los robots humanoides.

Sedes y disciplinas de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025

Del 15 al 17 de agosto de 2025, Pekín, la capital china, albergará la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento deportivo internacional dedicado exclusivamente a competidores “androides”. La noticia fue anunciada por la Conferencia Mundial de Robots y se considera un hito en la convergencia entre deporte y tecnología.

Las competencias se desarrollarán en dos escenarios icónicos: el Estadio Nacional y el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad. Allí, más de 20 equipos provenientes de diversos países medirán sus habilidades en pruebas que van desde atletismo, danza y artes marciales, hasta desafíos de carácter práctico como tareas de manipulación industrial y asistencia médica.

(generationrobots.com)
(generationrobots.com)

Primer entrenamiento oficial de robots humanoides

En el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad se encuentra la base central para el entrenamiento de robots, un complejo que dispone de tres zonas clave: el área principal denominada “Panda Eye”, un campo de fútbol al aire libre y espacios diseñados para simular escenarios reales.

Hace poco más de una semana se inauguró oficialmente “Panda Eye”, un complejo que incluye un campo de fútbol diseñado para partidos de cinco contra cinco entre robots. En su primera sesión, dos equipos de humanoides pusieron a prueba estrategias defensivas y se enfrentaron en duelos intensos, mientras el inconfundible sonido metálico de sus movimientos resonaba sobre la cancha.

Cómo funcionan los robots humanoides

Los robots humanoides son máquinas diseñadas para imitar la forma y ciertos comportamientos del ser humano. Su estructura suele estar compuesta por sensores, actuadores, motores y una unidad de procesamiento central.

Los visitantes observan a robots
Los visitantes observan a robots humanoides pelear en el stand de Unitree Robotics durante la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín. REUTERS

Los sensores permiten percibir el entorno, captando información como la distancia a un objeto, la luz o el sonido. Estos datos se envían a la unidad de procesamiento, donde se analizan y se generan órdenes que los actuadores convierten en movimientos, como caminar, girar la cabeza o manipular objetos.

La movilidad de los robots humanoides se basa en articulaciones similares a las humanas, lo que facilita tareas tanto simples como complejas. Además, muchos modelos incorporan cámaras y micrófonos para el reconocimiento visual y auditivo, lo que amplía su capacidad de interactuar con personas y adaptarse a diferentes contextos.

La programación y la inteligencia artificial permiten que estos robots aprendan de la experiencia, identifiquen patrones y tomen decisiones autónomas. Esta combinación de hardware y software hace posible que los robots humanoides realicen funciones que van desde la asistencia en hogares hasta la participación en entornos industriales o de investigación.

Temas Relacionados

RobotsRobots humanoidesChinaJuegos Mundiales de Robots HumanoidesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qualcomm prepara el Snapdragon 8 Gen 5 con potencia premium a bajo costo

Uno de sus mayores atractivos sería el precio. Los smartphones que lo integren rondarían entre los 250 y 320 euros

Qualcomm prepara el Snapdragon 8

Microsoft presenta en beta su asistente Gaming Copilot para PC

El asistente Copilot for Gaming está diseñado para identificar automáticamente el videojuego en ejecución y proporcionar ayuda adaptada a la situación

Microsoft presenta en beta su

Significado y función de las letras PRNDL en la transmisión automática

Además de las posiciones básicas, algunas cajas de cambios incluyen letras adicionales con funciones específicas. La ‘M’ permite al conductor seleccionar las marchas por sí mismo

Significado y función de las

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir mejor durante el invierno

En esta época del año, este electrodoméstico puede ayudar a brindar un sueño más reparador, sin que esto ocasione incrementos en la factura de energía mensual y más gasto de dinero

Cuál es la temperatura ideal

Conoce la forma más fácil de convertir un documento a PDF sin aplicaciones y gratis

Google Drive cuenta con una opción que se enfoca en realizar este proceso de forma automática y manual, accesible tanto en Android como en iPhone, y adecuada para usos académicos y profesionales

Conoce la forma más fácil
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo atraparon por atacar a

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

Una camioneta volcó en la Ruta 86 en Córdoba: hay una joven de 22 años fallecida y cuatro heridos

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron a un sicario en

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

TELESHOW
¿Nicki Nicole, de novia con

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”