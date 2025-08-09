Nuevo ícono de nube en WhatsApp: qué es y por qué aparece en las fotos de perfil

Qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil de WhatsApp. (Meta)

Miles de usuarios de WhatsApp han reportado en los últimos días la aparición de un ícono con forma de nube junto a sus fotos de perfil. El cambio, visible en la aplicación de mensajería instantánea, ha generado curiosidad y preguntas, ya que la compañía Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, no ha emitido un anuncio oficial sobre la novedad.

De acuerdo a la información pública que existe, el ícono forma parte de una nueva función en fase de prueba denominada “Estados de perfil con emojis seleccionables”.

Esta característica, disponible únicamente para quienes utilizan la versión beta de WhatsApp en dispositivos Android, permitirá a los usuarios compartir mensajes breves acompañados de un emoticón, sin necesidad de publicar fotos o videos como sucede con los estados tradicionales.

Cómo funciona el nuevo estado con emoji

La herramienta ofrece la posibilidad de comunicar actividades o estados de ánimo de manera rápida. Por ejemplo, se podrá indicar que el usuario está de vacaciones, de compras, trabajando o realizando cualquier otra actividad, simplemente mediante un texto corto y un emoji representativo.

El ícono de nube es el emoji predeterminado que aparece de forma automática cuando se activa la función. Si el usuario selecciona otro emoticón, este reemplazará a la nube y se mostrará junto a la imagen de perfil. Los contactos, al pulsar sobre el emoji visible, podrán ver también el mensaje escrito.

Además, la función incluye la opción de definir la duración del estado. El tiempo mínimo de visibilidad es de una hora, mientras que el máximo es de una semana. Una vez transcurrido el periodo elegido, el emoji y el mensaje desaparecerán de forma automática.

Métodos para configurarlo

Actualmente, existen dos formas de acceder a los nuevos Estados de perfil con emojis seleccionables. La primera es directa: basta con pulsar el ícono de nube que aparece junto a la foto de perfil. La segunda requiere ingresar al menú de configuración de la aplicación, siguiendo estos pasos:

Abrir WhatsApp y pulsar el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha. Seleccionar la nueva opción denominada “Añadir estado”. Elegir un emoji y escribir un mensaje breve. Definir el tiempo que permanecerá activo el estado. Guardar los cambios para que sean visibles para los contactos.

Es importante destacar que también es posible elegir solo un emoji sin texto adicional.

Disponibilidad limitada a la beta

Por el momento, esta novedad está disponible exclusivamente para quienes tengan instalada la versión 2.25.22.27 de WhatsApp para Android, distribuida dentro del programa beta de la aplicación. No hay una fecha confirmada para su llegada a la versión estable que utilizan la mayoría de los usuarios.

Quienes deseen probarla antes de su lanzamiento oficial pueden unirse al programa de beta testers siguiendo estos pasos:

Abrir Google Play Store y buscar “WhatsApp”.

Pulsar el botón “Convertirme en beta tester” (si está disponible).

En caso de no encontrarlo, acceder directamente al enlace de registro para el programa beta.

Una vez aceptada la solicitud, regresar a Play Store, buscar WhatsApp y descargar la actualización disponible.

Si el programa de prueba se encuentra lleno, el sistema mostrará un aviso y será necesario intentarlo en otro momento.