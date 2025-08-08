Tecno

Gemini ahora ofrece el modo “aprendizaje guiado”, dirigido a estudiantes

El anuncio de esta herramienta ocurre justo después del lanzamiento del modo estudio de ChatGPT, lo que evidencia una competición de las IA por destacar en el ámbito educativo

Por Renzo Gonzales

Guardar
Gemini, la IA de Google,
Gemini, la IA de Google, ha incorporado nuevas herramientas para asistir a estudiantes. (Europa Press)

Google refuerza su apuesta educativa con el lanzamiento de Guided Learning en Gemini, una función destinada a transformar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del aprendizaje. En lugar de limitarse a proporcionar respuestas rápidas, esta nueva modalidad funcionará como un tutor digital, acompañando a los usuarios con preguntas guiadas, explicaciones detalladas e interacción multimedia. El objetivo: fomentar la comprensión y el pensamiento crítico, alejando la IA de su fama de ser simplemente una herramienta para hacer trampa en el estudio.

Asistencia colaborativa e integración multimedia

Guided Learning, disponible en Gemini, plantea una dinámica completamente distinta al enfoque habitual de los chatbots. Según detalla Google en un comunicado, la función actúa como un “compañero de aprendizaje” que invita a los estudiantes a descubrir, a través de preguntas y soporte escalonado, los fundamentos, razones y procedimientos detrás de cada concepto. Los usuarios no recibirán solo una respuesta, sino que podrán acceder a explicaciones paso a paso, imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos, integrando recursos de aprendizaje respaldados por investigaciones y métodos educativos modernos.

Maureen Heymans, vicepresidenta de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, lo ejemplifica así: “Tanto si estás preparando un examen sobre enzimas, comenzando un primer borrador sobre la importancia de las abejas en los sistemas alimentarios, o explorando tu pasión por la fotografía, Guided Learning es un socio de pensamiento colaborativo que te ayuda a comprender cada etapa del camino”. Este modo, pensado especialmente para responder a las preocupaciones acerca del uso indebido de la IA en el estudio, también permite adaptar las explicaciones a las necesidades del usuario, facilitando la personalización del aprendizaje.

Gemini Guided Learning. (Google)
Gemini Guided Learning. (Google)

Entre las novedades, Gemini suma la capacidad de crear tarjetas de estudio y guías personalizadas basadas en resultados de exámenes o materiales de clase, y ahora incorpora imágenes, diagramas y videos de YouTube directamente en las respuestas sobre temas complejos. El desarrollo de esta herramienta contó con el aporte de estudiantes, educadores y especialistas para asegurar que la ayuda ofrecida impulse un aprendizaje real y activo.

Acceso gratuito y nueva estrategia educativa

El anuncio de Guided Learning ocurre justo después del lanzamiento del modo estudio de ChatGPT, evidenciando una tendencia en la industria: reorientar los chatbots hacia un papel más formativo que meramente resolutivo, respondiendo a quienes acusan a la IA de debilitar la formación académica. Tanto OpenAI como Google buscan convencer a estudiantes y docentes de las ventajas pedagógicas de sus plataformas, enfatizando que estos modos permiten desarrollar habilidades de análisis y comprensión más profundas en vez de obtener simples soluciones automáticas.

Como parte de su estrategia para incentivar el uso académico, Google ofrece a estudiantes mayores de 18 años en Estados Unidos, Japón, Indonesia, Corea del Sur y Brasil una suscripción gratuita de 12 meses al plan AI Pro, siempre que se inscriban antes del 6 de octubre. Esta membresía otorga acceso ampliado a Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Veo 3, Deep Research y otras herramientas enfocadas en el aprendizaje y la productividad digital. Además, la empresa ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares en educación estadounidense a lo largo de tres años, destinada a programas de alfabetización en IA, financiamiento de investigación y provisión de recursos de cómputo en la nube.

Aprendizaje guiado de Gemini. (Google)
Aprendizaje guiado de Gemini. (Google)

Con estos cambios, Google aspira a posicionar sus aplicaciones de inteligencia artificial no solo como asistentes para resolver tareas, sino como verdaderos aliados para la comprensión y la autonomía académica, invitando a estudiantes y docentes a descubrir un ecosistema de aprendizaje más interactivo y personalizado.

Temas Relacionados

GeminiGoogleInteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tinder prepara rediseño y nuevas funciones para atraer a la Generación Z

La app de citas alista una función exclusiva para estudiantes universitarios, que facilitará conexiones dentro del entorno académico

Tinder prepara rediseño y nuevas

OpenAI lanza GPT-5 con 4 versiones enfocadas en distintos usos: el modelo IA va más allá de las respuestas

Sus capacidades incluyen comprensión de texto, imágenes, audio y video, con soporte para herramientas como SORA, lo que lo convierte en una IA verdaderamente multimodal

OpenAI lanza GPT-5 con 4

Cómo usar el mapa de Instagram y compartir tu ubicación de forma personalizada

Tu localización solo se mostrará de manera puntual, y no de manera continua, lo que brinda un mayor control sobre la información que decides compartir

Cómo usar el mapa de

Estos son los 6 cambios más importantes que llegarán a ChatGPT

Junto con el lanzamiento del nuevo modelo de razonamiento de OpenAI, se ha anunciado una serie de modificaciones que buscan mejorar la experiencia con ChatGPT

Estos son los 6 cambios

La nueva versión de Death Stranding atrapó a la comunidad gamer de PlayStation Plus esta semana

El videojuego del mensajero post apocalíptico regresó a los primeros lugares del ranking de PlayStation Plus de esta semana con su versión del director

La nueva versión de Death
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rogelio Frigerio confirmó la coalición

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y los gobernadores díscolos

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
La ONU se opone a

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

TELESHOW
Paseo en yate, bikini animal

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka