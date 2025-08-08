Tecno

Adiós a la exclusividad: iPhone abrirá su sistema a más motores de navegación en diciembre de 2025

Apple deberá levantar en Japón las restricciones que obligan a todos los navegadores de iOS a usar WebKit, su motor interno

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Apple deberá permitir que sus iPhone usen otros navegadores. (Apple)

La Oficina Central para la Competencia en el Mercado Digital de Japón ha publicado su informe final sobre la evaluación de la competencia en navegadores y aplicaciones web, estableciendo nuevas reglas que obligarán a Apple a levantar las restricciones que impiden el uso de motores de navegación alternativos en iOS.

Estas medidas forman parte de la Ley de Teléfonos Inteligentes del país, que busca garantizar un ecosistema abierto y competitivo para los usuarios.

Según la organización sin ánimo de lucro Open Web Advocacy, que analizó el documento, Apple tendrá hasta diciembre de 2025 para permitir que navegadores como Firefox, Chrome, Opera y otros utilicen sus propios motores, en lugar de verse obligados a trabajar exclusivamente con WebKit, el motor que impulsa Safari.

En Japón, iPhone no podrá obligar a otros buscadores a usar WebKit. (Apple)

Una política de años bajo revisión

La política actual de Apple, detallada en su propia documentación para desarrolladores, obliga a que todos los navegadores disponibles en la App Store utilicen WebKit.

La compañía ha defendido esta decisión alegando razones de seguridad, privacidad y optimización de rendimiento, asegurando que un motor único reduce riesgos y evita una experiencia fragmentada.

No obstante, críticos y defensores de la web abierta sostienen que esta política limita la libertad de elección del usuario, frena la innovación y reduce la competencia. Además, al mantener a Safari como la única opción con motor nativo, Apple obtiene ingresos significativos vinculados a acuerdos de búsqueda y publicidad, lo que ha generado cuestionamientos sobre si las restricciones responden únicamente a criterios técnicos.

El iPhone 16 Pro tiene un módulo fotográfico diferente al que tendría el iPhone 17 Pro. (Apple)

Experiencias previas en otros mercados

La Unión Europea, a través de la Ley de Mercados Digitales (DMA), ya había obligado a Apple a relajar algunas de estas limitaciones. Sin embargo, desarrolladores y reguladores han acusado a la empresa de dificultar la adopción de motores alternativos mediante barreras técnicas y requisitos que, aunque no bloquean directamente la competencia, complican su implementación.

Motores como Blink, de Google Chrome, o Gecko, de Mozilla Firefox, no han podido integrarse plenamente en iOS, incluso después de los cambios aplicados en cumplimiento de la DMA. Apple ha insistido en que estas restricciones están vinculadas a consideraciones de seguridad, sin detallar de forma específica los riesgos asociados.

Lo que exige la nueva ley japonesa

Las nuevas directrices de la Ley de Teléfonos Inteligentes, y en particular la Ley de Competencia del Software Móvil (MSCA), prohíben que los proveedores impongan “restricciones técnicas irrazonables” a los desarrolladores que deseen utilizar motores alternativos.

Apple deberá permitir que los desarrolladores de otros navegadores usus sus motores de búsqueda. (NYT)

También prohíben la imposición de “cargas financieras” excesivas y cualquier medida que limite artificialmente el acceso a las funciones del sistema operativo necesarias para que estos navegadores funcionen plenamente.

Otra de las disposiciones clave es que Apple y otros proveedores deberán presentar al usuario una pantalla de elección de navegador y otras aplicaciones esenciales inmediatamente después de la primera activación del dispositivo, lo que ampliará la visibilidad y el acceso a las alternativas.

Además, la ley establece que no se podrán aplicar prohibiciones absolutas que impidan la competencia en funciones esenciales del sistema, asegurando así que los desarrolladores de navegadores de terceros tengan el mismo acceso a herramientas y APIs que las aplicaciones propias del fabricante.

Apple podría liberar sus motores de búsqueda. REUTERS/Adam Gray/File Photo

Impacto esperado en el mercado

La entrada en vigor de esta normativa en diciembre de 2025 podría transformar el panorama de la navegación web en dispositivos Apple en Japón. Si los desarrolladores pueden integrar motores como Blink o Gecko en iOS, los usuarios tendrán acceso a experiencias de navegación más rápidas, con mejores prestaciones y alineadas con las versiones de escritorio o Android de estos navegadores.

El cambio también podría incentivar la adopción de nuevos estándares web y acelerar la innovación en aplicaciones basadas en la web, beneficiando tanto a consumidores como a empresas tecnológicas.

Un posible efecto global

Aunque esta medida aplica exclusivamente al mercado japonés, podría tener repercusiones internacionales. Apple deberá decidir si aplica los cambios únicamente en Japón o si adopta una estrategia global para evitar desarrollar versiones distintas de iOS para cada jurisdicción. Esta última opción podría ser más eficiente desde el punto de vista técnico, pero implicaría una apertura sin precedentes de su ecosistema a nivel mundial.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el sector tecnológico seguirá de cerca cómo Apple adapta sus políticas a estas nuevas obligaciones y si este precedente en Japón se convierte en el catalizador de un cambio global en la forma en que se gestionan los navegadores en iOS.

